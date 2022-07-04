Воины 28-й бригады уничтожили вражеские "Ураганы" и ТЗМ. ВИДЕО

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины уничтожили два вражеских "Урагана" и две транспортно-заряжающие машины

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины зафиксировали успешную атаку и ее результаты.

"Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины продолжают уничтожать врага. Два "Урагана" и две ТЗМ, сделав жест доброй воли, растворились на молекулы!", - пишут бойцы в сообщении к видео.

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