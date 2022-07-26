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Новости Видео Война
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Российский склад боеприпасов вместе с оккупантами уничтожен в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ.

"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока отличное видео детонации", - прокомментировали в командовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ранее неизвестная колонна техники российских оккупантов уничтожена под Чернобылем в начале агрессии. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6986) склад (156)


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Топ комментарии
+40
от такого взрыва ,орки улетели к кобзону
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26.07.2022 15:33
+36
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26.07.2022 15:40
+30
Кабздун в васторгє.Виконавцям-респектище...
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26.07.2022 15:34
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от такого взрыва ,орки улетели к кобзону
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26.07.2022 15:33 Ответить
И даже дальше
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26.07.2022 15:44 Ответить
я б по вухам би надавав придуркам відеомонтерам, які грьобану аудіодорожку на максималках додають до відосів. Якщо я захочу послухати якусчь музику на максимальній гучності - сам знайду і поставлю. не треба до відоса додавати.
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26.07.2022 21:14 Ответить
Кабздун в васторгє.Виконавцям-респектище...
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26.07.2022 15:34 Ответить
после такого атракциона многие орки однозначно кайфанули навечно...
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26.07.2022 15:36 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля...

ЗА-Є-БІСЬ!
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26.07.2022 15:38 Ответить
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26.07.2022 15:40 Ответить
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26.07.2022 22:09 Ответить
Накінець добра новина ,дякую ЗСУ !
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26.07.2022 15:43 Ответить
Нарешті
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26.07.2022 15:58 Ответить
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26.07.2022 15:52 Ответить
🤣
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26.07.2022 15:56 Ответить
Це ж перемога все блище и блище.
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26.07.2022 15:53 Ответить
Я с вас балдю , українськомовних , ближче .
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26.07.2022 16:00 Ответить
Їх треба заохочувати, поступово оволодіють
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26.07.2022 16:34 Ответить
Красіво
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26.07.2022 18:15 Ответить
Почему рабссияне сцыкуны?
Потому что знают принципы своей страны?
Наверное неправильный такой ответ...
Потому что принципов на рабссее нет...
Где можно грабить, убивать там их бесчисленная рать,
Где нужно ратный взять успех, там ты найдешь их мертвых всех...
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26.07.2022 18:30 Ответить
Дай Бог, чтоб таких новостей было побольше и ежедневно. Слава Украине! Героям Слава!
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26.07.2022 18:57 Ответить
На цьому горбі,ще довго не будуть сіяти.
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26.07.2022 19:22 Ответить
Красівоє! 💥💥💥
Аж покращило настрій - бо в нас у Дніпрі якраз щойно завили сирени...

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26.07.2022 23:34 Ответить
 
 