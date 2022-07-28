В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО

На складі боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО