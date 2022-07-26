Российский склад боеприпасов вместе с оккупантами уничтожен в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ.

"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока отличное видео детонации", - прокомментировали в командовании.

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