УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 974 5

Російські окупанти обстрілюють Мар'їнку запалювальними снарядами. ВIДЕО

Російські окупаційні війська вели вогонь по Мар'їнці, використовуючи запалювальні снаряди.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по Харкову, обстрілює територію області. Ізюмський напрямок залишається гарячим, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28472) Мар’їнка (622)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руськие используют фосфор это точно!Но на видео люстра,осветительные боеприпассы.......Высота подрыва,цвет...и скорость падения.
показати весь коментар
17.07.2022 09:56 Відповісти
Огония пид.рашизма.
показати весь коментар
17.07.2022 10:06 Відповісти
Мы тоже будем обстреливать. Москву. Всему свое время.
показати весь коментар
17.07.2022 10:21 Відповісти
Бачив це своїми очами вчора, в Марьянці в 21,18 було
показати весь коментар
17.07.2022 17:31 Відповісти
Кацапи це не люди, це слуги сатани
показати весь коментар
17.07.2022 21:48 Відповісти
 
 