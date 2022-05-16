Воїни 14-ї ОМБр захопили рашистську БМП-3. ФОТО

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у бою здобули рашистську БМП-3.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Наразі машинка трохи "покоцана" і в ній ще тхне "руським духом". Та вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі строки доведуть її до пуття, і гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх власників", - йдеться у повідомленні.





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