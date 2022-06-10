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Свежие захоронения в Мариуполе. ВИДЕО

Свежие захоронения в оккупированном Мариуполе раскинулись на огромных площадях.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Цензор.НЕТ.

Эти кадры сняты из окна автомобиля, едущего вдоль свежих захоронений на городском кладбище. Все две минуты видео машина движется мимо могил, которые появились здесь недавно. На большинстве из них нет ни крестов, ни венков – только таблички.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет. Фоторепортаж

захоронения (218) Мариуполь (5712) оккупация (10137) смерть (9222) жертвы (2071)


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Топ комментарии
+18
це потрібно показувати на весь світ особливо тим хто важає це не геноцидом
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10.06.2022 15:49
+12
місто, вгвинчене в могили...
рашко, ти згориш, потонеш і підеш димом у своїй кривавій веремії!..
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10.06.2022 15:48
+10
Прийшов руZZгій мір, якого багато хто чекав на південногму сході України і багато чекало тих хто кого показують на цьому відео... Ні в якому разі не дорікаю. Але ж люди, особливо на південному сході нашої Неньки України, думайте, думайте і ще раз думайте... Зробили б на бамбасі так як зробили одесити, а влада з 2014-го по сьогоднішні день не посади ділили та фінансові потоки, а думала як підняти економіку та оборону, то не було б нічого подібного сьогодні. А тепер маємо те що маємо, нажаль...
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10.06.2022 15:54
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місто, вгвинчене в могили...
рашко, ти згориш, потонеш і підеш димом у своїй кривавій веремії!..
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10.06.2022 15:48 Ответить
це потрібно показувати на весь світ особливо тим хто важає це не геноцидом
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10.06.2022 15:49 Ответить
а показывают Ваву Боневтика...(((
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10.06.2022 15:55 Ответить
столько времени лежали жара
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10.06.2022 15:50 Ответить
Як притягти до відповідальності якщо вони всі докази знищать і залють бетоном? Від людей не залишиться навіть пам'яті. Маріуполь це величезна помилка, трагедія та безвідповідальність всіх ланок влади.
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10.06.2022 15:51 Ответить
Нашим Моссадом та тотальною війною. Всіх хто хоч раз підтримав Z незалежно чи це дитина яка собі на руку її намалювала (бо вона виросте і піде вбивати як її герої, або банально буде їх підтримувати) чи це політик, журналіст, лідер суспільної думки - всім заочно вирок смерть. В точності як зробили із пособниками нацизму.

Ну, а далі десятки і сотні тисяч підготовлених до рівня ссо кровників - чоловіків, жінок, дітей. Ціль яких без слідів через нещасні випадки стратити всіх пособників рашизму.
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10.06.2022 17:39 Ответить
Прийшов руZZгій мір, якого багато хто чекав на південногму сході України і багато чекало тих хто кого показують на цьому відео... Ні в якому разі не дорікаю. Але ж люди, особливо на південному сході нашої Неньки України, думайте, думайте і ще раз думайте... Зробили б на бамбасі так як зробили одесити, а влада з 2014-го по сьогоднішні день не посади ділили та фінансові потоки, а думала як підняти економіку та оборону, то не було б нічого подібного сьогодні. А тепер маємо те що маємо, нажаль...
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10.06.2022 15:54 Ответить
Якби усі українці вчили українську мову- то не було би розмов про націків і бандерівців , проти яких якоби хремль війну розпочав
А ЗАРАЗ УСІ БІЖЕНЦІ ВЧАТЬ МОВИ ІНШИХ КРАІН - і польську і німецьку і французьську . І ті країни вчат їх безкоштовно. І ніхто громадян ціх краін не називає націками
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10.06.2022 16:02 Ответить
Пам'яаєте: "Путин прийди!".Ось і прийшов.
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10.06.2022 16:04 Ответить
Европа 21 век?... Параша не имеет права на жизнь после такого. Это не страна, это империя зла хуже, чем совок! Смерть рашистам!
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10.06.2022 16:33 Ответить
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10.06.2022 17:15 Ответить
Їх ще буде дуже багато. Там росіяни зробили те що робили всі попередні рази.

Там десятки тисяч загиблих і страчених ними цивільних. І нових ще багато буде тому що вони роблять геноцид на окупованих територіях.

Їм не можна це пробачати. У відповідь гобліни жителі росії мають бути винищені. Раз тотальна війна то тотальна війна.
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10.06.2022 17:31 Ответить
Если это не геноцид, тогда что такое геноцид?!
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11.06.2022 07:14 Ответить
80% россиян мечтают чтобы вся Украина превратилась в такое кладбище.
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11.06.2022 07:16 Ответить
 
 