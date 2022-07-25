Позиционная война: кто первым начнет наступать? Демченко, Корбан, Кулинич | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 19:30 в прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет о войне, которая становится позиционной, проанализирует возможности для наступления. Также прокомментирует тему увольнения Руслана Демченко, дело сбушника Кулинича и гражданство главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

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"Сегодня выйду в прямой эфир в 19:30. Поговорим о войне, которая становится позиционной. Кто первый пойдет в наступление? Не могу обойти и тему увольнения Демченко, дело Кулинича и гражданство Корбана. Задавайте ваши вопросы и подписывайтесь на канал! До встречи!"", – сообщил Бутусов.