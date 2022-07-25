Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини, - голова РВА Євтушенко
Росіяни обстріляли території Нікопольського району на Дніпропетровщині з РСЗВ, обійшлося без жертв та руйнувань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграміголова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило", - йдеться в повідомленні.
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Чому не в***ти по цій батареї,звідки стріляли?Шоб іншим не кортіло.Чи кількість *********** обмежена?