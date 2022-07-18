Детонирование боеприпасов на складе армии РФ в оккупированной Новой Каховке. ВИДЕО

В оккупированной Новой Каховке всю ночь и утро детонировали боеприпасы на складе армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей публикуют видео "фейерверка".

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