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Новости Видео Война
16 546 30

Позиционная война: кто первым начнет наступать? Демченко, Корбан, Кулинич | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 19:30 в прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет о войне, которая становится позиционной, проанализирует возможности для наступления. Также прокомментирует тему увольнения Руслана Демченко, дело сбушника Кулинича и гражданство главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

Смотрите на Цензор.НЕТ. 

"Сегодня выйду в прямой эфир в 19:30. Поговорим о войне, которая становится позиционной. Кто первый пойдет в наступление? Не могу обойти и тему увольнения Демченко, дело Кулинича и гражданство Корбана. Задавайте ваши вопросы и подписывайтесь на канал! До встречи!"", – сообщил Бутусов.

Автор: 

Корбан Геннадий (548) Бутусов Юрий (4364) Кулинич Олег СБУ (24) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+21
А кто такой Зеленский?Это иплан,который к Украине не имел никакого отношения,тусил он в Москве,обсырал постоянно Украину и как то стал благодаря мудрому нариду презервентом
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25.07.2022 20:14
+9
Я дуже радий за еритрейців,арабів,африканців! Вони отримають зерно! Я радий за Ердогана-він отримає 25% скидку на укр.зерно! Радий за ООН-воно покаже свою потрібність людству! Радий за Рашку-вона отримає послаблення санкцій. Радий за аграрних латифундистів-кропопивць-вони отримають мільярди свіжого бабла! Виграють всі,крім українців,яких і далі щоденно вбиватиме рашка своїми обстрілами.Українці це не еритрейці і негри,їх не жалко....

2
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25.07.2022 21:25
+7
А чего столько свеженьких новорегов со зрадой?🤣🤣🤣
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25.07.2022 19:50
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Що за Вуглегірська ГЕС? І не було ніякого повідомлення від Генштабу на рахунок втрати ТЕС

Кацапські "гризуни" уже собі зуби пообламали за 5 місяців "гризіння" України
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25.07.2022 20:29 Ответить
Демченко, Корбан, Кулініч, Коломойский | 1+1?
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25.07.2022 19:40 Ответить
Г+Г
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25.07.2022 21:45 Ответить
А чего столько свеженьких новорегов со зрадой?🤣🤣🤣
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25.07.2022 19:50 Ответить
походу зарплату получили
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25.07.2022 19:59 Ответить
мабуть платять добре іудам.
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26.07.2022 00:16 Ответить
Війна скоро перейде в війну роботів під керуванням людей. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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25.07.2022 20:07 Ответить
А кто такой Зеленский?Это иплан,который к Украине не имел никакого отношения,тусил он в Москве,обсырал постоянно Украину и как то стал благодаря мудрому нариду презервентом
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25.07.2022 20:14 Ответить
Точне визначення. Респект!
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25.07.2022 21:31 Ответить
Уважно принюхайся-судячи з усього у тебе за спиною твоя жiнка стоiть..
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25.07.2022 21:10 Ответить
Это пока единственный през, который обозвал Украину на фестивале в Юрмале "актрисой немецкого фильма для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны"

И это уже с ним навсегда и плохо пахнет
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25.07.2022 21:53 Ответить
петя петя , то чого ти пхаєшся своім рилом на цей ресурс ?

ти , не петя , ти безугла
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25.07.2022 21:47 Ответить
Товарищ вы с кем разговариваете или сам с собою?
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25.07.2022 21:55 Ответить
Я дуже радий за еритрейців,арабів,африканців! Вони отримають зерно! Я радий за Ердогана-він отримає 25% скидку на укр.зерно! Радий за ООН-воно покаже свою потрібність людству! Радий за Рашку-вона отримає послаблення санкцій. Радий за аграрних латифундистів-кропопивць-вони отримають мільярди свіжого бабла! Виграють всі,крім українців,яких і далі щоденно вбиватиме рашка своїми обстрілами.Українці це не еритрейці і негри,їх не жалко....

2
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25.07.2022 21:25 Ответить
💖
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25.07.2022 22:08 Ответить
Велике прохання до Юрія: не переходьте на російську, коли запитання російською!
Хай вчать українську мову!
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25.07.2022 22:14 Ответить
Расскажи это русскоязычным защитникам Украины. Мы тебя обучим.
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25.07.2022 23:30 Ответить
Ти то тут при чому? І не забувай що путлер тебе прийшов захищати.
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26.07.2022 06:42 Ответить
Переходите тоже.
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26.07.2022 11:04 Ответить
Шановний Юрію, чекаємо Ваших коментарів, а хто сів у крісліо Демченко? людина у котрої радник Гогілашвілі? Була інформація ДБР після скандалу з ним у замах мінісрта МВД - на нього відкрили ДВІ СПРАВИ!!! Тобто справу генералу Марченко не закрили а Гогілашівілі????
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26.07.2022 00:52 Ответить
Ну что, зёбанутые, - "голосуй по приколу", "хоть поржем", - да ? Уже наржались достаточно ?
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26.07.2022 00:59 Ответить
Та вони ржуть, їм какаяразніца гріє душу, а ось ми гірко плачемо.
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26.07.2022 09:38 Ответить
 
 