РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3647 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 243 40

Детонирование боеприпасов на складе армии РФ в оккупированной Новой Каховке. ВИДЕО

В оккупированной Новой Каховке всю ночь и утро детонировали боеприпасы на складе армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей публикуют видео "фейерверка".

Читайте также: С самого утра в Новокаховской громаде взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага, - Хлань

Автор: 

боеприпасы (2341) взрыв (6762) Новая Каховка (155) уничтожение (6980)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Органічна бавовна
показать весь комментарий
18.07.2022 11:41
+14
оооо, силитра...

оооо, силитра...
показать весь комментарий
18.07.2022 11:33
+12
wow
показать весь комментарий
18.07.2022 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
wow
показать весь комментарий
18.07.2022 11:31 Ответить
хоть и курить вредно ...но на это можно смотреть вечно
показать весь комментарий
18.07.2022 11:38 Ответить
оооо, силитра...

оооо, силитра...
показать весь комментарий
18.07.2022 11:33 Ответить
А з ватою ще краще горить...
показать весь комментарий
18.07.2022 11:37 Ответить
Органічна бавовна
показать весь комментарий
18.07.2022 11:41 Ответить
біо, натуральнюсінькі, екологнюсінькі пухнастики.
показать весь комментарий
18.07.2022 16:29 Ответить
если это не старые кадры,то это радует.Потому как сейчас часто-густо повторяется информация прошлых событий.И уже не очень радует подбитый танк и пара БТРов за сутки
показать весь комментарий
18.07.2022 11:34 Ответить
та да, похоже на прошлогодние.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:43 Ответить
twitter.com/babaikit/status/1548894278272909316
youtube.com/watch?v=v9vpn0_E46o
показать весь комментарий
18.07.2022 12:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC

показать весь комментарий
18.07.2022 14:39 Ответить
На кадри минулого підриву не дуже схоже, тим більш, очевидець вказує час початку вибухів, що не збігається з минулим.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:51 Ответить
Ви вважаєте, що в бою у наших бійців головна турбота - фільмувати втрати ворога?
показать весь комментарий
18.07.2022 11:53 Ответить
Это свежее. Есть подтверждение.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:35 Ответить
це тому що вже заїлися, вже подавай паньству як мінімум крайсер кожен день і кримський міст хоча би раз на тиждень середньопросмаженим.
показать весь комментарий
18.07.2022 16:31 Ответить
Ну скільки можна казати дотримуйтесь пожежної безпеки. Як об стіну горохом.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:35 Ответить
То так,мінздрав попереджав!!!!))
показать весь комментарий
18.07.2022 11:46 Ответить
КРАСИВОЕ ..
показать весь комментарий
18.07.2022 11:37 Ответить
шо згорит то не зогниє
показать весь комментарий
18.07.2022 11:41 Ответить
Бововна з селітрою це край небезпечна річ!!!)))
показать весь комментарий
18.07.2022 11:44 Ответить
Разгон перед наступления по приказу шойгу.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:44 Ответить
Нітрат бавовни, або бавовняна селітра, вибухонебезпечна речовина
показать весь комментарий
18.07.2022 11:47 Ответить
Понравился комментарий от снимавшего - спокойно, по деловому, кацапиков упомянул.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:53 Ответить
Московити зі снарядами гребуться на складах
Коли робить свій БАБАХ
HIMARS!
https://youtu.be/hdLeJIuauTk Тепер HIMARS має свою власну пісню - Сухопутні Війська України YouTube
показать весь комментарий
18.07.2022 11:57 Ответить
вже декілька разів переглянув, а рука тягнеться запустити знову. і коменти від автора відео дуже доречні.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:11 Ответить
Ну звісно, вибухи це ж перемога, не звільнення Каховки, не перекриття води на Крим, не звільнення Енергодара з АЕС, не звільнення морів і ресурсів, а салютіки...тьфу ***.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:29 Ответить
Ти що хворий ?

показать весь комментарий
18.07.2022 22:54 Ответить
Оператор-коментатор красава 👍
"Что за праздник. День роZZии или шо. Гля какая красота, какие фейерверки"
показать весь комментарий
18.07.2022 12:37 Ответить
Детонирует, детонирует да никак не выдетонирует. "Show Must Go On" - Шоу должно продолжаться
показать весь комментарий
18.07.2022 12:48 Ответить
говорящие часы ))
показать весь комментарий
18.07.2022 12:56 Ответить
"День Российской Федерации"
показать весь комментарий
18.07.2022 13:02 Ответить
Фестиваль "Таврійські ігри" у Новій Каховці продовжується!
показать весь комментарий
18.07.2022 13:07 Ответить
зсу приносить свято на склади орків,

і орки від радості пускають салюти
показать весь комментарий
18.07.2022 13:30 Ответить
Show must go on!
показать весь комментарий
18.07.2022 14:49 Ответить
Миндобрева опять потеряли эшелон селитры
показать весь комментарий
18.07.2022 16:12 Ответить
"" В окупованій Новій Каховці усю ніч та ранок детонували ********** на складі армії РФ.""

І тут ЗБРЕХАЛИ. Уся ніч наступила рівно о п*ятій ранку!! Прилітіло добре,дуже добре. Детонувало більше трьох годин. Скільки ж там було БП? Перші години дві бухало без пауз.....

СЛАВА ЗСУ.
показать весь комментарий
18.07.2022 18:02 Ответить
Это силитра смешалась с печеньками из гумпомощи,
показать весь комментарий
18.07.2022 18:20 Ответить
Ну тупые.... Сколько раз можно говорить: если хотите, чтобы выросла урожайность, то не селитру нужно завозить, а семечки в карманы набивать. И ещё, почему во время хлОпка лапти во все стороны разлетаются? Что трудно их к ногам привязать?
показать весь комментарий
18.07.2022 22:08 Ответить
Автор відео з почуттям гумору!
показать весь комментарий
18.07.2022 23:02 Ответить
********* и соловьиный помет снова расскажут про селитру . но не покажут феерверк и хлопки . хлопки . хлопки СЛАВА ЗСУ И ХАЙМАРСАМ
показать весь комментарий
19.07.2022 05:50 Ответить
 
 