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Воїни 14-ї ОМБр захопили рашистську БМП-3. ФОТО

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у бою здобули рашистську БМП-3.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Воїни 14-ї ОМБр захопили рашистську БМП-3 01

"Наразі машинка трохи "покоцана" і в ній ще тхне "руським духом". Та вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі строки доведуть її до пуття, і гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх власників", - йдеться у повідомленні.

Воїни 14-ї ОМБр захопили рашистську БМП-3 02
Воїни 14-ї ОМБр захопили рашистську БМП-3 03

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Воїни 14-ї ОМБр захопили рашистську БМП-3 04

Автор: 

14 окрема механізована бригада (100) трофеї (187)


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16.05.2022 23:23 Відповісти
Наші котики
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16.05.2022 23:28 Відповісти
трохи огидно, але ж приемно
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16.05.2022 23:50 Відповісти
БМП-3 це СУПЕР)))
А яка доля екіпажу?
Бо УКРАЇНСЬКЕ СЕРЦЕ благає , щоб екіпаж був в "пакетах"......тільки так
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16.05.2022 23:56 Відповісти
2А70, - это русская пушка. БК к ней у нас не будет
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16.05.2022 23:58 Відповісти
 
 