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Точний удар РСЗВ 14-ї бригади із коригуванням з Байрактару. ВIДЕО

Артилерія 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ впевнено очищує українській простір від російських окупантів.

Відео оприлюднила 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

14 окрема механізована бригада (99) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+37
Приємно дивитись)
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14.04.2022 00:15
+29
Град, когда точно попадает, то это сразу шедевр!
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14.04.2022 00:18
+24
Эту песню на Евровидение
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14.04.2022 00:18
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14.04.2022 00:15 Відповісти
Це ЕЙФОРІЯ!!!
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14.04.2022 00:36 Відповісти
Град, когда точно попадает, то это сразу шедевр!
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14.04.2022 00:18 Відповісти
Эту песню на Евровидение
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14.04.2022 00:18 Відповісти
У нас і так гарна пісня цього року, вже лідер на перемогу серед букмекери!
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14.04.2022 02:03 Відповісти
Можно вне конкурса
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14.04.2022 09:27 Відповісти
Фсьо, я спать
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14.04.2022 00:19 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3333875/pidtverdylosya_vogneve_urajennya_flagmanu_chornomorskogo_flotu_rf_kreyisera_moskva_odeska_ova
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14.04.2022 00:21 Відповісти
Пока не потопили. Но вывели из строя.
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14.04.2022 00:22 Відповісти
там шторм говорят спасти не реально
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14.04.2022 00:24 Відповісти
Внимательно читай
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14.04.2022 00:22 Відповісти
they told about it sone hours ago)))) Do not worry...everyone knows this news)))
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14.04.2022 00:28 Відповісти
https://youtube.com/shorts/XYrq6r4HY7Y?feature=share

В родную гОвень
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14.04.2022 00:31 Відповісти
А я только забеспокоился, что про Байрактары давно не слышно. Тут еще и орки заявили, что уничтожили уже 38 Байрактаров из 36, которые у нас были (числа именно такие, у орков своя арифметика).
Получается хорооший тандем - Байрактар наблюдает, арта стреляет. Главное - все довольны.
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14.04.2022 00:24 Відповісти
К такому видео нежелательно накладывать музыку, Я не помню чтобы Пентагон что то ставил на серьезные вещи. Я всегда вынужден глушить кричащий звук. Не хочу обидеть меломанов но это не к месту. Это война а не конкурс КВН.
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14.04.2022 00:25 Відповісти
А мені подобається. Доречі, я щось не бачив відео, як пентагон крошить москалів )). І, доречі, у нас Головнокомандувач розуміється на КВН, так що нам видніше)
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14.04.2022 00:48 Відповісти
А мені теж заважають супутні звуки.
Навіщо формувати в людей враження, що це десь далеко, і не насправді, чергова кіношка.
Всі мають розуміти - в країні війна.
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14.04.2022 08:55 Відповісти
ВІРНО!
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14.04.2022 22:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6yVccW1CdOc ПИРЯТИН АРТА Немає москаля
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14.04.2022 00:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L4JcA0X5Jbc "Пісня про Путю" ("Їхали укропи...") | Ukrainian song about Putin
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14.04.2022 00:30 Відповісти
What is this song?
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14.04.2022 00:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc
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14.04.2022 00:30 Відповісти
Дякую
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14.04.2022 00:49 Відповісти
ЗСУ підбили російський крейсер "Москва" ракетами "Нептун" - корабель горить
https://www.youtube.com/watch?v=8Wra4a-cGkw
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14.04.2022 00:29 Відповісти
Градами по колоні що рухається ВЛУЧНО.... кацапи точно **#нуті нападати на таку країну....
Й хто тут Старший всім вже зрозуміло!
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14.04.2022 00:34 Відповісти
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:36 Відповісти
В россии территории и земли - хоть жопой жуй. Тысячи деревень омертвели, десятки городов доживают свои последние годы - а они прутся в другую страну мародерить, насильничать, убивать. Это нелюди.
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14.04.2022 01:12 Відповісти
Красота, сам бы с радостью служил в артиллерии. Мои любимые войска.
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14.04.2022 01:19 Відповісти
Існую три речі на які можна дивитись нескінченно: як горить вогонь, як тече вода, і як ЗСУ знищує техніку рашистів і їх самих! 👀😁
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14.04.2022 02:09 Відповісти
Ну добре хоч ще самі беспілотники залишилися, раз ліпший друг клоуна туркло відмовився постачати засоби ураження для них.
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14.04.2022 09:25 Відповісти
Песня зачет!
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14.04.2022 09:41 Відповісти
ГОРЯТ СУКИ )))
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14.04.2022 23:03 Відповісти
 
 