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Новости Война
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Воины 14-й ОМБр захватили рашистскую БМП-3. ФОТО

Воины 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в бою захватили рашистскую БМП-3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Воины 14-й ОМБр захватили рашистскую БМП-3 01

"Пока машинка немного "покоцаная" и в ней еще пахнет "русским духом". Но умелые руки наших побратимов за рекордно короткие сроки доведут ее до ума, и пушки трофейной БМП-3, будьте уверены, уже вскоре обернутся против бывших владельцев", - говорится в сообщении.

Воины 14-й ОМБр захватили рашистскую БМП-3 02
Воины 14-й ОМБр захватили рашистскую БМП-3 03

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Воины 14-й ОМБр захватили рашистскую БМП-3 04

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14 отдельная механизированная бригада (102) трофеи (182)


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16.05.2022 23:23 Ответить
Наші котики
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16.05.2022 23:28 Ответить
трохи огидно, але ж приемно
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16.05.2022 23:50 Ответить
БМП-3 це СУПЕР)))
А яка доля екіпажу?
Бо УКРАЇНСЬКЕ СЕРЦЕ благає , щоб екіпаж був в "пакетах"......тільки так
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16.05.2022 23:56 Ответить
2А70, - это русская пушка. БК к ней у нас не будет
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16.05.2022 23:58 Ответить
 
 