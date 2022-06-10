Свежие захоронения в Мариуполе. ВИДЕО
Свежие захоронения в оккупированном Мариуполе раскинулись на огромных площадях.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Цензор.НЕТ.
Эти кадры сняты из окна автомобиля, едущего вдоль свежих захоронений на городском кладбище. Все две минуты видео машина движется мимо могил, которые появились здесь недавно. На большинстве из них нет ни крестов, ни венков – только таблички.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет. Фоторепортаж
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рашко, ти згориш, потонеш і підеш димом у своїй кривавій веремії!..
Ну, а далі десятки і сотні тисяч підготовлених до рівня ссо кровників - чоловіків, жінок, дітей. Ціль яких без слідів через нещасні випадки стратити всіх пособників рашизму.
А ЗАРАЗ УСІ БІЖЕНЦІ ВЧАТЬ МОВИ ІНШИХ КРАІН - і польську і німецьку і французьську . І ті країни вчат їх безкоштовно. І ніхто громадян ціх краін не називає націками
Там десятки тисяч загиблих і страчених ними цивільних. І нових ще багато буде тому що вони роблять геноцид на окупованих територіях.
Їм не можна це пробачати. У відповідь гобліни жителі росії мають бути винищені. Раз тотальна війна то тотальна війна.