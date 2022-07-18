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Новини Відео Війна
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Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО

В окупованій Новій Каховці усю ніч та ранок детонували боєприпаси на складі армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж публікують відео "фейєрверку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З самого ранку в Новокаховській громаді вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога, - Хлань

Автор: 

боєприпаси (2275) вибух (4474) Нова Каховка (181) знищення (7293)


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Топ коментарі
+18
Органічна бавовна
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18.07.2022 11:41
+14
оооо, силитра...

оооо, силитра...
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18.07.2022 11:33
+12
wow
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18.07.2022 11:31
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18.07.2022 11:31 Відповісти
хоть и курить вредно ...но на это можно смотреть вечно
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18.07.2022 11:38 Відповісти
оооо, силитра...

оооо, силитра...
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18.07.2022 11:33 Відповісти
А з ватою ще краще горить...
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18.07.2022 11:37 Відповісти
Органічна бавовна
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18.07.2022 11:41 Відповісти
біо, натуральнюсінькі, екологнюсінькі пухнастики.
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18.07.2022 16:29 Відповісти
если это не старые кадры,то это радует.Потому как сейчас часто-густо повторяется информация прошлых событий.И уже не очень радует подбитый танк и пара БТРов за сутки
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18.07.2022 11:34 Відповісти
та да, похоже на прошлогодние.
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18.07.2022 11:43 Відповісти
twitter.com/babaikit/status/1548894278272909316
youtube.com/watch?v=v9vpn0_E46o
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18.07.2022 12:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC

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18.07.2022 14:39 Відповісти
На кадри минулого підриву не дуже схоже, тим більш, очевидець вказує час початку вибухів, що не збігається з минулим.
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18.07.2022 11:51 Відповісти
Ви вважаєте, що в бою у наших бійців головна турбота - фільмувати втрати ворога?
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18.07.2022 11:53 Відповісти
Это свежее. Есть подтверждение.
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18.07.2022 12:35 Відповісти
це тому що вже заїлися, вже подавай паньству як мінімум крайсер кожен день і кримський міст хоча би раз на тиждень середньопросмаженим.
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18.07.2022 16:31 Відповісти
Ну скільки можна казати дотримуйтесь пожежної безпеки. Як об стіну горохом.
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18.07.2022 11:35 Відповісти
То так,мінздрав попереджав!!!!))
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18.07.2022 11:46 Відповісти
КРАСИВОЕ ..
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18.07.2022 11:37 Відповісти
шо згорит то не зогниє
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18.07.2022 11:41 Відповісти
Бововна з селітрою це край небезпечна річ!!!)))
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18.07.2022 11:44 Відповісти
Разгон перед наступления по приказу шойгу.
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18.07.2022 11:44 Відповісти
Нітрат бавовни, або бавовняна селітра, вибухонебезпечна речовина
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18.07.2022 11:47 Відповісти
Понравился комментарий от снимавшего - спокойно, по деловому, кацапиков упомянул.
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18.07.2022 11:53 Відповісти
Московити зі снарядами гребуться на складах
Коли робить свій БАБАХ
HIMARS!
https://youtu.be/hdLeJIuauTk Тепер HIMARS має свою власну пісню - Сухопутні Війська України YouTube
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18.07.2022 11:57 Відповісти
вже декілька разів переглянув, а рука тягнеться запустити знову. і коменти від автора відео дуже доречні.
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18.07.2022 12:11 Відповісти
Ну звісно, вибухи це ж перемога, не звільнення Каховки, не перекриття води на Крим, не звільнення Енергодара з АЕС, не звільнення морів і ресурсів, а салютіки...тьфу ***.
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18.07.2022 12:29 Відповісти
Ти що хворий ?

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18.07.2022 22:54 Відповісти
Оператор-коментатор красава 👍
"Что за праздник. День роZZии или шо. Гля какая красота, какие фейерверки"
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18.07.2022 12:37 Відповісти
Детонирует, детонирует да никак не выдетонирует. "Show Must Go On" - Шоу должно продолжаться
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18.07.2022 12:48 Відповісти
говорящие часы ))
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18.07.2022 12:56 Відповісти
"День Российской Федерации"
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18.07.2022 13:02 Відповісти
Фестиваль "Таврійські ігри" у Новій Каховці продовжується!
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18.07.2022 13:07 Відповісти
зсу приносить свято на склади орків,

і орки від радості пускають салюти
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18.07.2022 13:30 Відповісти
Show must go on!
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18.07.2022 14:49 Відповісти
Миндобрева опять потеряли эшелон селитры
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18.07.2022 16:12 Відповісти
"" В окупованій Новій Каховці усю ніч та ранок детонували ********** на складі армії РФ.""

І тут ЗБРЕХАЛИ. Уся ніч наступила рівно о п*ятій ранку!! Прилітіло добре,дуже добре. Детонувало більше трьох годин. Скільки ж там було БП? Перші години дві бухало без пауз.....

СЛАВА ЗСУ.
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18.07.2022 18:02 Відповісти
Это силитра смешалась с печеньками из гумпомощи,
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18.07.2022 18:20 Відповісти
Ну тупые.... Сколько раз можно говорить: если хотите, чтобы выросла урожайность, то не селитру нужно завозить, а семечки в карманы набивать. И ещё, почему во время хлОпка лапти во все стороны разлетаются? Что трудно их к ногам привязать?
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18.07.2022 22:08 Відповісти
Автор відео з почуттям гумору!
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18.07.2022 23:02 Відповісти
********* и соловьиный помет снова расскажут про селитру . но не покажут феерверк и хлопки . хлопки . хлопки СЛАВА ЗСУ И ХАЙМАРСАМ
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19.07.2022 05:50 Відповісти
 
 