Резников о вручении повесток за нарушение: "Чушь полная". ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников считает нецелесообразным вручение повесток гражданам в качестве наказания за определенные нарушения.

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Иногда это (вручение повестки. -ред.) делается как наказание за что-то - например, нарушение скоростного режима - я точно против этого. Я считаю, что это чушь полная, потому что служить стране и защищать страну - это точно не должно быть наказанием ", – отметил министр.

Резников сравнил вручение повесток людям под подъездом или в ТРЦ с таким понятием в праве, как "эксцесс исполнителя".

"Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но у нас есть и погибшие, и раненые. Мы имеем сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть", - пояснил глава Минобороны.

В то же время, сказал Резников, повестка не означает, что "тебя забрали в армию".

"Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас - тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не встал на регистрацию?" Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти. Поэтому идет человек – "Добрый день! Вот вам повестка. Придите – и дальше проверим", - отметил министр.

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