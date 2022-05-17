Воины 14-й ОМБр из пулемета сбили беспилотник рашистов "Орлан". ФОТО

Воины 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ из пулемёта ДШК сбили беспилотник "Орлан" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Наши ребята свои действия описывают по-военному лаконично и просто: "Услышали, потому что он же дырчит как мопед. А тут он пониже шел, ну и вальнули по нему! Попали, он упал и завис на дереве... ". Дальше свое дело сделали наши другие специалисты", - говорится в сообщении.

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