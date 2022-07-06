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Спикер Госдумы РФ Володин угрожает США "вернуть" Аляску. ВИДЕО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин угрожает США, что Россия может вернуть Аляску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Порядочность не означает слабость. Нам всегда есть чем ответить. А Америка пусть всегда помнит: там есть часть ее территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за рубежом, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам есть что тоже возвращать", – заявил Володин на заседании Госдумы.

Госдума (1261) США (26620) Володин Вячеслав (72) Аляска (8)


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Топ комментарии
+92
"Россия,- это страна, на половине территории которой вечная мерзлота, а на другой половине вечная *****..."
https://twitter.com/durevestnik/status/1320083004790853633 Джерело
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06.07.2022 22:48
+52
Давайте, дикари пещерные. Вас местные постреляют еще до подхода морпехов. На Аляске люди суровые живут, и вооружены они все поголовно. Серьезным оружием, бо там ведмеди и лоси.
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06.07.2022 22:44
+47
Хіба що стару коляску цей ***** може отримати
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06.07.2022 22:40
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Нехай спробують.
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06.07.2022 23:31 Ответить
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06.07.2022 23:35 Ответить
как я ржал!!! 😂🤣
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06.07.2022 23:35 Ответить
Это ж надо было такими дебилами уродиться. Лишняя хромосома даётся взнакы не по детски
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06.07.2022 23:36 Ответить
Пора уже таукитайцам наконец-то сказать свое веское КВА(насчет своих исторических территорий)...Да и бурятский хурал шо-та нэжэть жуе.
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06.07.2022 23:47 Ответить
Скажут, обязательно скажут. Всему своё время.
Пока они заняты вопросом Тайвань
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07.07.2022 06:26 Ответить
что нам есть что тоже возвращать?
тут же двойной смысл что возвращать вам рашистам есть много чего

а про аляску
вы ее продали, а не дали в аренду
плюс вы ее не контролировали толком

то что там кто то успел покакать в пути из российских "открывателей" пока дошел до флориды или где там
не значит что это рашке принадлежит

уже французы, англичане и кого там только не было

а вы берете и на свои карты территории себе присваиваете
ну не идиоты?
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06.07.2022 23:49 Ответить
Да что ты такое хрюкнул, ********** Ифан?
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07.07.2022 08:32 Ответить
LJESH KAK PUTIN! BIL PRODAN 1867 GADU ZA 7.2 MILON DOLARI.
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07.07.2022 09:29 Ответить
...спочатку поверніть собі свідомість та здоровий глузд,якого не здобули в процесі розвитку.
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06.07.2022 23:52 Ответить
Цей шедевр придумав Хрущов, ще один його перл - ми ракети делаем как сосиски. Політика рузге в ті часи була проста -плати. Висаджувались, будували факторії, камчедали повинні були утримувати братію і раз в рік платити ясак шкурами, китовим жиром... По весні ватаги "урядників" оточували стойбіще погрожували зброєю - плати, починались бунти, камчадали періодично шурували на Аляску, бо америкоси купували шкури за товар. Потім Рязанов почимчикував з Алеутських островів в Каліфорнію, зайнялись тим самим під покровом ночі, іспанцям набридли, ім припинили давати провізію. А далі все як в опері "Юнона і Авось" (це назви кораблів Рязанова) охмурили дочку губернатора, та їх пожаліла і орки ганебно втекли на Алеути, там їх не ждали і вони поїхали геть. Після цього цар і продав Аляску, бо добратись не було чим і кому. Саме від цих мореходов начерпався знань в податках Гетьманцев, звідти корені його умовиводу - скубти гусей.
А Володін -чистопородний мокша із Саратовської губернії, це в нього зов предків бьє в "пролетарскую ггрудь "
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06.07.2022 23:54 Ответить
а с каких это пор Аляска стала частью Суздальско-Московского княжества ? ))..Это смешно. Когда-то захваченный у индейцев кусок земли приписать себе как "исконно российская территория".Это россии очень скоро придётся возвращать ранее захваченные у соседей территории...А что касается Штатов,то там даже симпатики путина "нахмурятся и руки вбок " ))
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06.07.2022 23:56 Ответить
Вчи iсторiю. Аляска, була Россiею, як i Україна, то були i українскi землi)))
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07.07.2022 08:33 Ответить
Пустослов кремлевский. Больше нечего сказать
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06.07.2022 23:56 Ответить
Давай Володин, введи в Аляску. Посмотрим, останется ли тогда в Рашке кто нибудь, кто сможет подписать капитуляцию в яме, где когда-то был Кремль.
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06.07.2022 23:57 Ответить
Дану новину - представляю - для усіх - особливо москалів ... у шансоні - може так зрозуміліше
https://www.youtube.com/watch?v=KrWgp4-AL2g -ты знаешь так хочется жить
https://www.youtube.com/watch?v=mQHIIG94agk А для вас я никто #блатной #шансон

