УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5797 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території Війна
5 955 14

Свіжі поховання в Маріуполі. ВIДЕО

Свіжі поховання в окупованому Маріуполі розкинулися на величезних площах.

Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі Цензор.НЕТ.

Ці кадри знято з вікна автомобіля, який їде вздовж свіжих поховань на міському цвинтарі. Всі дві хвилини відео машина рухається повз могили, які з’явилися тут недощавно. На більшості з них нема ані хрестів, ані вінків - лише таблички.

Також читайте: Окупанти відсторонили маріупольців від розбору зруйнованих будинків, побачивши кількість тіл під ними, - міськрада. ФОТОрепортаж

Автор: 

поховання (201) Маріуполь (3228) окупація (6687) смерть (6750) жертви (1793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
це потрібно показувати на весь світ особливо тим хто важає це не геноцидом
показати весь коментар
10.06.2022 15:49
+12
місто, вгвинчене в могили...
рашко, ти згориш, потонеш і підеш димом у своїй кривавій веремії!..
показати весь коментар
10.06.2022 15:48
+10
Прийшов руZZгій мір, якого багато хто чекав на південногму сході України і багато чекало тих хто кого показують на цьому відео... Ні в якому разі не дорікаю. Але ж люди, особливо на південному сході нашої Неньки України, думайте, думайте і ще раз думайте... Зробили б на бамбасі так як зробили одесити, а влада з 2014-го по сьогоднішні день не посади ділили та фінансові потоки, а думала як підняти економіку та оборону, то не було б нічого подібного сьогодні. А тепер маємо те що маємо, нажаль...
показати весь коментар
10.06.2022 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
місто, вгвинчене в могили...
рашко, ти згориш, потонеш і підеш димом у своїй кривавій веремії!..
показати весь коментар
10.06.2022 15:48 Відповісти
це потрібно показувати на весь світ особливо тим хто важає це не геноцидом
показати весь коментар
10.06.2022 15:49 Відповісти
а показывают Ваву Боневтика...(((
показати весь коментар
10.06.2022 15:55 Відповісти
столько времени лежали жара
показати весь коментар
10.06.2022 15:50 Відповісти
Як притягти до відповідальності якщо вони всі докази знищать і залють бетоном? Від людей не залишиться навіть пам'яті. Маріуполь це величезна помилка, трагедія та безвідповідальність всіх ланок влади.
показати весь коментар
10.06.2022 15:51 Відповісти
Нашим Моссадом та тотальною війною. Всіх хто хоч раз підтримав Z незалежно чи це дитина яка собі на руку її намалювала (бо вона виросте і піде вбивати як її герої, або банально буде їх підтримувати) чи це політик, журналіст, лідер суспільної думки - всім заочно вирок смерть. В точності як зробили із пособниками нацизму.

Ну, а далі десятки і сотні тисяч підготовлених до рівня ссо кровників - чоловіків, жінок, дітей. Ціль яких без слідів через нещасні випадки стратити всіх пособників рашизму.
показати весь коментар
10.06.2022 17:39 Відповісти
Прийшов руZZгій мір, якого багато хто чекав на південногму сході України і багато чекало тих хто кого показують на цьому відео... Ні в якому разі не дорікаю. Але ж люди, особливо на південному сході нашої Неньки України, думайте, думайте і ще раз думайте... Зробили б на бамбасі так як зробили одесити, а влада з 2014-го по сьогоднішні день не посади ділили та фінансові потоки, а думала як підняти економіку та оборону, то не було б нічого подібного сьогодні. А тепер маємо те що маємо, нажаль...
показати весь коментар
10.06.2022 15:54 Відповісти
Якби усі українці вчили українську мову- то не було би розмов про націків і бандерівців , проти яких якоби хремль війну розпочав
А ЗАРАЗ УСІ БІЖЕНЦІ ВЧАТЬ МОВИ ІНШИХ КРАІН - і польську і німецьку і французьську . І ті країни вчат їх безкоштовно. І ніхто громадян ціх краін не називає націками
показати весь коментар
10.06.2022 16:02 Відповісти
Пам'яаєте: "Путин прийди!".Ось і прийшов.
показати весь коментар
10.06.2022 16:04 Відповісти
Европа 21 век?... Параша не имеет права на жизнь после такого. Это не страна, это империя зла хуже, чем совок! Смерть рашистам!
показати весь коментар
10.06.2022 16:33 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 17:15 Відповісти
Їх ще буде дуже багато. Там росіяни зробили те що робили всі попередні рази.

Там десятки тисяч загиблих і страчених ними цивільних. І нових ще багато буде тому що вони роблять геноцид на окупованих територіях.

Їм не можна це пробачати. У відповідь гобліни жителі росії мають бути винищені. Раз тотальна війна то тотальна війна.
показати весь коментар
10.06.2022 17:31 Відповісти
Если это не геноцид, тогда что такое геноцид?!
показати весь коментар
11.06.2022 07:14 Відповісти
80% россиян мечтают чтобы вся Украина превратилась в такое кладбище.
показати весь коментар
11.06.2022 07:16 Відповісти
 
 