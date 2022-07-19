Артиллеристы 14-й ОМБр с первого выстрела попали во вражескую бронемашину. ВИДЕО

Артиллеристы 14-й ОМБр имени князя Романа Великого с первого раза попали во вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсетях.

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