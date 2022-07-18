Детонирование боеприпасов на складе армии РФ в оккупированной Новой Каховке. ВИДЕО
В оккупированной Новой Каховке всю ночь и утро детонировали боеприпасы на складе армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей публикуют видео "фейерверка".
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оооо, силитра...
youtube.com/watch?v=v9vpn0_E46o
Коли робить свій БАБАХ
HIMARS!
https://youtu.be/hdLeJIuauTk Тепер HIMARS має свою власну пісню - Сухопутні Війська України YouTube
"Что за праздник. День роZZии или шо. Гля какая красота, какие фейерверки"
і орки від радості пускають салюти
І тут ЗБРЕХАЛИ. Уся ніч наступила рівно о п*ятій ранку!! Прилітіло добре,дуже добре. Детонувало більше трьох годин. Скільки ж там було БП? Перші години дві бухало без пауз.....
СЛАВА ЗСУ.