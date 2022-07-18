Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО

В окупованій Новій Каховці усю ніч та ранок детонували боєприпаси на складі армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж публікують відео "фейєрверку".

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