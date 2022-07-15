Резніков про вручення повісток за порушення: "Дурня повна". ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков вважає недоцільним вручення повісток громадянам як покарання за певні порушення.

Про це він розповів у інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноді це (вручення повістки. -Ред.) робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму - я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням", - зазначив міністр.

Резніков порівняв вручення повісток людям під під'їздом чи у ТРЦ з таким поняттям у праві, як "ексцес виконавця".

"Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - пояснив очільник Міноборони.

Водночас, сказав Резніков, повістка не означає, що "тебе забрали в армію".

"Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?" Є обов'язок, згідно із законом, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти. Тому йде людина - "Добрий день! От вам повістка. Прийдіть - і далі перевіримо", - зазначив міністр.

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