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боєприпаси (2216) Донецьк (941) знищення (6569)

В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО

На складі боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований в соцмережах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО

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Топ коментарі
+57
Дамбят бамбас, караул
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28.07.2022 11:02
+37
Вісім років завозили гумунітарку, а тепер вона вибухає, це точно гумунітарка?
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28.07.2022 11:03
+25
Ну це хоть щось, а то стільки років боялись бомбанути, бо там наши люді.
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28.07.2022 11:04
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Дамбят бамбас, караул
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28.07.2022 11:02 Відповісти
save dumbass peopel!!
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28.07.2022 11:07 Відповісти
курильщикам все неймется
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28.07.2022 11:09 Відповісти
на то и dumbass
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28.07.2022 11:11 Відповісти
Коли вони вже понакурюются.
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28.07.2022 12:17 Відповісти
Перед смертью не накуришься.
(старая сруская мудрость с тех времён когда их пращуры курили мухоморы с козьим помётом)
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28.07.2022 13:32 Відповісти
Лаконічно і вже буденно.
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28.07.2022 11:09 Відповісти
Вісім років завозили гумунітарку, а тепер вона вибухає, це точно гумунітарка?
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28.07.2022 11:03 Відповісти
Точно-точно!
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28.07.2022 11:44 Відповісти
Ну це хоть щось, а то стільки років боялись бомбанути, бо там наши люді.
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28.07.2022 11:04 Відповісти
Думаю проблема в том, что хаймарсов не было. А та же точка У может сбиваться ПВО
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28.07.2022 11:18 Відповісти
Від лінії розмежування (Красногорівка, наприклад, чи Мар'їнка) до центру Донецька - 10-15 км. Будь-яка ствольна чи реактивна доставала.
Бажання не було...
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28.07.2022 11:39 Відповісти
Маловато, маловато будя, аднакось 🤔 Нада пафффтарить 😝😝😝😝😝😜🤪
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28.07.2022 11:09 Відповісти
Могем и пофторить.
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28.07.2022 12:33 Відповісти
петушилин ****-сдохни.............................................
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28.07.2022 11:12 Відповісти
Что же это такое, 8 лет домбили бамбасс а этот склад целехонек оставался?
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28.07.2022 11:14 Відповісти
Сіно і чорний дим, пан ідіот чи москаль?
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28.07.2022 11:27 Відповісти
Для бурятської кінноти сіно було. Згоріло...
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28.07.2022 11:40 Відповісти
Буряти на оленях в основному.
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28.07.2022 15:46 Відповісти
можно через 2 часа продублировать пожарников
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28.07.2022 11:18 Відповісти
Лучшее в мире кино.
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28.07.2022 11:39 Відповісти
...А нєхій кидати бички де-попало!
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28.07.2022 11:43 Відповісти
невже раша-фашисти і їх прихвостні з бомбасу такі тупі - тримають об,єднані склади гсм і ***********???
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28.07.2022 12:12 Відповісти
10... хочу еще 10 складов до этих выходных )))

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28.07.2022 12:33 Відповісти
8 років бомбили бомбили Донецьк, а дим пішов тільки зараз 😆
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28.07.2022 13:18 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову.
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28.07.2022 13:29 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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28.07.2022 13:51 Відповісти
 
 