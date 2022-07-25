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Россияне вторично обстреляли Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, - ГСЧС

дніпропетровщина

Россияне второй раз за вечер понедельника обстреляли Великую Костромку Зеленодольской общины в Криворожском районе. Повреждена линия электропередач, жилой дом и хозяйственные постройки, люди не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду Криворожского района. Из ствольной артиллерии целился в Большую Костромку. Обстрелом повреждена линия электропередач, жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали", - сказано в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что это уже второй вражеский обстрел Великой Костромки за вечер. Ранее агрессор также повредил линию электропередач, задел трансформатор. Специалисты восстанавливают свет на одной из улиц.

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обстрел (27165) Днепропетровская область (3953)


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Росіяни вдруге обстріляли Зеленодольську громаду

Склероз?
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25.07.2022 20:50 Ответить
У орків агонія. Валять усим, що є, довкола себе. Тільки но в Миколаїв якихось РСЗВ накидали. А вони вже поза зоною повинні бути. Значить Смерчі валили. Вночі ними ж по околицям міста крили.
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25.07.2022 20:51 Ответить
Як прикро, що асфальтом не можна стріляти.
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25.07.2022 21:03 Ответить
Пишут, что огромнешная колона орков зашла в Херсон по вновь восстановленному мосту.
То есть русня сделала ставку на удержание Херсона.
Надо окончательно валить мосты и запирать их всех на правобережье
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25.07.2022 21:10 Ответить
Ну то й добре - що "зайшли" Тепер цю "огромнейшую колонну" (яка збита щільно на обмеженій території) треба буде забезпечувать регулярно ************, пальним і продовольством Питання: ЯК?! Бо якраз прийшов час "павтарить"!
І "повторять"!
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26.07.2022 06:32 Ответить
 
 