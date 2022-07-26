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взрыв (6499) Донецьк (6256) пожар (5735)

На нефтебазе в Донецке начался большой пожар после взрыва. ВИДЕО

В оккупированном Донецке начался пожар после взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Утверждается, что нефтебаза загорелась после удара ВСУ.

"Огонь от пожара видно в нескольких районах города - пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

В ВСУ подтвердили взрыв в Донецке.

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Топ комментарии
+67
Дуже хвилююсь за Данєцк... Хоч би дощ не пішов
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26.07.2022 07:39
+58
"Открылась пасть огненной гиены" ,когда вы слили собственный город кацапам в 2014м. Ублюдки даунбасяцкие.
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26.07.2022 07:33
+44
Доброе утро, Донбасс!
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26.07.2022 07:32
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Курити в громадських місцях - зась.
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26.07.2022 07:27 Ответить
курить на нефтебазе верх кретинизма
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26.07.2022 09:15 Ответить
Грейтесь, пока есть возможность
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26.07.2022 07:27 Ответить
Это просто репетиция перед поджигом Кремля.
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26.07.2022 07:28 Ответить
Для того щоб підпалити кремль треба щоб переговори від України не вів абрамович. Без цього ніяк.
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26.07.2022 07:48 Ответить
і щоб всякі обригамії не представляли інтереси
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26.07.2022 09:39 Ответить
и ничего нам с этим сделать пока не удастся...
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26.07.2022 20:09 Ответить
Ага, "врата ада"...
Скоріше сфинктер!
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26.07.2022 07:29 Ответить
Зловісно Пекельний сфінктер - це вже майже Ієронім Босх...
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26.07.2022 07:57 Ответить
знову свiжа бавовна...
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26.07.2022 07:30 Ответить
Доброе утро, Донбасс!
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26.07.2022 07:32 Ответить
Апять кандіціанєр пєрєгрєлся...
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26.07.2022 07:32 Ответить
На нагрев вместо охлаждения включили.
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26.07.2022 08:45 Ответить
"Открылась пасть огненной гиены" ,когда вы слили собственный город кацапам в 2014м. Ублюдки даунбасяцкие.
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26.07.2022 07:33 Ответить
Никто его не сливал, его также как и Дебальцево захватили силой россияне. И никто им не смог дать отпор по причине отсутствия армии на тот момент
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26.07.2022 09:41 Ответить
і наявність бешених "бабок" , які репетували "путин прийди, путин введи"
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26.07.2022 09:45 Ответить
Какие бабки, что ты несешь, я был в Донецке в мае 2014, тогда туда заехали вооруженные до зубов боевики с автоматическим оружие и никто не смог и остановить.
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26.07.2022 20:56 Ответить
Не пи#ди! Одесу, Харьків, Днепр відбили, й навіть у Чернігові намагалися у 14му щось там збиратися ватани але теж отримали й зрозуміли що не вийде. А Донецьк з Луганском підтримали рашистов або активно або тихим мовчанням.
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26.07.2022 10:31 Ответить
Дніпро? Та тут у 2014 якесь падло тільки в інтернеті хрюкнуло та гавкнуло, але жодна миша з-під віника навіть не висунулася.
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26.07.2022 15:18 Ответить
8 років Карл!!
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26.07.2022 07:37 Ответить
Дуже хвилююсь за Данєцк... Хоч би дощ не пішов
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26.07.2022 07:39 Ответить
Мать дощ им нияк не поможет
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26.07.2022 07:52 Ответить
Разве что, бензиновый.
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26.07.2022 08:46 Ответить
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26.07.2022 10:35 Ответить
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26.07.2022 12:46 Ответить
Ну, що, кацапчики, згоріли ваші капці! Взувайте лапті й шпацеруйте на цвинтар.
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26.07.2022 07:41 Ответить
Цікаво слухати коментарі знімаючих подібні відосики.Можно зрозуміти за кого "оператор"- за Україну,за лаптєстан чи звичайний даунбасовець,якому "що воля, що неволя - всеодно."
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26.07.2022 07:59 Ответить
Як кажуть на Бамбасі - "та какая разница, какая там тряпка висит, главное шоб жрачка дешёвая была, водяра и коммуналовка, а чё ещё для жизни нада?"
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26.07.2022 08:11 Ответить
Істоти.
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26.07.2022 10:32 Ответить
лишайні інфузорії
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26.07.2022 10:42 Ответить
Ой-й-й!.. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй... Ой, як горить... Ой, який вужас! Зараз істерика буде! Ва-а-ааа! Ну хіба не *******, га? Ай-яй-яй. Ц-ц-ц.

