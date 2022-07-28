В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. ВИДЕО

На складе боеприпасов и горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

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