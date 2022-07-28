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В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. ВИДЕО

На складе боеприпасов и горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

Также смотрите: На нефтебазе в Донецке начался большой пожар после взрыва. ВИДЕО

Автор: 

боеприпасы (2345) Донецьк (6322) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+57
Дамбят бамбас, караул
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28.07.2022 11:02
+37
Вісім років завозили гумунітарку, а тепер вона вибухає, це точно гумунітарка?
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28.07.2022 11:03
+25
Ну це хоть щось, а то стільки років боялись бомбанути, бо там наши люді.
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28.07.2022 11:04
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Дамбят бамбас, караул
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28.07.2022 11:02 Ответить
save dumbass peopel!!
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28.07.2022 11:07 Ответить
курильщикам все неймется
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28.07.2022 11:09 Ответить
на то и dumbass
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28.07.2022 11:11 Ответить
Коли вони вже понакурюются.
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28.07.2022 12:17 Ответить
Перед смертью не накуришься.
(старая сруская мудрость с тех времён когда их пращуры курили мухоморы с козьим помётом)
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28.07.2022 13:32 Ответить
Лаконічно і вже буденно.
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28.07.2022 11:09 Ответить
Вісім років завозили гумунітарку, а тепер вона вибухає, це точно гумунітарка?
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28.07.2022 11:03 Ответить
Точно-точно!
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28.07.2022 11:44 Ответить
Ну це хоть щось, а то стільки років боялись бомбанути, бо там наши люді.
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28.07.2022 11:04 Ответить
Думаю проблема в том, что хаймарсов не было. А та же точка У может сбиваться ПВО
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28.07.2022 11:18 Ответить
Від лінії розмежування (Красногорівка, наприклад, чи Мар'їнка) до центру Донецька - 10-15 км. Будь-яка ствольна чи реактивна доставала.
Бажання не було...
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28.07.2022 11:39 Ответить
Маловато, маловато будя, аднакось 🤔 Нада пафффтарить 😝😝😝😝😝😜🤪
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28.07.2022 11:09 Ответить
Могем и пофторить.
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28.07.2022 12:33 Ответить
петушилин ****-сдохни.............................................
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28.07.2022 11:12 Ответить
Что же это такое, 8 лет домбили бамбасс а этот склад целехонек оставался?
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28.07.2022 11:14 Ответить
Сіно і чорний дим, пан ідіот чи москаль?
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28.07.2022 11:27 Ответить
Для бурятської кінноти сіно було. Згоріло...
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28.07.2022 11:40 Ответить
Буряти на оленях в основному.
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28.07.2022 15:46 Ответить
можно через 2 часа продублировать пожарников
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28.07.2022 11:18 Ответить
Лучшее в мире кино.
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28.07.2022 11:39 Ответить
...А нєхій кидати бички де-попало!
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28.07.2022 11:43 Ответить
невже раша-фашисти і їх прихвостні з бомбасу такі тупі - тримають об,єднані склади гсм і ***********???
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28.07.2022 12:12 Ответить
10... хочу еще 10 складов до этих выходных )))

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28.07.2022 12:33 Ответить
8 років бомбили бомбили Донецьк, а дим пішов тільки зараз 😆
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28.07.2022 13:18 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову.
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28.07.2022 13:29 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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28.07.2022 13:51 Ответить
 
 