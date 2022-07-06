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Спікер Держдуми РФ Володін погрожує США "повернути" Аляску. ВIДЕО

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погрожує США, що Росія може повернути Аляску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, хай подумають, що нам є що теж повертати", – заявив Володін на засіданні Держдуми.

Автор: 

Держдума (734) США (22778) Володін В’ячеслав (80) Аляска (10)


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Топ коментарі
+92
"Россия,- это страна, на половине территории которой вечная мерзлота, а на другой половине вечная *****..."
https://twitter.com/durevestnik/status/1320083004790853633 Джерело
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06.07.2022 22:48
+52
Давайте, дикари пещерные. Вас местные постреляют еще до подхода морпехов. На Аляске люди суровые живут, и вооружены они все поголовно. Серьезным оружием, бо там ведмеди и лоси.
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06.07.2022 22:44
+47
Хіба що стару коляску цей ***** може отримати
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06.07.2022 22:40
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Нехай спробують.
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06.07.2022 23:31 Відповісти
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06.07.2022 23:35 Відповісти
как я ржал!!! 😂🤣
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06.07.2022 23:35 Відповісти
Это ж надо было такими дебилами уродиться. Лишняя хромосома даётся взнакы не по детски
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06.07.2022 23:36 Відповісти
Пора уже таукитайцам наконец-то сказать свое веское КВА(насчет своих исторических территорий)...Да и бурятский хурал шо-та нэжэть жуе.
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06.07.2022 23:47 Відповісти
Скажут, обязательно скажут. Всему своё время.
Пока они заняты вопросом Тайвань
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07.07.2022 06:26 Відповісти
что нам есть что тоже возвращать?
тут же двойной смысл что возвращать вам рашистам есть много чего

а про аляску
вы ее продали, а не дали в аренду
плюс вы ее не контролировали толком

то что там кто то успел покакать в пути из российских "открывателей" пока дошел до флориды или где там
не значит что это рашке принадлежит

уже французы, англичане и кого там только не было

а вы берете и на свои карты территории себе присваиваете
ну не идиоты?
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06.07.2022 23:49 Відповісти
Да что ты такое хрюкнул, ********** Ифан?
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07.07.2022 08:32 Відповісти
LJESH KAK PUTIN! BIL PRODAN 1867 GADU ZA 7.2 MILON DOLARI.
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07.07.2022 09:29 Відповісти
...спочатку поверніть собі свідомість та здоровий глузд,якого не здобули в процесі розвитку.
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06.07.2022 23:52 Відповісти
Цей шедевр придумав Хрущов, ще один його перл - ми ракети делаем как сосиски. Політика рузге в ті часи була проста -плати. Висаджувались, будували факторії, камчедали повинні були утримувати братію і раз в рік платити ясак шкурами, китовим жиром... По весні ватаги "урядників" оточували стойбіще погрожували зброєю - плати, починались бунти, камчадали періодично шурували на Аляску, бо америкоси купували шкури за товар. Потім Рязанов почимчикував з Алеутських островів в Каліфорнію, зайнялись тим самим під покровом ночі, іспанцям набридли, ім припинили давати провізію. А далі все як в опері "Юнона і Авось" (це назви кораблів Рязанова) охмурили дочку губернатора, та їх пожаліла і орки ганебно втекли на Алеути, там їх не ждали і вони поїхали геть. Після цього цар і продав Аляску, бо добратись не було чим і кому. Саме від цих мореходов начерпався знань в податках Гетьманцев, звідти корені його умовиводу - скубти гусей.
А Володін -чистопородний мокша із Саратовської губернії, це в нього зов предків бьє в "пролетарскую ггрудь "
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06.07.2022 23:54 Відповісти
а с каких это пор Аляска стала частью Суздальско-Московского княжества ? ))..Это смешно. Когда-то захваченный у индейцев кусок земли приписать себе как "исконно российская территория".Это россии очень скоро придётся возвращать ранее захваченные у соседей территории...А что касается Штатов,то там даже симпатики путина "нахмурятся и руки вбок " ))
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06.07.2022 23:56 Відповісти
Вчи iсторiю. Аляска, була Россiею, як i Україна, то були i українскi землi)))
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07.07.2022 08:33 Відповісти
Пустослов кремлевский. Больше нечего сказать
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06.07.2022 23:56 Відповісти
Давай Володин, введи в Аляску. Посмотрим, останется ли тогда в Рашке кто нибудь, кто сможет подписать капитуляцию в яме, где когда-то был Кремль.
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06.07.2022 23:57 Відповісти
Дану новину - представляю - для усіх - особливо москалів ... у шансоні - може так зрозуміліше
https://www.youtube.com/watch?v=KrWgp4-AL2g -ты знаешь так хочется жить
https://www.youtube.com/watch?v=mQHIIG94agk А для вас я никто #блатной #шансон

