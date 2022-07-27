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Спецназовцы Нацгвардии из ПТРК "Скиф" уничтожили российский БМП-2 на Донтечине. ВИДЕО

На Донетчине бойцы отряда специального назначения Нацгвардии из ПТРК уничтожили российский БМП-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На Донетчине бойцы отряда специального назначения Нацгвардии во время выполнения боевого задания приблизились вплотную к позиции врага и устроили засаду. Точным выстрелом они уничтожили российский БМП-2 с экипажем из ПТРК "Скиф", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую ДРГ и технику оккупантов. ВИДЕО боя

Автор: 

Донецкая область (9756) Национальная гвардия (2131) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+15
Ну от красівоЄ ж.
Наші котики, бережи вас Господь
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27.07.2022 21:29
+12
Виконавцям-респект...
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27.07.2022 21:29
+9
Юрий Швец : Ермак под следствием ФБР ‼️😀
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27.07.2022 21:59
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Виконавцям-респект...
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27.07.2022 21:29 Ответить
жаренные орки...хорошее блюдо
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27.07.2022 22:07 Ответить
Ну от красівоЄ ж.
Наші котики, бережи вас Господь
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27.07.2022 21:29 Ответить
Юрий Швец : Ермак под следствием ФБР ‼️😀
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27.07.2022 21:59 Ответить
еще хороших новостей!
https://youtu.be/Hd7Iy0rnAms
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27.07.2022 21:30 Ответить
Це просто неймовiрно, свинособаки горять як чорти .
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27.07.2022 21:43 Ответить
На это можно смотреть вечно!
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27.07.2022 21:46 Ответить
нищіть кацапську орду
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27.07.2022 21:57 Ответить
Сидеть в руzzком танке, стремнее чем посещать праститутку без презика.
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27.07.2022 22:05 Ответить
***
Дожилися…
Новина з відео, як ЗСУ знищили танк, сприймається як легка розслаблююча еротика…
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27.07.2022 22:16 Ответить
Супер!!!
"Додому к маме".. . в пакет АТБ!!!!!!!!!
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27.07.2022 23:17 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.07.2022 00:22 Ответить
 
 