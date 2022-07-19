Артиллеристы 14-й ОМБр с первого выстрела попали во вражескую бронемашину. ВИДЕО
Артиллеристы 14-й ОМБр имени князя Романа Великого с первого раза попали во вражескую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсетях.
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+19 Garry Dron #477536
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+17 stavr
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+11 Грышка Распутный 2
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https://defence-line.org/2022/07/o-ptice-na-seredine-dnepra-chast-1/ О птице на середине Днепра (Часть 1)
Сегодня ЗСУ обеспечили точечный прилет по Антоновскому мосту в Херсоне и в общем это событие интересно как само по себе, так и в плане деталей, которые неизбежно вытекают из этого факта. Собственно говоря, для того, чтобы понимать масштаб события, стоит посмотреть на последствия прилета. Выглядит это примерно так.
Как видно боеприпас был не самого крупного калибра и плюс к тому, прилет был очень точный, но показаны всего две пробоины. В Сети мы не нашли сообщений о том, что были прилеты где-то рядом с мостом, а это значит, что это было либо два отдельных боеприпаса, точно уложенных в цель, либо снаряд был один, но снабженный двумя суббоеприпасами, которые разделяются при подлете к цели. Такое у нас уже есть и в общем, это скорее всего не ракета Хаймарса, поскольку описание боевой части ракет, которыми пользуются ЗСУ, дают несколько другое представление о том, как могло выглядеть место прилета.
Если это были две ракеты, которые самостоятельно попали в мост, то они должны были привести к более серьезным разрушениям, а разделение головной части на два отдельных заряда, хорошо описано для одного из видов снарядов к 155 мм гаубицам. И часть из этих боеприпасов, могла долететь до моста. В любом случае, именно для этой цели, ЗСУ имеют инструменты на выбор и как теперь понятно, могут ими варьировать в зависимости от того, каким был задуман результат. И здесь все очень интересно.
С одной стороны, наши военные показали, что для них нет проблем уложить боеприпас с точностью до метра, на расстоянии в десятки километров. Если бы противник пытался сделать то же самое, силами артиллерии, то трудно себе даже представить, сколько боеприпасов ушло бы на то, чтобы получить сходный эффект и скорее всего, для этого использовались бы крылатые ракеты, как это недавно было продемонстрировано в Черкассах, где была обрушена секция автомобильной части моста через Днепр.
Здесь же явно не было цели обрушить мост, а просто было показано, что при необходимости, это будет сделано легко и без особых проблем. Ну а кроме того, в очередной раз было продемонстрировано, что современная армия Морлора не имеет средств, которые могли бы активно перехватывать вот такие «подарки». Если им не удается перехватить ракеты Хаймарса, имеющие достаточно внушительные габариты, то перехватить управляемые снаряды ствольной артиллерии - подавно. Таким образом, наши наглядно показали технологическое превосходство перед противником, поскольку взрывы случились ровно такой мощности, чтобы продемонстрировать серьезность намерений.
И тут вспомним, как Генштаб обращался к жителям Херсона с тем, чтобы к моменту, когда начнется освобождения города, они были в безопасном месте и подальше от уличных боев, поскольку мирное населением будет сковывать действия наших войск. Это противнику плевать на мирняк, а нашим - нет. И вот сейчас этот обстрел моста, можно рассматривать как намек противнику о том, что сейчас дается последняя возможность уйти своим пешком, поскольку потом - будет поздно по вполне очевидным причинам. Кроме всего прочего, это была демонстрация оркам того, что их командование не имеет никаких возможностей удержать мост до их ухода. Их армия просто не имеет никаких средств, которые могли бы это гарантировать. Пробоины в мосту никак иначе комментировать невозможно. А раз так, то сообразительным оркам стало полностью понятно, что когда будет решено снести пролет моста, то это будет лишь дело техники, а именно - прилетит парочка более тяжелых боеприпасов и все, дальше - как у классика: «Мало какая птица долетит до середины Днепра!»