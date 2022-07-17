Российские оккупанты обстреливают Марьинку зажигательными снарядами. ВИДЕО
Российские оккупационные войска вели огонь по Марьинке, используя зажигательные снаряды.
Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
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Степан Кручковський
показать весь комментарий17.07.2022 09:56 Ответить Мне нравится 2
Infinity Fox753
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valera ivolgov
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