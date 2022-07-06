Спикер Госдумы РФ Володин угрожает США "вернуть" Аляску. ВИДЕО
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин угрожает США, что Россия может вернуть Аляску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Порядочность не означает слабость. Нам всегда есть чем ответить. А Америка пусть всегда помнит: там есть часть ее территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за рубежом, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам есть что тоже возвращать", – заявил Володин на заседании Госдумы.
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Пока они заняты вопросом Тайвань
тут же двойной смысл что возвращать вам рашистам есть много чего
а про аляску
вы ее продали, а не дали в аренду
плюс вы ее не контролировали толком
то что там кто то успел покакать в пути из российских "открывателей" пока дошел до флориды или где там
не значит что это рашке принадлежит
уже французы, англичане и кого там только не было
а вы берете и на свои карты территории себе присваиваете
ну не идиоты?
А Володін -чистопородний мокша із Саратовської губернії, це в нього зов предків бьє в "пролетарскую ггрудь "
https://www.youtube.com/watch?v=KrWgp4-AL2g -ты знаешь так хочется жить
https://www.youtube.com/watch?v=mQHIIG94agk А для вас я никто #блатной #шансон
+ [Текст песни «Не грози Владимирскому централу, попивая сок в южном Чертаново»]
Отдавай-ка родимую взад." (Дебильные слова, шизоидальной песни любимой группы путлера "любэ")
Может им действительно нужно в зад забить Аляску, а в рот - Украину. Что бы не вздохнуть и не просраться. Коллапс.
Это якщо предположить, шо вони без сопротивления туда зайдут)))
Со стороны - трэш и маразм, но он вполне укладывается в их извращенную логику, где безусловная лояльность ценится выше всего.
Ему и его коллегам сидеть бы сейчас, укрывши ноги пледом, в каком-нибудь уютном санатории, под неусыпным оком опытных санитаров, и, тихо улыбаясь своим незатейливым мыслям, пускать слюну на заботливо подложенную на грудь салфетку. Вместо этого они страдают, пребывая в диком стрессе от государственных дел, время от времени успокаивая себя глубокими вдохами над рассыпанным на столе белым порошком, привезённым последним дипломатическим рейсом из Аргентины. А это, как ни крути, самолечение.
Начинвйте!
"Лицо, не обезображенное интеллектом"(с)
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голодомор и миллионы замордованых в сталинских концлагерях - вот их совковое наследие
Давай , рашка, отбирай в зад Алясочку! Начни еще одну поц - операцию! Не по-пацански предьявы кидать и потом отползать в тень! Мочи пендосов анало говнетом!