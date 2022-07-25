Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини пошкоджено 14 приватних будинків та газогін, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Дніпропетровщини фіксує чергові злочини військ РФ проти мирного населення у Нікопольському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

Сьогодні вночі російські війська кілька разів накрили вогнем із РСЗВ дві громади Нікопольського району - Мирівську та Марганецьку. Наразі відомо про пошкодження 14 приватних будинків та газогону. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях подій працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

Також читайте: Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини, - голова РВА Євтушенко









