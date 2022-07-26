Российский склад боеприпасов вместе с оккупантами уничтожен в Харьковской области. ВИДЕО
На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ.
"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока отличное видео детонации", - прокомментировали в командовании.
Топ комментарии
+40 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий26.07.2022 15:33
+36 MausMike
показать весь комментарий26.07.2022 15:40
+30 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.07.2022 15:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Немає москаля...
ЗА-Є-БІСЬ!
Потому что знают принципы своей страны?
Наверное неправильный такой ответ...
Потому что принципов на рабссее нет...
Где можно грабить, убивать там их бесчисленная рать,
Где нужно ратный взять успех, там ты найдешь их мертвых всех...
Аж покращило настрій - бо в нас у Дніпрі якраз щойно завили сирени...