+ [Текст песни «Не грози Владимирскому централу, попивая сок в южном Чертаново»]
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06.07.2022 23:57 Відповісти
В России совсем по ходу слетели с катушек. Ладно бы там какой то алкаш такое звнзданулю а это чиновник высшего ранга. Деградация.
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06.07.2022 23:58 Відповісти
Не понятно, зачем природа наделила этого опарыша даром речи?
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07.07.2022 00:06 Відповісти
Напад на Аляску був би ідеальним варіантом. За тиждень б усе закінчилось - напад на Аляску, війна з Україною, рассія, путін і гамасєк володін
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07.07.2022 00:08 Відповісти
Вот же гнида! 🤬
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07.07.2022 00:29 Відповісти
Порядність і кацапи це якийсь оксюморон.
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07.07.2022 00:31 Відповісти
Ахаха. Ну спробуйте, кацапи) А Володіну побажаю одного - щоб ти здох, кацапський виродок!
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07.07.2022 00:42 Відповісти
Світ колись з розуміє,що цей лепрозорій треба швидше знищити?
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07.07.2022 00:48 Відповісти
валодін(фуй)🤡 - "жгі ісчьо!!!"🤣 Ше скажи що скоро на МКС рєфурєндам правідьотє і модуль забірьотє - шоб запустити туди абіззян із линири-динири, шоб вони там сиділи і грали на балалайкє гімн(о) савецькага саюза і щі лаптьом хлєбалі - "на завість усєм"!!😂 Єдине що з расіянців виходить - це гівно!💩 І в ньому вони намагаються втопити УСІХ навколо себе! Тож якщо комусь десь раптом трапиться рюзьгєсвинособак - тягніть його одразу до вигрібної ями - бо ше загадить своїм лайном все де тільки стане чи присяде!
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07.07.2022 00:59 Відповісти
"Отдавай-ка землицу Алясочку,
Отдавай-ка родимую взад." (Дебильные слова, шизоидальной песни любимой группы путлера "любэ")
Может им действительно нужно в зад забить Аляску, а в рот - Украину. Что бы не вздохнуть и не просраться. Коллапс.
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07.07.2022 01:00 Відповісти
Мы все понимаем, что эти спикеры говорят то, что им ***** в уши вставляет. Воно за 2 года ковида в бункере под их спутником всё распланировало, теперь спикеры всему миру разбалтывают *****вские галюники.
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07.07.2022 01:07 Відповісти
Феерический д..***** как и кремлевский ********............от лошара ватная!
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07.07.2022 01:21 Відповісти
Ляшки пообсираєте рашисти мразотні!
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07.07.2022 01:26 Відповісти
Тільки превентивний атомний удар успокоїть цих маніяків із кремля.
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07.07.2022 01:27 Відповісти
Чмо тупорылое. Их там аборигены порвут на британский прапор.

