25-летний военный точным выстрелом остановил высадку врага в Гостомеле и сорвал блицкриг оккупанта: история командира зенитно-ракетного взвода Фалатюка. ВИДЕО
24 февраля десятки вражеских вертолётов атаковали аэродром в Гостомеле. Младший лейтенант Фалатюк Сергей мгновенно приказал – огонь на поражение и сам сбил цель.
Аэродром "Антонов" в Гостомеле стал одной из целей российской армии 24 февраля. В день полномасштабного вторжения аэродром одновременно атаковали несколько десятков вражеских вертолетов и сотни десантников. Первое сражение приняли нацгвардейцы. Усиленная рота тогда сдержала прорыв российского десанта в Киев. Воинам удалось сбить 6 российских вертолётов. Первый решающий выстрел произвел 25-летний младший лейтенант Сергей Фалатюк, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта все еще усеяна осколками снарядов и боеприпасами. Под открытым небом - обломки самолетов, полностью уничтожены центр управления полетами, ангары и административные здания. Именно здесь развернулось ключевое сражение за аэродром.
Командир зенитно-ракетного взвода Сергей говорит, их задача была - прикрывать украинскую авиацию, а в небе он увидел сверхсовременные российские вертолеты КА-52. Воин не мог поверить своим глазам.
"Ну, было как-то так: "О, ничего себе, КА-52, я их увидел не только на картинке." Страха на тот момент, мне кажется, не было, страх был, когда они уже начали нас штурмовать, когда начали обстреливать, и то, был даже не страх, то какая-то была такая вспышка адреналина. Со страхом, ну адреналин преувеличивал", - говорит боец.
Как штурмовики двигались в сторону аэродрома, снимали местные из окон своих квартир. Военные насчитали по меньшей мере 40 вертолетов. С таким противником они столкнулись впервые. Времени на раздумья не было. Сергей мгновенно скомандовал – огонь на поражение.
"Он летел прямо на нас, на нашу позицию. Я был уверен на 100%, что это не наша авиация, и я мгновенно принял решение, что огонь на поражение уничтожаем противника", - рассказывает Сергей.
Стрелял Сергей из советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Он поражает цели на высоте до трех с половиной километров. Ракета весит 18 килограммов, длиной в полтора метра.
Хотя это не было его прямой задачей, Сергей схватил ПЗРК и вышел на взлетку. Вертолет сунул на него, расстояние было до 500 метров.
"Я увидел КА-52, подбежал к ракете, закинул на плечо. Откинул прицелы, оттянул ручку накола и сделал накол, прицелился в вертолет, увидел, что он очень близко ко мне, я его пропустил, развернулся и стрельнул ему вдогонку", - рассказывает младший лейтенант.
Обломки того же КА-52 до сих пор лежат на территории аэродрома. В груде металлолома трудно разглядеть сверхсовременный вертолет. Совершенно обугленные и разбитые лопасти свисают над уничтоженным судном. В результате взрыва и детонации снарядов сгорело почти все.
"Было мнение, что мы их не сможем уничтожить так, как их описывает Россия, как о них пишут, что ему "аналогов нет", он не собьется, ни с чего. Но осталось шасси и кусок их брони, не спасла. Переносные зенитные комплексы "Игла" оказались сильнее их брони", - говорит Сергей.
Этот удачный пуск ракеты изрядно поднял боевой дух побратимов.
14.53 я сразу крикнул – пацаны, они горят, работаем. Все будет у нас получаться хорошо. "Когда услышали в радиостанцию, что сбили первый вертолет, честно говоря, была такая радость, типа, все, это круто, класс. Не ожидали этого вообще, не ожидали, что такое будет. У всех сразу такой боевой дух. Азарт, что все, им хана", - говорит командир взвода пехоты Дмитрий.
Он также говорит, подбитый вертолет не только добавил мотивации бойцам, но и выиграл для них немного времени. "Мы понимали, что если бы не он, нас бы здесь, можно сказать, скорее положили, а так он среагировал. Давали отпор, и они не могли подойти, у нас было определенное время, чтобы развернуть свои силы, чтобы занять более позиции более выгодные для нас, чтобы встретить их на подступах уже, и пока он работал, у нас было время это сделать, чтобы не допустить их сюда, когда работает сушка, они не могут сесть нормально и не могут подлететь", - объясняет командир.
