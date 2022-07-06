Спикер Госдумы РФ Володин угрожает США "вернуть" Аляску. ВИДЕО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин угрожает США, что Россия может вернуть Аляску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Порядочность не означает слабость. Нам всегда есть чем ответить. А Америка пусть всегда помнит: там есть часть ее территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за рубежом, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам есть что тоже возвращать", – заявил Володин на заседании Госдумы.