Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини, - голова РВА Євтушенко

Росіяни обстріляли території Нікопольського району на Дніпропетровщині з РСЗВ, обійшлося без жертв та руйнувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграміголова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило", - йдеться в повідомленні.

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