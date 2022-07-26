На нефтебазе в Донецке начался большой пожар после взрыва. ВИДЕО

В оккупированном Донецке начался пожар после взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Утверждается, что нефтебаза загорелась после удара ВСУ.

"Огонь от пожара видно в нескольких районах города - пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

В ВСУ подтвердили взрыв в Донецке.

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