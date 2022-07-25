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Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини пошкоджено 14 приватних будинків та газогін, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Дніпропетровщини фіксує чергові злочини військ РФ проти мирного населення у Нікопольському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

Сьогодні вночі російські війська кілька разів накрили вогнем із РСЗВ дві громади Нікопольського району - Мирівську та Марганецьку. Наразі відомо про пошкодження 14 приватних будинків та газогону. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях подій працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

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Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини пошкоджено 14 приватних будинків та газогін, - Нацполіція 01

Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини пошкоджено 14 приватних будинків та газогін, - Нацполіція 02

Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини пошкоджено 14 приватних будинків та газогін, - Нацполіція 03

Автор: 

обстріл (28523) Нацполіція (15176) Дніпропетровська область (3729)


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Тільки психіснохворі нелюди таке витворяють з мирними людьми 😠
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25.07.2022 10:31 Відповісти
нелюди.... рашисты прОклятые !
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25.07.2022 10:34 Відповісти
Ми, Українці для рашо-фашистів не є мирні люди! Ми для них - Бандерівці!
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25.07.2022 10:43 Відповісти
а ЗЕшобла тим часом воює з Корбаном (який є один з тих що зупинили орків за межами Дніпропетровьскої області)
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25.07.2022 11:16 Відповісти
Не виправдовую зебілів, але орків зупинили за межами області ЗСУ, тероборона Чернігіва, Сум тощо.
Поїдьте хоча б на Краснопільський цвинтар і порахуйте тих хто зупинив орків далеко за межами області та подивіться в якому стані могили "тичасово невідомих" і вам одразу стане зрозумілим ставлення міської влади до полеглих воїнів.
А то у нас то блаЗень герой то філатов з корбаном.
А ця гризня класичний жабогадюкінг.
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25.07.2022 12:36 Відповісти
Київ та Чернигів далеко на півночі
а Запоріжжя та Херсон - поруч на півдні
і саме південь ПРОСРАЛА ЗеШобла
Ось тут і побудували 4 пояси оборони
Дніпропетровської області
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25.07.2022 13:44 Відповісти
 
 