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Резніков про вручення повісток за порушення: "Дурня повна". ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков вважає недоцільним вручення повісток громадянам як покарання за певні порушення.

Про це він розповів у інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноді це (вручення повістки.  -Ред.) робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму - я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням", - зазначив міністр.

Резніков порівняв вручення повісток людям під під'їздом чи у ТРЦ з таким поняттям у праві, як "ексцес виконавця".

"Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - пояснив очільник Міноборони.

Водночас, сказав Резніков, повістка не означає, що "тебе забрали в армію".

"Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?" Є обов'язок, згідно із законом, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти. Тому йде людина - "Добрий день! От вам повістка. Прийдіть - і далі перевіримо", - зазначив міністр.

Читайте: Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по території Росії, - Резніков

Автор: 

Резніков Олексій (1446) повістка (182)


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Топ коментарі
+15
Про Портнова розкажі, балаболе, і про 95 квартал. Чия дурня їхня втеча від призову за кордон?
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15.07.2022 16:19
+14
Глупость - это отвести армию с крымского коридора. Не видеть признаков вторжения. Молоть всякую ахинею вплоть до сегодняшнего дня, как и намекать американцам, что Крым - это не Украина, Хаймарсы там не применяем. А вообще Резников - обычный зеленый урод, птенец гнезда Зеленского.
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15.07.2022 16:36
+9
Вручение таких "повесток", подписанных "на коленке", а не заранее заполненных вашим военкомом является незаконным, а вручившие подпадают под статью УК о мошенничестве.
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15.07.2022 16:32
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Тоже правильно, хотя нарушителей можно и припугнуть
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15.07.2022 16:16 Відповісти
да да мы вам верим и все же ПРОСТОЙ ВОПРОС**** ПОЧЕМУ Я ИНВАЛИД ПОЖИТТЕВО ДЕ- ФАКТО С РОЖДЕНИЯ 58 ЛЕТ И ДЕ- ЮРЕ С 1984 ГОДА..... А С 1987 ГОДА ПОЖИЗНЕННО НЕ ПРОХОЖУ ДАЖЕ ВТЭК МСЭК ТАК КАК ПРОГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ И ДИНАМИКА УВЫ НА УСМОТРЕНИЕ НЕ МЕДИЩИНЫ.... А СУДЬБЫ БОГА И КАРМЫ...должен сам виляя хвостом бегать в военкоматы получать от идиотов в погонах повестку??!! науя??!!! если я туда 1987 году отнес военным справку ВТЭК пожизненно копию диплома вуза и куда направлен на работу после чего забыл дорогу в военкомат.. и менял за эти годы место жительства и не раз и не обязан бегать к военным потому что даже если в билете мне в 16-18 лет написали придурковатые доктора годен в военное время к нестроевой...и тогда я не имел статуса инвалидности..диагнозы и боялчки были..потом еще добавились "вкусняшки от медищины".... и что я со своей стороны уведомил военных и власть госудатство обязано САМО ОБЕЛЕЧИВАТЬ БЕЛЫМ БИЛЕТОМ ЧЕЛОВЕКА такого.... ОСВОБОЖДЕН СНЯТ С УЧЕТА в армии И ВЫДАТЬ ЕМУ ОДИН РАЗ ТАКОЙ ДОКУМЕНТ И НЕ ****** МОЗГИ... а то простите все это как то по "@ыдовски выходит" сей дебильный цирк с повестками и песенка перепевка в голову приходит не раз с времен СССР .......а я люблю военных - красивых, здоровенных....... перепевка...-- дебилов здоровенных ....(моя правка)****
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15.07.2022 16:37 Відповісти
Не кричи. Тому що пару лямів мужиків мають придбані довідки.
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15.07.2022 17:57 Відповісти
Звісно, "Я такий ось особливий, тому мені держава винна". Ніхто нічого нікому не винен. Навіть пенсію у зв'язку з інвалідністю з дитинства у випадку, якщо інвалід працює. Багато НАС таких з "білими білетами" приїздить до військомату на Volvo XC70 і миттєво перетворюється на "кротів" "покажіть мені де двері, бо я їх не бачу". "Білий білет"? Так, маю. Посвідчення водія? Теж маю! Отже, за необхідності, щонайменше можу і хлопців евакуйовувати з "жовтої" зони "медичкою". Сиджу на форумі "ЦН"? Отже, можу моніторити якийсь сектор інтернету. Маю диплом ВНЗ - можу приносити користь на воєнному виробнийтві або у рембаті. Тощо, тощо, тощо.
А оце от "Я такий ось особливий, тому мені держава винна" - звичайний совкізм з розряду "Нехай за мене хтось зробить, а я у теплі (холодку) почекаю". І ще й бубонітему, що не так зробили.
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15.07.2022 19:27 Відповісти
там весь зеленый кагал " припугивать" надо
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15.07.2022 16:41 Відповісти
Про Портнова розкажі, балаболе, і про 95 квартал. Чия дурня їхня втеча від призову за кордон?
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15.07.2022 16:19 Відповісти
Ви собі уявляєте мобілізованого портного? біля нього ж цілодобово треба тримати розстрільну команду )
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15.07.2022 16:30 Відповісти
Нічого страшного, копів багато, хоч би якась користь від них була б.
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15.07.2022 16:47 Відповісти
А при чому Рєзніков до Портнова?
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15.07.2022 17:16 Відповісти
При тому ж, при чому Резніков і до призову.
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15.07.2022 23:15 Відповісти
- Дурня повна, розстрілу на місці буде достатньо.
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15.07.2022 16:20 Відповісти
фігня! купа людей комісованих, після проходження візуальної мед.комісії в військоматі і якщо комісований з військомату то пишуть направлення на обстеження в міську клініку до лікаря який є фаховим по твоїй хворобі, далі-в міській лікарні лікар повторно обстежує,дає заключення,підтверджує твій діагноз по якому ти Комісований. Далі-ти вертаєшся в військомат де здаєш акт і.,вуаля,хірург(воєнкоматовський) пише тобі- ПРИДАТНИЙ і крапка. Далі заходиш в кабінет з заключенням а якийсь щур кабінетний на твоє -Я комісований і показуєш довідку виписану самим воєнкоматом раніше,що ти комісований за станом здоровя, каже тобі -значить ти видужав і придатний!)) це п-ць. Далі він виписує тобі повістку на яке там число і годину прибути з речами і буде відправка в навчальний центр а опісля-розприділення по військовим частинам. ОТ ТАК ЗАРАЗ Є !!! гребуть,відправляють людей з - язвами, з зором -5, -10, сколіозом, грижами, навіть був свідком ,що в чоловяги був інфаркт.(жесть).
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15.07.2022 16:24 Відповісти
щось слабо віриться в те, що ви тут напридумували
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15.07.2022 16:33 Відповісти
почитайте про Закрпаття та Чернівці гребуть всіх підряд. І косих і хромих. 2 тижні назад сусіда якого знаю особисто, зупинили на вулиці посадили в бус, відвезли в военкомат, там Придатний! дали 2 години на збори. Це при тому, що у нього була операція на сердці, правда давно але він хронічний гіпертонік..
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15.07.2022 16:42 Відповісти
Ага, і всі оці розказуючі про "страх і нєнавість в украінскам ваєнкаматє" навдивовижу зовсім недавно зареєстровані ноунейми без вказання реальних прізвища та імені. Совпадєніє?
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15.07.2022 16:49 Відповісти
Тому що звиздить дядя.
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15.07.2022 18:34 Відповісти
Даруйте, я в Шевченківський РВК ходив, маю РС хоча з виду здоровий парубок і ось я вже який місяць продовжую цивільне життя, ніхто мене не відправляв нікуди, мені спокійно сказали,що не можуть з такою хворобою взяти. Все.
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15.07.2022 16:56 Відповісти
Что мешает оспорить решение военкоматовского хирурга в установленном порядке ? Вместо подписи в акте мед. осмотра о том, что ты пригоден, написать особое мнение о том, что не согласен, и на осоновании чего не согласен ? На время оспаривания мобилизовать не имеют права. Если быкуют, угрожают (они это любят делать)- есть горячая линия, журналисты, ютуб.
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15.07.2022 18:21 Відповісти
А если реально нет никакой болячки, а справка купленная, то не ходи по центру города в рабочие дни, не жарь шашлычки на природе, и не бухай в кабаках после 23.00, в общем не испытывай судьбу, если не хочешь воевать. В воинских частях такие тоже не нужны. Но у военкомов есть план, и они они его выполняют как умеют, по дебильному.
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15.07.2022 18:27 Відповісти
Погоджуюсь але все ж легко доводиться шляхом повторного обстеження які проблеми і діагнози,хвороби підтверджуються і всерівно Придатний,це що за хня, народ що гончі *****
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15.07.2022 18:33 Відповісти
А що двотижневих уже у ВСУ беруть?
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15.07.2022 19:30 Відповісти
а що ж так брутально - "дурня", невже військкомати не підпорядковані саме рєзьнікову?

