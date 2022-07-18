Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО
В окупованій Новій Каховці усю ніч та ранок детонували боєприпаси на складі армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж публікують відео "фейєрверку".
Топ коментарі
+18 gassab
показати весь коментар18.07.2022 11:41
+14 Mr. Javeline
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+12 nav svargi
показати весь коментар18.07.2022 11:31
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оооо, силитра...
youtube.com/watch?v=v9vpn0_E46o
Коли робить свій БАБАХ
HIMARS!
https://youtu.be/hdLeJIuauTk Тепер HIMARS має свою власну пісню - Сухопутні Війська України YouTube
"Что за праздник. День роZZии или шо. Гля какая красота, какие фейерверки"
і орки від радості пускають салюти
І тут ЗБРЕХАЛИ. Уся ніч наступила рівно о п*ятій ранку!! Прилітіло добре,дуже добре. Детонувало більше трьох годин. Скільки ж там було БП? Перші години дві бухало без пауз.....
СЛАВА ЗСУ.