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Воины 28-й бригады уничтожили вражеские "Ураганы" и ТЗМ. ВИДЕО

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины уничтожили два вражеских "Урагана" и две транспортно-заряжающие машины

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины зафиксировали успешную атаку и ее результаты.

"Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины продолжают уничтожать врага. Два "Урагана" и две ТЗМ, сделав жест доброй воли, растворились на молекулы!", - пишут бойцы в сообщении к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 28-й ОМБр уничтожили состав российских оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТО

уничтожение (6923) 28 отдельная механизированная бригада (186) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+28
Салют з нагоди Дня Незалежності США!
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04.07.2022 15:43
+26
28-й черговий респект.Ви справжні лицарі...
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04.07.2022 15:37
+19
Никто тебя не заставляет это смотреть, а мы будем радоваться как ВСУ жарит орков и дальше.
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04.07.2022 15:53
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28-й черговий респект.Ви справжні лицарі...
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04.07.2022 15:37 Ответить
Над Зміїним знову замайорів український прапор

Острів офіційно деокупували. Про це на брифінгу повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

💬 Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена. Територія повернена під юрисдикцію України, - заявила вона. https://t.me/spravdi/12395 https://t.me/spravdi/12395

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04.07.2022 15:39 Ответить
Салют з нагоди Дня Незалежності США!
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04.07.2022 15:43 Ответить
КрасівоЄ!
Бережи вас Господь, рідненькі
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04.07.2022 15:44 Ответить
Точно бють, аж ракети порзлітались, вигоріло все дотла, одні каркаси. Дайош батарею крабів у кожний батальйон !!!!!
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04.07.2022 15:46 Ответить
Никто тебя не заставляет это смотреть, а мы будем радоваться как ВСУ жарит орков и дальше.
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04.07.2022 15:53 Ответить
А ты думал у нас не будет потерь, понятное что у наших тоже потери, и что теперь сдаваться?
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04.07.2022 16:20 Ответить
ты гнусавый уже сдался...?
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04.07.2022 16:51 Ответить
ось це так феєрверк)
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04.07.2022 15:48 Ответить
цікаво що працюють з радянського мотлоху ...
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04.07.2022 15:51 Ответить
Шикозний жест доброї волі від українських Лицарів
смердючим кацапам!!! Допомагаємо нашої Армії чим
можемо! А вона свою справу зробить!
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04.07.2022 15:56 Ответить
У Яковлівці (недалеко від Донецька) знищено боєкомплект окупантів: https://twitter.com/fantomasvvs1/status/1543925596413202432
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04.07.2022 16:02 Ответить
"Highway to hell"!(c)
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04.07.2022 16:11 Ответить
Хочется почаще слышать эту музыку в честь орков
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04.07.2022 16:43 Ответить
жЕсть доброй ВОЛИ
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04.07.2022 16:30 Ответить
Have a drink on me
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04.07.2022 16:35 Ответить
High way to Hell
Katsaps to Hell
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04.07.2022 16:50 Ответить
славное видео , пацанам респект
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04.07.2022 18:25 Ответить
Давно там сиділи,викатали все навкруги.
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04.07.2022 20:04 Ответить
Хтось бачив на відео воронки від пристілюваь чи промахів?Дякую хлопцям,дякую західним союзникам.
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04.07.2022 21:48 Ответить
Чудове відео. І з чудовим музичним супроводом - https://youtu.be/l482T0yNkeo AC/DC - Highway to Hell (Дорóга у пекло).
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05.07.2022 09:56 Ответить
 
 