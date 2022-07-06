Спікер Держдуми РФ Володін погрожує США "повернути" Аляску. ВIДЕО

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погрожує США, що Росія може повернути Аляску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, хай подумають, що нам є що теж повертати", – заявив Володін на засіданні Держдуми.