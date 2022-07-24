25-летний военный точным выстрелом остановил высадку врага в Гостомеле и сорвал блицкриг оккупанта: история командира зенитно-ракетного взвода Фалатюка. ВИДЕО

24 февраля десятки вражеских вертолётов атаковали аэродром в Гостомеле. Младший лейтенант Фалатюк Сергей мгновенно приказал – огонь на поражение и сам сбил цель.

Аэродром "Антонов" в Гостомеле стал одной из целей российской армии 24 февраля. В день полномасштабного вторжения аэродром одновременно атаковали несколько десятков вражеских вертолетов и сотни десантников. Первое сражение приняли нацгвардейцы. Усиленная рота тогда сдержала прорыв российского десанта в Киев. Воинам удалось сбить 6 российских вертолётов. Первый решающий выстрел произвел 25-летний младший лейтенант Сергей Фалатюк, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта все еще усеяна осколками снарядов и боеприпасами. Под открытым небом - обломки самолетов, полностью уничтожены центр управления полетами, ангары и административные здания. Именно здесь развернулось ключевое сражение за аэродром.

Командир зенитно-ракетного взвода Сергей говорит, их задача была - прикрывать украинскую авиацию, а в небе он увидел сверхсовременные российские вертолеты КА-52. Воин не мог поверить своим глазам.

"Ну, было как-то так: "О, ничего себе, КА-52, я их увидел не только на картинке." Страха на тот момент, мне кажется, не было, страх был, когда они уже начали нас штурмовать, когда начали обстреливать, и то, был даже не страх, то какая-то была такая вспышка адреналина. Со страхом, ну адреналин преувеличивал", - говорит боец.

Как штурмовики двигались в сторону аэродрома, снимали местные из окон своих квартир. Военные насчитали по меньшей мере 40 вертолетов. С таким противником они столкнулись впервые. Времени на раздумья не было. Сергей мгновенно скомандовал – огонь на поражение.

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"Он летел прямо на нас, на нашу позицию. Я был уверен на 100%, что это не наша авиация, и я мгновенно принял решение, что огонь на поражение уничтожаем противника", - рассказывает Сергей.

Стрелял Сергей из советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Он поражает цели на высоте до трех с половиной километров. Ракета весит 18 килограммов, длиной в полтора метра.

Хотя это не было его прямой задачей, Сергей схватил ПЗРК и вышел на взлетку. Вертолет сунул на него, расстояние было до 500 метров.

"Я увидел КА-52, подбежал к ракете, закинул на плечо. Откинул прицелы, оттянул ручку накола и сделал накол, прицелился в вертолет, увидел, что он очень близко ко мне, я его пропустил, развернулся и стрельнул ему вдогонку", - рассказывает младший лейтенант.

Обломки того же КА-52 до сих пор лежат на территории аэродрома. В груде металлолома трудно разглядеть сверхсовременный вертолет. Совершенно обугленные и разбитые лопасти свисают над уничтоженным судном. В результате взрыва и детонации снарядов сгорело почти все.

"Было мнение, что мы их не сможем уничтожить так, как их описывает Россия, как о них пишут, что ему "аналогов нет", он не собьется, ни с чего. Но осталось шасси и кусок их брони, не спасла. Переносные зенитные комплексы "Игла" оказались сильнее их брони", - говорит Сергей.

Этот удачный пуск ракеты изрядно поднял боевой дух побратимов.

14.53 я сразу крикнул – пацаны, они горят, работаем. Все будет у нас получаться хорошо. "Когда услышали в радиостанцию, что сбили первый вертолет, честно говоря, была такая радость, типа, все, это круто, класс. Не ожидали этого вообще, не ожидали, что такое будет. У всех сразу такой боевой дух. Азарт, что все, им хана", - говорит командир взвода пехоты Дмитрий.

Он также говорит, подбитый вертолет не только добавил мотивации бойцам, но и выиграл для них немного времени. "Мы понимали, что если бы не он, нас бы здесь, можно сказать, скорее положили, а так он среагировал. Давали отпор, и они не могли подойти, у нас было определенное время, чтобы развернуть свои силы, чтобы занять более позиции более выгодные для нас, чтобы встретить их на подступах уже, и пока он работал, у нас было время это сделать, чтобы не допустить их сюда, когда работает сушка, они не могут сесть нормально и не могут подлететь", - объясняет командир.

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Свой первый боевой опыт Сергей получил в Донбассе. На фронт уехал в 16-м году. Что будет военным, парень решил еще в 18. Однако на срочную службу его не принимали из-за состояния здоровья. Он подписал контракт. Университет оканчивал уже заочно. Чувствовал, если в стране война – она должна быть на передовой: Светлодарская дуга, Мариуполь, Луганское направление.

"Я, наверное, пробыл в зоне ООС года три, половину своей службы. Я хочу просто освободить свою страну, и чтобы в нашем государстве был мир и покой. И, может быть, тогда я скажу, что все, хватит. А пока у нас в стране идет война, то я, наверное, буду продолжать, сколько смогу", - говорит боец.

В силы противовоздушной обороны 4 года назад его переманил друг, а теперь и начальник штаба зенитно-ракетного дивизиона нацгвардии Олег Процюк на псевдо "Тыква". Последние 110 дней Олег провел в боях за Рубежное и Северодонецк, там испытал контузию. Военного только что выписали из госпиталя. Именно другу Олегу Сергей спешил рассказать о метком выстреле после боя, потому что когда-то во время службы шутил, что ни разу не стрелял из ПЗРК по-настоящему.

"Моментами так его подкалывал, что у нас войска. С тех пор как я служу и он служит, и никто, ни разу не работал по-настоящему. Не приходилось работать по-настоящему. И я говорил, что надо переводиться где-то в пехоту, или артиллерию, потому что те работают чаще, чем мы. А он говорил, что да нет, когда наступит и наше звездное время", - рассказывают бойцы.

За неимением ракет стреляли на тренажере, и даже при тех условиях командир знал, как подготовить воинов к настоящему бою.

"У Сергея это было заложено, у него была профессиональная интересность. Он настоящий военный. Я ставил задачу, они у меня делали марш около 100 км. Днем 50 в одну и 50 в другую. То есть они выходили на точку, у нас был весовой макет" 18 кг, они брали его с собой и они уходили", - рассказывает командир.

За сбитый с первого раза вертолет Сергей получил орден за мужество. Побратим говорит, что в его умениях не сомневался, гордится, что тот взял на себя ответственность и решил открыть огонь.

"Не было сомнений, что собьет, я знал, что собьют однозначно. Что все будет нормально, но больше было волнение и ему большое спасибо - что он вывел личный состав. Он спас фактически жизнь многим ребятам. Тут он красавчик, этим я горжусь, потому что эти ребята снова стали в строй и снова могут сбивать самолеты", - говорит Олег.

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"Я ведь не сделал ничего такого, сделал все то, что было в моих силах, я же не так как бабушка, которая рассказывала, что трехлитровой банкой огурцов сбила дрон. Бабушку надо считать героем. А я же из штатного оружия, которое я изучал 4 года, знал о ней все, и я сбил вертолет. Это была моя задача, а бабушка – герой, бабушка бросила банку и сбила коптера", - смеется Сергей.

В тот день силы, наконец, были неравные: у защитников аэропорта заканчивались боеприпасы, бойцы получили приказ - отступать. Артиллерия открыла огонь по взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать сесть военно-транспортным самолетам противника. Бои за аэродром продолжались еще несколько дней. Блицкриг врагу так и не удался.