Воїни 28-ї бригади знищили ворожі "Урагани" та ТЗМ. ВIДЕО

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на півдні України знищили два ворожі "Урагани" та дві транспортно-заряджальні машини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зафіксували успішну атаку та її результати.

"Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на півдні України продовжують знищувати ворога. Два "Урагани" та дві ТЗМ, зробивши жест доброї волі, розчинилися на молекули!", - пишуть бійці у дописі до відео.

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