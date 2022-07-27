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Спецпризначенці Нацгвардії із ПТРК "Скіф" знищили російський БМП-2 на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині бійці загону спеціального призначення Нацгвардії із ПТРК знищили російський БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"На Донеччині бійці загону спеціального призначення Нацгвардії під час виконання бойового завдання наблизилися впритул до позиції ворога та влаштували засідку. Влучним пострілом вони знищили російський БМП-2 з екіпажем із ПТРК "Скіф", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Нацгвардії знищили ворожу ДРГ та техніку окупантів. ВIДЕО бою

Автор: 

Донецька область (8568) Національна гвардія (1543) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+15
Ну от красівоЄ ж.
Наші котики, бережи вас Господь
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27.07.2022 21:29
+12
Виконавцям-респект...
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27.07.2022 21:29
+9
Юрий Швец : Ермак под следствием ФБР ‼️😀
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27.07.2022 21:59
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Виконавцям-респект...
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27.07.2022 21:29 Відповісти
жаренные орки...хорошее блюдо
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27.07.2022 22:07 Відповісти
Ну от красівоЄ ж.
Наші котики, бережи вас Господь
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27.07.2022 21:29 Відповісти
Юрий Швец : Ермак под следствием ФБР ‼️😀
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27.07.2022 21:59 Відповісти
еще хороших новостей!
https://youtu.be/Hd7Iy0rnAms
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27.07.2022 21:30 Відповісти
Це просто неймовiрно, свинособаки горять як чорти .
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27.07.2022 21:43 Відповісти
На это можно смотреть вечно!
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27.07.2022 21:46 Відповісти
нищіть кацапську орду
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27.07.2022 21:57 Відповісти
Сидеть в руzzком танке, стремнее чем посещать праститутку без презика.
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27.07.2022 22:05 Відповісти
***
Дожилися…
Новина з відео, як ЗСУ знищили танк, сприймається як легка розслаблююча еротика…
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27.07.2022 22:16 Відповісти
Супер!!!
"Додому к маме".. . в пакет АТБ!!!!!!!!!
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27.07.2022 23:17 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.07.2022 00:22 Відповісти
 
 