Свой первый боевой опыт Сергей получил в Донбассе. На фронт уехал в 16-м году. Что будет военным, парень решил еще в 18. Однако на срочную службу его не принимали из-за состояния здоровья. Он подписал контракт. Университет оканчивал уже заочно. Чувствовал, если в стране война – она должна быть на передовой: Светлодарская дуга, Мариуполь, Луганское направление.
"Я, наверное, пробыл в зоне ООС года три, половину своей службы. Я хочу просто освободить свою страну, и чтобы в нашем государстве был мир и покой. И, может быть, тогда я скажу, что все, хватит. А пока у нас в стране идет война, то я, наверное, буду продолжать, сколько смогу", - говорит боец.
В силы противовоздушной обороны 4 года назад его переманил друг, а теперь и начальник штаба зенитно-ракетного дивизиона нацгвардии Олег Процюк на псевдо "Тыква". Последние 110 дней Олег провел в боях за Рубежное и Северодонецк, там испытал контузию. Военного только что выписали из госпиталя. Именно другу Олегу Сергей спешил рассказать о метком выстреле после боя, потому что когда-то во время службы шутил, что ни разу не стрелял из ПЗРК по-настоящему.
"Моментами так его подкалывал, что у нас войска. С тех пор как я служу и он служит, и никто, ни разу не работал по-настоящему. Не приходилось работать по-настоящему. И я говорил, что надо переводиться где-то в пехоту, или артиллерию, потому что те работают чаще, чем мы. А он говорил, что да нет, когда наступит и наше звездное время", - рассказывают бойцы.
За неимением ракет стреляли на тренажере, и даже при тех условиях командир знал, как подготовить воинов к настоящему бою.
"У Сергея это было заложено, у него была профессиональная интересность. Он настоящий военный. Я ставил задачу, они у меня делали марш около 100 км. Днем 50 в одну и 50 в другую. То есть они выходили на точку, у нас был весовой макет" 18 кг, они брали его с собой и они уходили", - рассказывает командир.
За сбитый с первого раза вертолет Сергей получил орден за мужество. Побратим говорит, что в его умениях не сомневался, гордится, что тот взял на себя ответственность и решил открыть огонь.
"Не было сомнений, что собьет, я знал, что собьют однозначно. Что все будет нормально, но больше было волнение и ему большое спасибо - что он вывел личный состав. Он спас фактически жизнь многим ребятам. Тут он красавчик, этим я горжусь, потому что эти ребята снова стали в строй и снова могут сбивать самолеты", - говорит Олег.
"Я ведь не сделал ничего такого, сделал все то, что было в моих силах, я же не так как бабушка, которая рассказывала, что трехлитровой банкой огурцов сбила дрон. Бабушку надо считать героем. А я же из штатного оружия, которое я изучал 4 года, знал о ней все, и я сбил вертолет. Это была моя задача, а бабушка – герой, бабушка бросила банку и сбила коптера", - смеется Сергей.
В тот день силы, наконец, были неравные: у защитников аэропорта заканчивались боеприпасы, бойцы получили приказ - отступать. Артиллерия открыла огонь по взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать сесть военно-транспортным самолетам противника. Бои за аэродром продолжались еще несколько дней. Блицкриг врагу так и не удался.
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сподіваюсь, що виплатили (і звичайно ж, він її на ЗСУ і витратив).
до речі, кацапстан без українців не виграв ніколи ні жодної війни. українці їм завоювали і Крим, і все інше. Українці їм побудували все, нафтову галузь включно. і навіть їх нашевсьо Ломоносов йшов учитися до Києва. а чим вони нам віддячили??
мало історії розповідають про це дітям совкови вчителя
Здохни, тварюка.
коли стало ясно, що прогноз про 3 дні не справдився, Білий Дім викликав генералів на ковьор і став питати, як так. генерали сказали, що вони не здогадувалися, наскільки український генштаб може діяти автономно від влади.
це дослівно.
Сколько прекрасных вещей для нормальной, мирной жизни мог бы он, как и десятки тысяч других парней, сделать на благо себе и Украине, если бы не свинособакоподобные орки-асвабаждители с востока с их рюзским миром?
Эээх...