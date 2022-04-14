Точний удар РСЗВ 14-ї бригади із коригуванням з Байрактару. ВIДЕО
Артилерія 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ впевнено очищує українській простір від російських окупантів.
Відео оприлюднила 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+37 Ростислав Левченко
показати весь коментар14.04.2022 00:15
+29 Харьков Сумской
показати весь коментар14.04.2022 00:18
+24 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар14.04.2022 00:18
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В родную гОвень
Получается хорооший тандем - Байрактар наблюдает, арта стреляет. Главное - все довольны.
Навіщо формувати в людей враження, що це десь далеко, і не насправді, чергова кіношка.
Всі мають розуміти - в країні війна.
https://www.youtube.com/watch?v=8Wra4a-cGkw
Й хто тут Старший всім вже зрозуміло!