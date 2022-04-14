Точный удар РСЗО 14-й бригады с корректировкой из байрактара. ВИДЕО
Артиллерия 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ уверенно очищает украинское пространство от российских оккупантов.
Видео обнародовала 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, передает Цензор.НЕТ.
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В родную гОвень
Получается хорооший тандем - Байрактар наблюдает, арта стреляет. Главное - все довольны.
Навіщо формувати в людей враження, що це десь далеко, і не насправді, чергова кіношка.
Всі мають розуміти - в країні війна.
https://www.youtube.com/watch?v=8Wra4a-cGkw
Й хто тут Старший всім вже зрозуміло!