Воїни 14-ї ОМБр захопили рашистську БМП-3. ФОТО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у бою здобули рашистську БМП-3.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"Наразі машинка трохи "покоцана" і в ній ще тхне "руським духом". Та вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі строки доведуть її до пуття, і гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх власників", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А яка доля екіпажу?
Бо УКРАЇНСЬКЕ СЕРЦЕ благає , щоб екіпаж був в "пакетах"......тільки так