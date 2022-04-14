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Новости Видео Война
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Точный удар РСЗО 14-й бригады с корректировкой из байрактара. ВИДЕО

Артиллерия 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ уверенно очищает украинское пространство от российских оккупантов.

Видео обнародовала 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Эта транспортно-заряжающая машина из комплекса ТОС уже никогда и ничего не зарядит! - бойцы ВСУ об очередной трофейной технике. ФОТО

Автор: 

14 отдельная механизированная бригада (101) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+37
Приємно дивитись)
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14.04.2022 00:15
+29
Град, когда точно попадает, то это сразу шедевр!
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14.04.2022 00:18
+24
Эту песню на Евровидение
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14.04.2022 00:18
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Приємно дивитись)
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14.04.2022 00:15 Ответить
Це ЕЙФОРІЯ!!!
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14.04.2022 00:36 Ответить
Град, когда точно попадает, то это сразу шедевр!
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14.04.2022 00:18 Ответить
Эту песню на Евровидение
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14.04.2022 00:18 Ответить
У нас і так гарна пісня цього року, вже лідер на перемогу серед букмекери!
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14.04.2022 02:03 Ответить
Можно вне конкурса
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14.04.2022 09:27 Ответить
Фсьо, я спать
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14.04.2022 00:19 Ответить
https://censor.net/ua/news/3333875/pidtverdylosya_vogneve_urajennya_flagmanu_chornomorskogo_flotu_rf_kreyisera_moskva_odeska_ova
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14.04.2022 00:21 Ответить
Пока не потопили. Но вывели из строя.
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14.04.2022 00:22 Ответить
там шторм говорят спасти не реально
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14.04.2022 00:24 Ответить
Внимательно читай
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14.04.2022 00:22 Ответить
they told about it sone hours ago)))) Do not worry...everyone knows this news)))
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14.04.2022 00:28 Ответить
https://youtube.com/shorts/XYrq6r4HY7Y?feature=share

В родную гОвень
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14.04.2022 00:31 Ответить
А я только забеспокоился, что про Байрактары давно не слышно. Тут еще и орки заявили, что уничтожили уже 38 Байрактаров из 36, которые у нас были (числа именно такие, у орков своя арифметика).
Получается хорооший тандем - Байрактар наблюдает, арта стреляет. Главное - все довольны.
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14.04.2022 00:24 Ответить
К такому видео нежелательно накладывать музыку, Я не помню чтобы Пентагон что то ставил на серьезные вещи. Я всегда вынужден глушить кричащий звук. Не хочу обидеть меломанов но это не к месту. Это война а не конкурс КВН.
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14.04.2022 00:25 Ответить
А мені подобається. Доречі, я щось не бачив відео, як пентагон крошить москалів )). І, доречі, у нас Головнокомандувач розуміється на КВН, так що нам видніше)
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14.04.2022 00:48 Ответить
А мені теж заважають супутні звуки.
Навіщо формувати в людей враження, що це десь далеко, і не насправді, чергова кіношка.
Всі мають розуміти - в країні війна.
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14.04.2022 08:55 Ответить
ВІРНО!
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14.04.2022 22:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6yVccW1CdOc ПИРЯТИН АРТА Немає москаля
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14.04.2022 00:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L4JcA0X5Jbc "Пісня про Путю" ("Їхали укропи...") | Ukrainian song about Putin
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14.04.2022 00:30 Ответить
What is this song?
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14.04.2022 00:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc
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14.04.2022 00:30 Ответить
Дякую
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14.04.2022 00:49 Ответить
ЗСУ підбили російський крейсер "Москва" ракетами "Нептун" - корабель горить
https://www.youtube.com/watch?v=8Wra4a-cGkw
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14.04.2022 00:29 Ответить
Градами по колоні що рухається ВЛУЧНО.... кацапи точно **#нуті нападати на таку країну....
Й хто тут Старший всім вже зрозуміло!
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14.04.2022 00:34 Ответить
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:36 Ответить
В россии территории и земли - хоть жопой жуй. Тысячи деревень омертвели, десятки городов доживают свои последние годы - а они прутся в другую страну мародерить, насильничать, убивать. Это нелюди.
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14.04.2022 01:12 Ответить
Красота, сам бы с радостью служил в артиллерии. Мои любимые войска.
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14.04.2022 01:19 Ответить
Існую три речі на які можна дивитись нескінченно: як горить вогонь, як тече вода, і як ЗСУ знищує техніку рашистів і їх самих! 👀😁
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14.04.2022 02:09 Ответить
Ну добре хоч ще самі беспілотники залишилися, раз ліпший друг клоуна туркло відмовився постачати засоби ураження для них.
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14.04.2022 09:25 Ответить
Песня зачет!
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14.04.2022 09:41 Ответить
ГОРЯТ СУКИ )))
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14.04.2022 23:03 Ответить
 
 