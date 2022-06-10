Свежие захоронения в Мариуполе. ВИДЕО

Свежие захоронения в оккупированном Мариуполе раскинулись на огромных площадях.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Цензор.НЕТ.

Эти кадры сняты из окна автомобиля, едущего вдоль свежих захоронений на городском кладбище. Все две минуты видео машина движется мимо могил, которые появились здесь недавно. На большинстве из них нет ни крестов, ни венков – только таблички.

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