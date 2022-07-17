РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13363 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 974 5

Российские оккупанты обстреливают Марьинку зажигательными снарядами. ВИДЕО

Российские оккупационные войска вели огонь по Марьинке, используя зажигательные снаряды.

Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Жительницу Марьинки будут судить за распространение информации о расположении подразделений ВСУ, - Донецкая облпрокуратура. ФОТО

Автор: 

обстрел (27151) Марьинка (713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Руськие используют фосфор это точно!Но на видео люстра,осветительные боеприпассы.......Высота подрыва,цвет...и скорость падения.
показать весь комментарий
17.07.2022 09:56 Ответить
Огония пид.рашизма.
показать весь комментарий
17.07.2022 10:06 Ответить
Мы тоже будем обстреливать. Москву. Всему свое время.
показать весь комментарий
17.07.2022 10:21 Ответить
Бачив це своїми очами вчора, в Марьянці в 21,18 було
показать весь комментарий
17.07.2022 17:31 Ответить
Кацапи це не люди, це слуги сатани
показать весь комментарий
17.07.2022 21:48 Ответить
 
 