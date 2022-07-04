Воїни 28-ї бригади знищили ворожі "Урагани" та ТЗМ. ВIДЕО
Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на півдні України знищили два ворожі "Урагани" та дві транспортно-заряджальні машини
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зафіксували успішну атаку та її результати.
"Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на півдні України продовжують знищувати ворога. Два "Урагани" та дві ТЗМ, зробивши жест доброї волі, розчинилися на молекули!", - пишуть бійці у дописі до відео.
Топ коментарі
+28 MausMike
показати весь коментар04.07.2022 15:43
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.07.2022 15:37
+19 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар04.07.2022 15:53
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Острів офіційно деокупували. Про це на брифінгу повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
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