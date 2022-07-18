В Макарове на Киевщине восстанавливают мост через реку Здвиж. ВИДЕО

В Макарове на Киевщине строители восстанавливают мост через реку Здвиж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мост находится на автодороге Т-1019, соединяющей Вышгородский, Бучанский и Фастовский районы.

"Вскоре планируем полноценный запуск движения через этот участок дороги", - написал в соцсетях глава Киевской ОВА Алексей Кулеба и опубликовал видео с места строительства.

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