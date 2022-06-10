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Свіжі поховання в Маріуполі. ВIДЕО
Свіжі поховання в окупованому Маріуполі розкинулися на величезних площах.
Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі Цензор.НЕТ.
Ці кадри знято з вікна автомобіля, який їде вздовж свіжих поховань на міському цвинтарі. Всі дві хвилини відео машина рухається повз могили, які з’явилися тут недощавно. На більшості з них нема ані хрестів, ані вінків - лише таблички.
Топ коментарі
+18 частный сектор
показати весь коментар10.06.2022 15:49
+12 olele
показати весь коментар10.06.2022 15:48
+10 Злий Грицько
показати весь коментар10.06.2022 15:54
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рашко, ти згориш, потонеш і підеш димом у своїй кривавій веремії!..
Ну, а далі десятки і сотні тисяч підготовлених до рівня ссо кровників - чоловіків, жінок, дітей. Ціль яких без слідів через нещасні випадки стратити всіх пособників рашизму.
А ЗАРАЗ УСІ БІЖЕНЦІ ВЧАТЬ МОВИ ІНШИХ КРАІН - і польську і німецьку і французьську . І ті країни вчат їх безкоштовно. І ніхто громадян ціх краін не називає націками
Там десятки тисяч загиблих і страчених ними цивільних. І нових ще багато буде тому що вони роблять геноцид на окупованих територіях.
Їм не можна це пробачати. У відповідь гобліни жителі росії мають бути винищені. Раз тотальна війна то тотальна війна.