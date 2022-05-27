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Добровольці зі США знищують російський БТР-80 з гранатомета NLAW. ВIДЕО

Американські добровольці зі складу ЗСУ знищили російський БТР-80 з гранатомета NLAW.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тероборона під Сумами знищує з гранатометів NLAW російську військову техніку: "Башта танка підлітає на 15-20 метрів вгору". ВIДЕО

Автор: 

США (22769) знищення (7216) добровольці (917) NLAW (17)


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Топ коментарі
+79
Оце наші справжні брати !
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27.05.2022 10:32
+76
Слава Дяде Сэму!!!!)
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27.05.2022 10:31
+72
Слава нашим американским друзьям !!!
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27.05.2022 10:32
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підгоріло, москалику?
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28.05.2022 13:08 Відповісти
з якоhо хера phantom на підботівні?
знав іншого phantoma...
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28.05.2022 13:12 Відповісти
love you all! God Bless you! be safe...
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28.05.2022 13:05 Відповісти
Хтось там англійською командує
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28.05.2022 13:18 Відповісти
такой толпой около возможной ответки при промахе оно как-то небезопасно. хотя тут вроде как учат и кто-то тупит.
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28.05.2022 19:00 Відповісти
Чарівно)))
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29.05.2022 09:40 Відповісти
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