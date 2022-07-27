Спецназовцы Нацгвардии из ПТРК "Скиф" уничтожили российский БМП-2 на Донтечине. ВИДЕО

На Донетчине бойцы отряда специального назначения Нацгвардии из ПТРК уничтожили российский БМП-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На Донетчине бойцы отряда специального назначения Нацгвардии во время выполнения боевого задания приблизились вплотную к позиции врага и устроили засаду. Точным выстрелом они уничтожили российский БМП-2 с экипажем из ПТРК "Скиф", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую ДРГ и технику оккупантов. ВИДЕО боя