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Новости Война
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Воины 14-й ОМБр из пулемета сбили беспилотник рашистов "Орлан". ФОТО

Воины 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ из пулемёта ДШК сбили беспилотник "Орлан" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Воины 14-й ОМБр из пулемета сбили беспилотник рашистов Орлан 01

"Наши ребята свои действия описывают по-военному лаконично и просто: "Услышали, потому что он же дырчит как мопед. А тут он пониже шел, ну и вальнули по нему! Попали, он упал и завис на дереве... ". Дальше свое дело сделали наши другие специалисты", - говорится в сообщении.

Смотрите: Воины 14-й ОМБр захватили рашистскую БМП-3. ФОТО

беспилотник (3856) 14 отдельная механизированная бригада (102)


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17.05.2022 21:02 Ответить
ІМНО: Кулемету-покемону потрібна спец.станіна та вертикальний приціл для того, щоб стріляв як зенітка. ІМНО, була би ефективна зброя проти дронів. Або й навіть - і вертушок.

А тепер, знавці військової справи - критикуйте!
Я розумію, що, якби це було би просто - до цього додумались би раніше за мене!
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17.05.2022 21:11 Ответить
поменьше ляпайте язиком як збили - кацапи теж не кретіни, почнуть літати вище і всьо
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17.05.2022 21:15 Ответить
думаєш вони такі тупі що спеціально у зону ураження стрілкотні залітають ?
або оптика гавно і нічого не бачили на висоті, або банальна хмарність.
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17.05.2022 21:50 Ответить
 
 