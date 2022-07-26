На нафтобазі в Донецьку почалася велика пожежа після вибуху. ВIДЕО

В окупованому Донецьку почалася велика пожежа після вибуху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТАСС.

Стверджується, що нафтобаза загорілася після удару ЗСУ.

"Вогонь від пожежі видно в декількох районах Донецька, а полум'я б'є на пару десятків метрів у висоту. Горять цистерни з пально-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ підтвердили вибух у Донецьку.

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