Это якщо предположить, шо вони без сопротивления туда зайдут)))
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07.07.2022 01:29 Відповісти
Тупорылые лапти, вашу Аляску ваш царь Александр (не Екатерина как поют любимцы путлера Любэ) продал Америке на веки вечные за золото. Расея в то время очень сильно поиздержалась в войне с турками а деньги были нужны чтобы совсем не зачахнуть. Купчая о продаже Аляски США «навечно» за подписью царя Александра хранится в библиотеке Конгресса США. Попробуйте отжать этот американский штат назад, в пользу рашки и маленького плешивенького гитлера, а мы в Украине посмеёмся.
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07.07.2022 01:41 Відповісти
Ха-ха, Катерина продала... на 140-му році життя... Там що "любе" невігласи, що пуйло. Звикли втирати своєму населенню муйню антиісторичну. Всією рашкою живуть в паралельній реальності - неіснуючі або привласнені звитяги; неіснуючі герої або, якщо вони і були, то не герої, а монстри з пекла.
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07.07.2022 02:18 Відповісти
Вони, з своєї історії, знають лише Петра І, Катерину ІІ і Миколу ІІ.
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07.07.2022 07:57 Відповісти
Одним словом - ******.
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07.07.2022 01:52 Відповісти
Кажется бредом сумасшедшего, но дело в том, что такие заявления делаются не с целью их выполнения, а для демонстрации начальнику сугубого рвения. Вперед забегать можно, даже желательно. Если что, начальник по-отечески поправит и при этом отметит боевой юношеский пыл.

Со стороны - трэш и маразм, но он вполне укладывается в их извращенную логику, где безусловная лояльность ценится выше всего.
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07.07.2022 01:57 Відповісти
будь-ласка, спробуйте. Таке швидке самогубство буде тільки всьому світу на користь.
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07.07.2022 02:02 Відповісти
всі рашисти змагаються хто більший нацист, аби сподобатись фюреру
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07.07.2022 03:20 Відповісти
Хотілось би побачити цей"план" в дії... ото сміху було б
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07.07.2022 05:19 Відповісти
Було би воні на весь світ.
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07.07.2022 08:20 Відповісти
Слова "порядність" і "рашка" не повинні зустрічатися в одному тексті.
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07.07.2022 07:03 Відповісти
Это правда, им есть что возвращать. Финляндии, Германии, Эстонии.
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07.07.2022 07:27 Відповісти
Наглядный пример того, к чему может привести снижение финансирования на психиатрию.
Ему и его коллегам сидеть бы сейчас, укрывши ноги пледом, в каком-нибудь уютном санатории, под неусыпным оком опытных санитаров, и, тихо улыбаясь своим незатейливым мыслям, пускать слюну на заботливо подложенную на грудь салфетку. Вместо этого они страдают, пребывая в диком стрессе от государственных дел, время от времени успокаивая себя глубокими вдохами над рассыпанным на столе белым порошком, привезённым последним дипломатическим рейсом из Аргентины. А это, как ни крути, самолечение.
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07.07.2022 07:57 Відповісти
орки, вэлкам ту Америка!!!!

Начинвйте!
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07.07.2022 08:06 Відповісти
А что это за 6 длббв ,которые лайкнули бреду существа ,внешне похожему на человека, володькиному володину?
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07.07.2022 08:29 Відповісти
Мабуть, постєбались. Із серії '' Жгі єсчо''
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07.07.2022 08:53 Відповісти
Боюсь відтяпають Аляску по урал.
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07.07.2022 08:56 Відповісти
От дурень, вони ж Аляску повернули ще позаминулого століття, може він мав на увазі повернення США Камчатки?
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07.07.2022 10:09 Відповісти
Соревнование самодуров. И этот володя побеждает. А дурень думою богатеет.
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07.07.2022 10:56 Відповісти
Глядя на его ***ло, сразу вспоминается:
"Лицо, не обезображенное интеллектом"(с)
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07.07.2022 11:39 Відповісти
шариковские совкодрочеры имеют такое же право на наследие имперской россии, как си цзиньпин на кресло императора китая
----
голодомор и миллионы замордованых в сталинских концлагерях - вот их совковое наследие
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07.07.2022 12:27 Відповісти
"Дави их, бл@дь!" (с)

Давай , рашка, отбирай в зад Алясочку! Начни еще одну поц - операцию! Не по-пацански предьявы кидать и потом отползать в тень! Мочи пендосов анало говнетом!
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07.07.2022 13:22 Відповісти
очередной петух закукарекал!на сша замахнулся!сша от вас даже пепла радиоактивного не оставит в случае нападения,ублюдки вонючие!
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07.07.2022 13:29 Відповісти
Хай спробують, а то на разу лише більше всіх язиками по сраках плескають. Договоряться ж.
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07.07.2022 14:06 Відповісти
Цей темний йух володін номінант на олімпійського πізgyна...
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05.01.2023 13:25 Відповісти
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