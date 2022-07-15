Резніков про вручення повісток за порушення: "Дурня повна". ВIДЕО
Міністр оборони Олексій Резніков вважає недоцільним вручення повісток громадянам як покарання за певні порушення.
Про це він розповів у інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Іноді це (вручення повістки. -Ред.) робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму - я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням", - зазначив міністр.
Резніков порівняв вручення повісток людям під під'їздом чи у ТРЦ з таким поняттям у праві, як "ексцес виконавця".
"Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - пояснив очільник Міноборони.
Водночас, сказав Резніков, повістка не означає, що "тебе забрали в армію".
"Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?" Є обов'язок, згідно із законом, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти. Тому йде людина - "Добрий день! От вам повістка. Прийдіть - і далі перевіримо", - зазначив міністр.
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А оце от "Я такий ось особливий, тому мені держава винна" - звичайний совкізм з розряду "Нехай за мене хтось зробить, а я у теплі (холодку) почекаю". І ще й бубонітему, що не так зробили.
отже, тамті тлустодупі військкомісари збирають до ЗСУ виключно непотріб: алканавтів, бомжів, пришелепкуватих, розумововідсталих ----- а як же з "мажорами"? вони ж усі не помістяться в зеленій ОПі...
- він досконалий володар ціх якостей "...непотріб: алканавтів, бомжів, пришелепкуватих, розумововідсталих..."
Не такими методами це повинно проводитись
Аби ляпати язиком.
та й само зе лише один з кавєліків, а не головний золотар
Чим більше буде прийнято петицій тим більше шансів що дослухаються до народу.
1)https://petition.president.gov.ua/petition/140908
2)https://petition.president.gov.ua/petition/146960
3)https://petition.president.gov.ua/petition/139338
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text Закон України Про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 1. Військовий обов'язок
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.