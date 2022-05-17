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Новини Війна
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Воїни 14-ї ОМБр з кулемета збили безпілотник рашистів "Орлан". ФОТО

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з кулемета ДШК збили безпілотник "Орлан" російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Воїни 14-ї ОМБр з кулемета збили безпілотник рашистів Орлан 01

"Наші хлопці свої дії описують по-військовому лаконічно і просто: "Почули, бо він же ж дирчить як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Попали, він впав і завис на дереві... ". Далі свою справу зробили наші інші фахівці", - йдеться у дописі.

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Автор: 

безпілотник (4439) 14 окрема механізована бригада (100)


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17.05.2022 21:02 Відповісти
ІМНО: Кулемету-покемону потрібна спец.станіна та вертикальний приціл для того, щоб стріляв як зенітка. ІМНО, була би ефективна зброя проти дронів. Або й навіть - і вертушок.

А тепер, знавці військової справи - критикуйте!
Я розумію, що, якби це було би просто - до цього додумались би раніше за мене!
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17.05.2022 21:11 Відповісти
поменьше ляпайте язиком як збили - кацапи теж не кретіни, почнуть літати вище і всьо
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17.05.2022 21:15 Відповісти
думаєш вони такі тупі що спеціально у зону ураження стрілкотні залітають ?
або оптика гавно і нічого не бачили на висоті, або банальна хмарність.
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17.05.2022 21:50 Відповісти
 
 