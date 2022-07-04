Воины 28-й бригады уничтожили вражеские "Ураганы" и ТЗМ. ВИДЕО
Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины уничтожили два вражеских "Урагана" и две транспортно-заряжающие машины
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины зафиксировали успешную атаку и ее результаты.
"Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины продолжают уничтожать врага. Два "Урагана" и две ТЗМ, сделав жест доброй воли, растворились на молекулы!", - пишут бойцы в сообщении к видео.
Топ комментарии
+28 MausMike
показать весь комментарий04.07.2022 15:43
+26 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.07.2022 15:37
+19 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий04.07.2022 15:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Острів офіційно деокупували. Про це на брифінгу повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
💬 Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена. Територія повернена під юрисдикцію України, - заявила вона. https://t.me/spravdi/12395 https://t.me/spravdi/12395
Бережи вас Господь, рідненькі
смердючим кацапам!!! Допомагаємо нашої Армії чим
можемо! А вона свою справу зробить!
Katsaps to Hell ✅