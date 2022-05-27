Добровольці зі США знищують російський БТР-80 з гранатомета NLAW. ВIДЕО
Американські добровольці зі складу ЗСУ знищили російський БТР-80 з гранатомета NLAW.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в мережі.
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