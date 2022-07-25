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Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини, - голова РВА Євтушенко

дніпропетровщина

Росіяни обстріляли території Нікопольського району на Дніпропетровщині з РСЗВ, обійшлося без жертв та руйнувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграміголова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вчора ввечері росіяни вдарили зі ствольної артилерії по селу Мар’янське на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: 

обстріл (28486) Дніпропетровська область (3726)


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Я взагалі цього не розумію.Маємо чим стріляти,маємо по чому.
Чому не в***ти по цій батареї,звідки стріляли?Шоб іншим не кортіло.Чи кількість *********** обмежена?
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25.07.2022 07:06 Відповісти
Тому що насправді ми не знаємо усіх домовленностей. Нами теж керують і обмежують! Мовляв ні хлопці, ЗАЄС поки що контролює РФ, жодних намагань з вашого боку, повернути контроль, у іншому випадку втратите підтримку зброї і грошей. Боїв же не було зовсім за ЗАЄС. Дві доби танки РФ у сусідних селах стояли, де була наша авіація? артилерія? Спокійно віддали і все. А скільки було інфи, що станція захищена. І досі нема покаранних. Тому зараз велика гра йде. Плювали вони на гибель людей. Якщо б хотіли дали б нам зараз 500 Himalrs, а краще три місяці тому, хоча б 20 одиниць. Що розблокувати Маріуполь. Але.... 4+4+4 такими темпами....не воювати, а так захищатись трошки.
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25.07.2022 09:00 Відповісти
 
 