В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО
На складі боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+57 Друг Народа
показати весь коментар28.07.2022 11:02
+37 krot_lub
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+25 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар28.07.2022 11:04
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