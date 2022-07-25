Россияне вторично обстреляли Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, - ГСЧС
Россияне второй раз за вечер понедельника обстреляли Великую Костромку Зеленодольской общины в Криворожском районе. Повреждена линия электропередач, жилой дом и хозяйственные постройки, люди не пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
"Враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду Криворожского района. Из ствольной артиллерии целился в Большую Костромку. Обстрелом повреждена линия электропередач, жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали", - сказано в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что это уже второй вражеский обстрел Великой Костромки за вечер. Ранее агрессор также повредил линию электропередач, задел трансформатор. Специалисты восстанавливают свет на одной из улиц.
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Склероз?
То есть русня сделала ставку на удержание Херсона.
Надо окончательно валить мосты и запирать их всех на правобережье
І "повторять"!