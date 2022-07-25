Росіяни вдруге обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - ДСНС

Росіяни вдруге за вечір понеділка обстріляли Велику Костромку Зеленодольської громади у Криворізькому районі, пошкоджено лінію електропередач, житловий будинок та господарські будівлі, люди не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду Криворізького району. Зі ствольної артилерії цілився у Велику Костромку. Через обстріл пошкоджено лінію електропередач, житловий будинок і господарські будівлі. Люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що це вже другий ворожий обстріл Великої Костромки за вечір. Раніше агресор також пошкодив лінію електропередач, зачепив трансформатор. Фахівці відновлюють світло на одній із вулиць.

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