отже, тамті тлустодупі військкомісари збирають до ЗСУ виключно непотріб: алканавтів, бомжів, пришелепкуватих, розумововідсталих ----- а як же з "мажорами"? вони ж усі не помістяться в зеленій ОПі...
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15.07.2022 16:27 Відповісти
О, зараз зрозумів, чому зе аж 4 рази намагалися до війська затягнути:
- він досконалий володар ціх якостей "...непотріб: алканавтів, бомжів, пришелепкуватих, розумововідсталих..."
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15.07.2022 17:34 Відповісти
Де всі попередні урядовці, міністри оборони "надлишкового майна" з діточками, реформатори, наби, сапи, наглядові члени, олігархи... Бронь. Один Турчинов та Луценко пішли. Чим більше обраних тим гірше йде мобілізація.
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15.07.2022 16:31 Відповісти
Только не надо рассказывать что они за линию фронта ходят за "языком". И не в окопе под артой. Это все для пиара чтобы показать какие они защитники после войны. Поэтому смотрите поменьше на них у них будет все в порядке. А простых парней кинут как всегда в мясорубку.
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15.07.2022 18:05 Відповісти
Вручение таких "повесток", подписанных "на коленке", а не заранее заполненных вашим военкомом является незаконным, а вручившие подпадают под статью УК о мошенничестве.
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15.07.2022 16:32 Відповісти
Именно так. Только это надо сразу же нужным образом фиксировать, а не вестись на ихние "наезды". Сидят на приличной зарплате, здоровые кабаны, сами военные, а воевать не едут, еще и жизнь себе упрощают таким образом, вместо того, чтоб, как положено, по домам повестки разносить. Ну и на карман берут, понятное дело.
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15.07.2022 18:40 Відповісти
Статья 358 Уголовного кодекса Украины. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов
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15.07.2022 18:41 Відповісти
В Чернівцях влаштовують справні облави, з перекриттям вулиць, блокують виходи з тц. хапають на ринках і стройках. бізнес фактично паралізовано. Ні я не нагнітаю, це констатація, нажаль.
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15.07.2022 16:34 Відповісти
В Днепре то же...
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15.07.2022 16:37 Відповісти
в нас це вже давно. Купа бізнесів позакривалось, ці розумники пару раз зробили облаву на калинівський ринок, зараз там нема половини продавців і покупців. автосервіси, майстерні все в жо..
Не такими методами це повинно проводитись
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15.07.2022 16:48 Відповісти
Це де?
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15.07.2022 18:08 Відповісти
Дніпро.
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15.07.2022 18:25 Відповісти
Хіба що у річці...
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15.07.2022 19:34 Відповісти
Та це повсюди,в моєму місті,бляха в магазині,базарах,дворах,навіть біля сміттєвих баків хлопцю зафігачили повістку,сміття виносив,курва це якийсь сюр!!!
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15.07.2022 18:36 Відповісти
по селах в Черновицкой область тоже самое сидят в тень под зонтикам у магазина и раздают повестки
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15.07.2022 20:02 Відповісти
Глупость - это отвести армию с крымского коридора. Не видеть признаков вторжения. Молоть всякую ахинею вплоть до сегодняшнего дня, как и намекать американцам, что Крым - это не Украина, Хаймарсы там не применяем. А вообще Резников - обычный зеленый урод, птенец гнезда Зеленского.
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15.07.2022 16:36 Відповісти
він незвичайний зелений урод
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15.07.2022 16:50 Відповісти
При чому тут Рєзніков? Він що, генерал? Керує операціями воєнними, може надавати накази?
Аби ляпати язиком.
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15.07.2022 17:18 Відповісти
у зе - не гніздо, а вигрібна яма.
та й само зе лише один з кавєліків, а не головний золотар
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15.07.2022 17:36 Відповісти
Мені плювати на резнікова та його думки
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15.07.2022 16:52 Відповісти
ах ты гитлер не хочешь на подступах к родине конницей командувать.......левое приче вперед ать два ......)))
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15.07.2022 16:54 Відповісти
https://t.me/povestkizpchat/1130 https://t.me/povestkizpchat/1130

