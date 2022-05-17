Воїни 14-ї ОМБр з кулемета збили безпілотник рашистів "Орлан". ФОТО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з кулемета ДШК збили безпілотник "Орлан" російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"Наші хлопці свої дії описують по-військовому лаконічно і просто: "Почули, бо він же ж дирчить як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Попали, він впав і завис на дереві... ". Далі свою справу зробили наші інші фахівці", - йдеться у дописі.
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А тепер, знавці військової справи - критикуйте!
Я розумію, що, якби це було би просто - до цього додумались би раніше за мене!
або оптика гавно і нічого не бачили на висоті, або банальна хмарність.