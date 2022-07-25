Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини пошкоджено 14 приватних будинків та газогін, - Нацполіція. ФОТО
Поліція Дніпропетровщини фіксує чергові злочини військ РФ проти мирного населення у Нікопольському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.
Сьогодні вночі російські війська кілька разів накрили вогнем із РСЗВ дві громади Нікопольського району - Мирівську та Марганецьку. Наразі відомо про пошкодження 14 приватних будинків та газогону. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місцях подій працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.
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Поїдьте хоча б на Краснопільський цвинтар і порахуйте тих хто зупинив орків далеко за межами області та подивіться в якому стані могили "тичасово невідомих" і вам одразу стане зрозумілим ставлення міської влади до полеглих воїнів.
А то у нас то блаЗень герой то філатов з корбаном.
А ця гризня класичний жабогадюкінг.
а Запоріжжя та Херсон - поруч на півдні
і саме південь ПРОСРАЛА ЗеШобла
Ось тут і побудували 4 пояси оборони
Дніпропетровської області