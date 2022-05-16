Воины 14-й ОМБр захватили рашистскую БМП-3. ФОТО

Воины 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в бою захватили рашистскую БМП-3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Пока машинка немного "покоцаная" и в ней еще пахнет "русским духом". Но умелые руки наших побратимов за рекордно короткие сроки доведут ее до ума, и пушки трофейной БМП-3, будьте уверены, уже вскоре обернутся против бывших владельцев", - говорится в сообщении.





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