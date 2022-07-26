На нефтебазе в Донецке начался большой пожар после взрыва. ВИДЕО
В оккупированном Донецке начался пожар после взрыва.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Утверждается, что нефтебаза загорелась после удара ВСУ.
"Огонь от пожара видно в нескольких районах города - пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.
В ВСУ подтвердили взрыв в Донецке.
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+67 lammer ya
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+58 Garry Grant
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показать весь комментарий26.07.2022 07:32
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Скоріше сфинктер!
(пойду выпью триста капель эфирной валерьянки... Забудусь сном)
а коли НАСПРАВДІ від ЗСУ по окупантах прилетіло - дивуєтеся, ага?
путин-*****.
Героям слава!!!
БамбасМіссісіпі у вогні", де порушення прав народу Бамбасу спричинило масові заворушення.
полумя було до неба.
Хлопок по Донецьку Зорян і Шкіряк схавлюють 😁