Реальный бой 2 роты ССО "Азов" Киев". ВИДЕО

Бойцы второй роты спецподразделения "Азов" Киев" провели успешное сражение.

Соответствующее видео было опубликовано на канале роты, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Столкнулись здесь с морпехами, против которых воевали в Мощуне", - как "Азов" защищает Запорожскую область. ВИДЕО

"Реальный бой 2 роты ССО "Азов" Киев"

В этот день мы выбили п#даров с позиций и взяли двух пленных, а потом возникла идея, время которой наступило.

Ротный надел п#дарскую форму и повел за собой людей вперед.

Авантюризм…Риск…?

Но удача улыбается бесстрашным", — говорится в публикации.

Читайте также: На Харьковщине воины ССО "АЗОВ" уничтожили 3 вражеских автомобиля, 7 БМП, 2 танка и ликвидировали 37 оккупантов. ВИДЕО