+ [Текст песни «Не грози Владимирскому централу, попивая сок в южном Чертаново»]
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06.07.2022 23:57 Ответить
В России совсем по ходу слетели с катушек. Ладно бы там какой то алкаш такое звнзданулю а это чиновник высшего ранга. Деградация.
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06.07.2022 23:58 Ответить
Не понятно, зачем природа наделила этого опарыша даром речи?
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07.07.2022 00:06 Ответить
Напад на Аляску був би ідеальним варіантом. За тиждень б усе закінчилось - напад на Аляску, війна з Україною, рассія, путін і гамасєк володін
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07.07.2022 00:08 Ответить
Вот же гнида! 🤬
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07.07.2022 00:29 Ответить
Порядність і кацапи це якийсь оксюморон.
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07.07.2022 00:31 Ответить
Ахаха. Ну спробуйте, кацапи) А Володіну побажаю одного - щоб ти здох, кацапський виродок!
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07.07.2022 00:42 Ответить
Світ колись з розуміє,що цей лепрозорій треба швидше знищити?
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07.07.2022 00:48 Ответить
валодін(фуй)🤡 - "жгі ісчьо!!!"🤣 Ше скажи що скоро на МКС рєфурєндам правідьотє і модуль забірьотє - шоб запустити туди абіззян із линири-динири, шоб вони там сиділи і грали на балалайкє гімн(о) савецькага саюза і щі лаптьом хлєбалі - "на завість усєм"!!😂 Єдине що з расіянців виходить - це гівно!💩 І в ньому вони намагаються втопити УСІХ навколо себе! Тож якщо комусь десь раптом трапиться рюзьгєсвинособак - тягніть його одразу до вигрібної ями - бо ше загадить своїм лайном все де тільки стане чи присяде!
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07.07.2022 00:59 Ответить
"Отдавай-ка землицу Алясочку,
Отдавай-ка родимую взад." (Дебильные слова, шизоидальной песни любимой группы путлера "любэ")
Может им действительно нужно в зад забить Аляску, а в рот - Украину. Что бы не вздохнуть и не просраться. Коллапс.
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07.07.2022 01:00 Ответить
Мы все понимаем, что эти спикеры говорят то, что им ***** в уши вставляет. Воно за 2 года ковида в бункере под их спутником всё распланировало, теперь спикеры всему миру разбалтывают *****вские галюники.
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07.07.2022 01:07 Ответить
Феерический д..***** как и кремлевский ********............от лошара ватная!
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07.07.2022 01:21 Ответить
Ляшки пообсираєте рашисти мразотні!
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07.07.2022 01:26 Ответить
Тільки превентивний атомний удар успокоїть цих маніяків із кремля.
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07.07.2022 01:27 Ответить
Чмо тупорылое. Их там аборигены порвут на британский прапор.

