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Воїни 28-ї бригади знищили ворожі "Урагани" та ТЗМ. ВIДЕО

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на півдні України знищили два ворожі "Урагани" та дві транспортно-заряджальні машини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зафіксували успішну атаку та її результати.

"Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на півдні України продовжують знищувати ворога. Два "Урагани" та дві ТЗМ, зробивши жест доброї волі, розчинилися на молекули!", - пишуть бійці у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр знищили склад російських окупантів на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

знищення (7235) 28 окрема механізована бригада (187) РСЗВ (208)


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Топ коментарі
+28
Салют з нагоди Дня Незалежності США!
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04.07.2022 15:43
+26
28-й черговий респект.Ви справжні лицарі...
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04.07.2022 15:37
+19
Никто тебя не заставляет это смотреть, а мы будем радоваться как ВСУ жарит орков и дальше.
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04.07.2022 15:53
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28-й черговий респект.Ви справжні лицарі...
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04.07.2022 15:37 Відповісти
Над Зміїним знову замайорів український прапор

Острів офіційно деокупували. Про це на брифінгу повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

💬 Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена. Територія повернена під юрисдикцію України, - заявила вона. https://t.me/spravdi/12395 https://t.me/spravdi/12395

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04.07.2022 15:39 Відповісти
Салют з нагоди Дня Незалежності США!
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04.07.2022 15:43 Відповісти
КрасівоЄ!
Бережи вас Господь, рідненькі
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04.07.2022 15:44 Відповісти
Точно бють, аж ракети порзлітались, вигоріло все дотла, одні каркаси. Дайош батарею крабів у кожний батальйон !!!!!
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04.07.2022 15:46 Відповісти
Никто тебя не заставляет это смотреть, а мы будем радоваться как ВСУ жарит орков и дальше.
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04.07.2022 15:53 Відповісти
А ты думал у нас не будет потерь, понятное что у наших тоже потери, и что теперь сдаваться?
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04.07.2022 16:20 Відповісти
ты гнусавый уже сдался...?
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04.07.2022 16:51 Відповісти
ось це так феєрверк)
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04.07.2022 15:48 Відповісти
цікаво що працюють з радянського мотлоху ...
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04.07.2022 15:51 Відповісти
Шикозний жест доброї волі від українських Лицарів
смердючим кацапам!!! Допомагаємо нашої Армії чим
можемо! А вона свою справу зробить!
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04.07.2022 15:56 Відповісти
У Яковлівці (недалеко від Донецька) знищено боєкомплект окупантів: https://twitter.com/fantomasvvs1/status/1543925596413202432
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04.07.2022 16:02 Відповісти
"Highway to hell"!(c)
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04.07.2022 16:11 Відповісти
Хочется почаще слышать эту музыку в честь орков
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04.07.2022 16:43 Відповісти
жЕсть доброй ВОЛИ
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04.07.2022 16:30 Відповісти
Have a drink on me
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04.07.2022 16:35 Відповісти
High way to Hell
Katsaps to Hell
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04.07.2022 16:50 Відповісти
славное видео , пацанам респект
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04.07.2022 18:25 Відповісти
Давно там сиділи,викатали все навкруги.
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04.07.2022 20:04 Відповісти
Хтось бачив на відео воронки від пристілюваь чи промахів?Дякую хлопцям,дякую західним союзникам.
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04.07.2022 21:48 Відповісти
Чудове відео. І з чудовим музичним супроводом - https://youtu.be/l482T0yNkeo AC/DC - Highway to Hell (Дорóга у пекло).
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05.07.2022 09:56 Відповісти
 
 