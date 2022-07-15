Резников о вручении повесток за нарушение: "Чушь полная". ВИДЕО
Министр обороны Алексей Резников считает нецелесообразным вручение повесток гражданам в качестве наказания за определенные нарушения.
Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Иногда это (вручение повестки. -ред.) делается как наказание за что-то - например, нарушение скоростного режима - я точно против этого. Я считаю, что это чушь полная, потому что служить стране и защищать страну - это точно не должно быть наказанием ", – отметил министр.
Резников сравнил вручение повесток людям под подъездом или в ТРЦ с таким понятием в праве, как "эксцесс исполнителя".
"Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но у нас есть и погибшие, и раненые. Мы имеем сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть", - пояснил глава Минобороны.
В то же время, сказал Резников, повестка не означает, что "тебя забрали в армию".
"Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас - тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не встал на регистрацию?" Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти. Поэтому идет человек – "Добрый день! Вот вам повестка. Придите – и дальше проверим", - отметил министр.
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А оце от "Я такий ось особливий, тому мені держава винна" - звичайний совкізм з розряду "Нехай за мене хтось зробить, а я у теплі (холодку) почекаю". І ще й бубонітему, що не так зробили.
отже, тамті тлустодупі військкомісари збирають до ЗСУ виключно непотріб: алканавтів, бомжів, пришелепкуватих, розумововідсталих ----- а як же з "мажорами"? вони ж усі не помістяться в зеленій ОПі...
- він досконалий володар ціх якостей "...непотріб: алканавтів, бомжів, пришелепкуватих, розумововідсталих..."
Не такими методами це повинно проводитись
Аби ляпати язиком.
та й само зе лише один з кавєліків, а не головний золотар
Чим більше буде прийнято петицій тим більше шансів що дослухаються до народу.
1)https://petition.president.gov.ua/petition/140908
2)https://petition.president.gov.ua/petition/146960
3)https://petition.president.gov.ua/petition/139338
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
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Стаття 1. Військовий обов'язок
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