Реальный бой 2 роты ССО "Азов" Киев". ВИДЕО
Бойцы второй роты спецподразделения "Азов" Киев" провели успешное сражение.
Соответствующее видео было опубликовано на канале роты, передает Цензор.НЕТ.
"Реальный бой 2 роты ССО "Азов" Киев"
В этот день мы выбили п#даров с позиций и взяли двух пленных, а потом возникла идея, время которой наступило.
Ротный надел п#дарскую форму и повел за собой людей вперед.
Авантюризм…Риск…?
Но удача улыбается бесстрашным", — говорится в публикации.
Топ комментарии
+42 Александр Чуднивец #474549
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В ході операції бійцями спецпідрозділу «KRAKEN» було ліквідовано 60 чол. особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон.
СПЕЦПІДРОЗДІЛ KRAKEN (https://t.me/kraken_kha)☠️
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
а сам АЗОВ є послідовниками ідей С.Бандери та Р.Шухевича та продовжувачами борні вояків УПА та СБ ОУН!!!!
Якщо знаєте про це щось - поділіться будь ласка.
Рожевих окулярів не маю але криша вже їде... як убезпечити неньку...
Всі олігархічно сформовані за допомогою фінансового та адміністративного ресурсу мають бути ліквідовані в судовому порядку.
Лише так може працювати демократія
Десь бачив що такі ж нові прислав хтось з союзників