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15.07.2022 16:53 Відповісти
то він,типу,не в курсі?Нє віноватий он?
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15.07.2022 16:54 Відповісти
Ось тут є 3 перспективні петиції про виїзд чоловіків за кордон. Скоро вони наберуть необхідну кількість голосів.
Чим більше буде прийнято петицій тим більше шансів що дослухаються до народу.
1)https://petition.president.gov.ua/petition/140908
2)https://petition.president.gov.ua/petition/146960
3)https://petition.president.gov.ua/petition/139338
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15.07.2022 17:56 Відповісти
Засунь собі ті петиції у сраку. Тобі нагадати чим закінчилася петиція про звільнення татарова чи дєрьмака?
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15.07.2022 18:12 Відповісти
Ага. Подивимся яка буде реакція після багатьох петицій. А ти часом не звернув увагу чим закінчується ігнорування волі народу в нашій державі? Не потрібно витирати ноги об українців.
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15.07.2022 18:30 Відповісти
0 і ніх вони не дадуть,хоч влупи 1000 петицій, відмаза Воєнний стан,особливий період,не на часі і т.д. і т.п. а те їхнє - звірка доків в воєнкоматах - з вірогідністю на 99,9% комісований йде служити аж бігом і не валить..тут що він має серйозне протипоказання.
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15.07.2022 18:43 Відповісти
Конституція мене нічим не забов*язує. Хочу служу, хочу ні. Моє право. І вставати на облік, я теж не забов*язаний. Роскрадати країну так це нормально, а потім йди рятуй наші задниці і свою хату за одно.
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15.07.2022 18:08 Відповісти
Так за розкрадання країни проголосували 73% наших громадян три роки тому. Не чув?
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15.07.2022 18:14 Відповісти
Ну поясниш це в воєнкомату,повістка де вказана стаття за неявку,+усне попередження за статтю по неявці,99%ніхто навіть условки не захоче в карму як тавро.
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15.07.2022 18:45 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text Закон України Про військовий обов'язок і військову службу

Стаття 1. Військовий обов'язок
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
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15.07.2022 19:12 Відповісти
Пучєглазий живе в іншій реальності.
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15.07.2022 19:07 Відповісти
 
 