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Росіяни вдруге обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - ДСНС

дніпропетровщина

Росіяни вдруге за вечір понеділка обстріляли Велику Костромку Зеленодольської громади у Криворізькому районі, пошкоджено лінію електропередач, житловий будинок та господарські будівлі, люди не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду Криворізького району. Зі ствольної артилерії цілився у Велику Костромку. Через обстріл пошкоджено лінію електропередач, житловий будинок і господарські будівлі. Люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що це вже другий ворожий обстріл Великої Костромки за вечір. Раніше агресор також пошкодив лінію електропередач, зачепив трансформатор. Фахівці відновлюють світло на одній із вулиць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини пошкоджено 14 приватних будинків та газогін, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

обстріл (28486) Дніпропетровська область (3729)


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Росіяни вдруге обстріляли Зеленодольську громаду

Склероз?
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25.07.2022 20:50 Відповісти
У орків агонія. Валять усим, що є, довкола себе. Тільки но в Миколаїв якихось РСЗВ накидали. А вони вже поза зоною повинні бути. Значить Смерчі валили. Вночі ними ж по околицям міста крили.
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25.07.2022 20:51 Відповісти
Як прикро, що асфальтом не можна стріляти.
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25.07.2022 21:03 Відповісти
Пишут, что огромнешная колона орков зашла в Херсон по вновь восстановленному мосту.
То есть русня сделала ставку на удержание Херсона.
Надо окончательно валить мосты и запирать их всех на правобережье
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25.07.2022 21:10 Відповісти
Ну то й добре - що "зайшли" Тепер цю "огромнейшую колонну" (яка збита щільно на обмеженій території) треба буде забезпечувать регулярно ************, пальним і продовольством Питання: ЯК?! Бо якраз прийшов час "павтарить"!
І "повторять"!
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26.07.2022 06:32 Відповісти
 
 