(пойду выпью триста капель эфирной валерьянки... Забудусь сном)
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26.07.2022 08:06 Ответить
Яка сумна новина
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26.07.2022 08:15 Ответить
"Хлопок, потом задымление".
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26.07.2022 08:16 Ответить
Гарнюсенька бавовночка
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26.07.2022 08:23 Ответить
А колись прапорщик на нафтобазі було круто...
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26.07.2022 08:27 Ответить
жители Даунбасса не осознают еще полностью чем закончится их афера с дылыныры ..а она закончится
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26.07.2022 08:28 Ответить
Да особо ушлые уже сообразили и свалили в Европку по липовым документам и с украинскими паспортами...
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26.07.2022 08:50 Ответить
особо ушльіє цей момент просрали, бо дрьістанульі в 2014
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26.07.2022 09:14 Ответить
то добре ,нехай вже в Белгороде так запалає щоб забігали русняки як таракани від світла.
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26.07.2022 08:33 Ответить
І чим тепер заправлять автотехніку щоб возить снаряди для "непабєдімай і легендарнай"? А снаряди вже "в дорозі" - їх не спиниш і ешелон "на обочину" не поставиш! Прийдеться склад організовувать А це - "нова мішень"!
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26.07.2022 08:34 Ответить
Дид Байдин бидмас бадминтонит!
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26.07.2022 08:43 Ответить
Бавовна така бавовна!
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26.07.2022 08:46 Ответить
За домбас, за 8 лет! Или уже за 9?
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26.07.2022 08:46 Ответить
мені нравиця як воно горить)
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26.07.2022 08:47 Ответить
плачу...
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26.07.2022 09:09 Ответить
торохтіли про 8 лет дамбить бамбас?

а коли НАСПРАВДІ від ЗСУ по окупантах прилетіло - дивуєтеся, ага?
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26.07.2022 09:21 Ответить
Вот что химарс животворящий делает
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26.07.2022 09:25 Ответить
Це не HIMARS, наші туди не долетять, а так близько їх підводити ніхто не буде. Скоріш за все це був Привид Феніксу. Тим більш їх розробляли після того, як подивились на віну з 14го року. imho
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26.07.2022 10:38 Ответить
На одном из видосиков горит в далеке нефтебаза, солнце ещё не взошло, какой то пригород, а петухи прям разрываются, так орут, при том массово. Мдя-я-я... (недоумение)
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26.07.2022 10:03 Ответить
Рюскагаварящій ти сам зрозумів що написав?
путин-*****.
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26.07.2022 10:35 Ответить
Во истину *****!
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26.07.2022 12:49 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.07.2022 10:08 Ответить
Можна сказати, що "Бамбас Міссісіпі у вогні", де порушення прав народу Бамбасу спричинило масові заворушення.
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26.07.2022 10:13 Ответить
Ляпота, жарені свині кацапські тішать душу
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26.07.2022 10:15 Ответить
Надеюсь, кацапов там хоть пару штук зажарилось
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26.07.2022 11:59 Ответить
О так от... Горюче-смазочные материалы просвистели мимо... Теперь ни выпить то, что горит, не подмазать очко перед приходом ВСУ.
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26.07.2022 12:48 Ответить
Гори-гори ясно!
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26.07.2022 13:12 Ответить
Таке було коли кацапи завдали удару по заправці на окружній Харкова,
полумя було до неба.
Хлопок по Донецьку Зорян і Шкіряк схавлюють 😁
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26.07.2022 13:16 Ответить
Восемь лет дамбили бамбас, а взрывы почему-то начались только сейчас.
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26.07.2022 13:43 Ответить
 
 