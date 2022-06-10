Свіжі поховання в Маріуполі. ВIДЕО

Свіжі поховання в окупованому Маріуполі розкинулися на величезних площах.

Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі Цензор.НЕТ.

Ці кадри знято з вікна автомобіля, який їде вздовж свіжих поховань на міському цвинтарі. Всі дві хвилини відео машина рухається повз могили, які з’явилися тут недощавно. На більшості з них нема ані хрестів, ані вінків - лише таблички.

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