Росіяни вдруге обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - ДСНС
Росіяни вдруге за вечір понеділка обстріляли Велику Костромку Зеленодольської громади у Криворізькому районі, пошкоджено лінію електропередач, житловий будинок та господарські будівлі, люди не постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
"Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду Криворізького району. Зі ствольної артилерії цілився у Велику Костромку. Через обстріл пошкоджено лінію електропередач, житловий будинок і господарські будівлі. Люди не постраждали", - сказано в повідомленні.
У ДСНС нагадали, що це вже другий ворожий обстріл Великої Костромки за вечір. Раніше агресор також пошкодив лінію електропередач, зачепив трансформатор. Фахівці відновлюють світло на одній із вулиць.
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Склероз?
То есть русня сделала ставку на удержание Херсона.
Надо окончательно валить мосты и запирать их всех на правобережье
І "повторять"!