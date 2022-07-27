Спецпризначенці Нацгвардії із ПТРК "Скіф" знищили російський БМП-2 на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині бійці загону спеціального призначення Нацгвардії із ПТРК знищили російський БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"На Донеччині бійці загону спеціального призначення Нацгвардії під час виконання бойового завдання наблизилися впритул до позиції ворога та влаштували засідку. Влучним пострілом вони знищили російський БМП-2 з екіпажем із ПТРК "Скіф", - йдеться у повідомленні.

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