Спікер Держдуми РФ Володін погрожує США "повернути" Аляску. ВIДЕО
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погрожує США, що Росія може повернути Аляску.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, хай подумають, що нам є що теж повертати", – заявив Володін на засіданні Держдуми.
Топ коментарі
+92 Семен Шкаралупа
показати весь коментар06.07.2022 22:48
+52 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар06.07.2022 22:44
+47 Олександр Деркач #492741
показати весь коментар06.07.2022 22:40
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Пока они заняты вопросом Тайвань
тут же двойной смысл что возвращать вам рашистам есть много чего
а про аляску
вы ее продали, а не дали в аренду
плюс вы ее не контролировали толком
то что там кто то успел покакать в пути из российских "открывателей" пока дошел до флориды или где там
не значит что это рашке принадлежит
уже французы, англичане и кого там только не было
а вы берете и на свои карты территории себе присваиваете
ну не идиоты?
А Володін -чистопородний мокша із Саратовської губернії, це в нього зов предків бьє в "пролетарскую ггрудь "
https://www.youtube.com/watch?v=KrWgp4-AL2g -ты знаешь так хочется жить
https://www.youtube.com/watch?v=mQHIIG94agk А для вас я никто #блатной #шансон
+ [Текст песни «Не грози Владимирскому централу, попивая сок в южном Чертаново»]
Отдавай-ка родимую взад." (Дебильные слова, шизоидальной песни любимой группы путлера "любэ")
Может им действительно нужно в зад забить Аляску, а в рот - Украину. Что бы не вздохнуть и не просраться. Коллапс.
Это якщо предположить, шо вони без сопротивления туда зайдут)))
Со стороны - трэш и маразм, но он вполне укладывается в их извращенную логику, где безусловная лояльность ценится выше всего.
Ему и его коллегам сидеть бы сейчас, укрывши ноги пледом, в каком-нибудь уютном санатории, под неусыпным оком опытных санитаров, и, тихо улыбаясь своим незатейливым мыслям, пускать слюну на заботливо подложенную на грудь салфетку. Вместо этого они страдают, пребывая в диком стрессе от государственных дел, время от времени успокаивая себя глубокими вдохами над рассыпанным на столе белым порошком, привезённым последним дипломатическим рейсом из Аргентины. А это, как ни крути, самолечение.
Начинвйте!
"Лицо, не обезображенное интеллектом"(с)
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голодомор и миллионы замордованых в сталинских концлагерях - вот их совковое наследие
Давай , рашка, отбирай в зад Алясочку! Начни еще одну поц - операцию! Не по-пацански предьявы кидать и потом отползать в тень! Мочи пендосов анало говнетом!