Это якщо предположить, шо вони без сопротивления туда зайдут)))
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07.07.2022 01:29 Ответить
Тупорылые лапти, вашу Аляску ваш царь Александр (не Екатерина как поют любимцы путлера Любэ) продал Америке на веки вечные за золото. Расея в то время очень сильно поиздержалась в войне с турками а деньги были нужны чтобы совсем не зачахнуть. Купчая о продаже Аляски США «навечно» за подписью царя Александра хранится в библиотеке Конгресса США. Попробуйте отжать этот американский штат назад, в пользу рашки и маленького плешивенького гитлера, а мы в Украине посмеёмся.
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07.07.2022 01:41 Ответить
Ха-ха, Катерина продала... на 140-му році життя... Там що "любе" невігласи, що пуйло. Звикли втирати своєму населенню муйню антиісторичну. Всією рашкою живуть в паралельній реальності - неіснуючі або привласнені звитяги; неіснуючі герої або, якщо вони і були, то не герої, а монстри з пекла.
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07.07.2022 02:18 Ответить
Вони, з своєї історії, знають лише Петра І, Катерину ІІ і Миколу ІІ.
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07.07.2022 07:57 Ответить
Одним словом - ******.
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07.07.2022 01:52 Ответить
Кажется бредом сумасшедшего, но дело в том, что такие заявления делаются не с целью их выполнения, а для демонстрации начальнику сугубого рвения. Вперед забегать можно, даже желательно. Если что, начальник по-отечески поправит и при этом отметит боевой юношеский пыл.

Со стороны - трэш и маразм, но он вполне укладывается в их извращенную логику, где безусловная лояльность ценится выше всего.
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07.07.2022 01:57 Ответить
будь-ласка, спробуйте. Таке швидке самогубство буде тільки всьому світу на користь.
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07.07.2022 02:02 Ответить
всі рашисти змагаються хто більший нацист, аби сподобатись фюреру
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07.07.2022 03:20 Ответить
Хотілось би побачити цей"план" в дії... ото сміху було б
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07.07.2022 05:19 Ответить
Було би воні на весь світ.
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07.07.2022 08:20 Ответить
Слова "порядність" і "рашка" не повинні зустрічатися в одному тексті.
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07.07.2022 07:03 Ответить
Это правда, им есть что возвращать. Финляндии, Германии, Эстонии.
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07.07.2022 07:27 Ответить
Наглядный пример того, к чему может привести снижение финансирования на психиатрию.
Ему и его коллегам сидеть бы сейчас, укрывши ноги пледом, в каком-нибудь уютном санатории, под неусыпным оком опытных санитаров, и, тихо улыбаясь своим незатейливым мыслям, пускать слюну на заботливо подложенную на грудь салфетку. Вместо этого они страдают, пребывая в диком стрессе от государственных дел, время от времени успокаивая себя глубокими вдохами над рассыпанным на столе белым порошком, привезённым последним дипломатическим рейсом из Аргентины. А это, как ни крути, самолечение.
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07.07.2022 07:57 Ответить
орки, вэлкам ту Америка!!!!

Начинвйте!
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07.07.2022 08:06 Ответить
А что это за 6 длббв ,которые лайкнули бреду существа ,внешне похожему на человека, володькиному володину?
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07.07.2022 08:29 Ответить
Мабуть, постєбались. Із серії '' Жгі єсчо''
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07.07.2022 08:53 Ответить
Боюсь відтяпають Аляску по урал.
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07.07.2022 08:56 Ответить
От дурень, вони ж Аляску повернули ще позаминулого століття, може він мав на увазі повернення США Камчатки?
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07.07.2022 10:09 Ответить
Соревнование самодуров. И этот володя побеждает. А дурень думою богатеет.
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07.07.2022 10:56 Ответить
Глядя на его ***ло, сразу вспоминается:
"Лицо, не обезображенное интеллектом"(с)
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07.07.2022 11:39 Ответить
шариковские совкодрочеры имеют такое же право на наследие имперской россии, как си цзиньпин на кресло императора китая
----
голодомор и миллионы замордованых в сталинских концлагерях - вот их совковое наследие
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07.07.2022 12:27 Ответить
"Дави их, бл@дь!" (с)

Давай , рашка, отбирай в зад Алясочку! Начни еще одну поц - операцию! Не по-пацански предьявы кидать и потом отползать в тень! Мочи пендосов анало говнетом!
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07.07.2022 13:22 Ответить
очередной петух закукарекал!на сша замахнулся!сша от вас даже пепла радиоактивного не оставит в случае нападения,ублюдки вонючие!
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07.07.2022 13:29 Ответить
Хай спробують, а то на разу лише більше всіх язиками по сраках плескають. Договоряться ж.
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07.07.2022 14:06 Ответить
Цей темний йух володін номінант на олімпійського πізgyна...
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05.01.2023 13:25 Ответить
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