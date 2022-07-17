Російські окупанти обстрілюють Мар'їнку запалювальними снарядами. ВIДЕО
Російські окупаційні війська вели вогонь по Мар'їнці, використовуючи запалювальні снаряди.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Степан Кручковський
показати весь коментар17.07.2022 09:56 Відповісти Мені подобається 2
Infinity Fox753
показати весь коментар17.07.2022 10:06 Відповісти Мені подобається 2
Alex Tiger
показати весь коментар17.07.2022 10:21 Відповісти Мені подобається 1
Шпилли Вилли #362420
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valera ivolgov
показати весь коментар17.07.2022 21:48 Відповісти Мені подобається 0
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