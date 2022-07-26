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вибух (4364) Донецьк (940) пожежа (4240)

На нафтобазі в Донецьку почалася велика пожежа після вибуху. ВIДЕО

В окупованому Донецьку почалася велика пожежа після вибуху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТАСС.

Стверджується, що нафтобаза загорілася після удару ЗСУ.

"Вогонь від пожежі видно в декількох районах Донецька, а полум'я б'є на пару десятків метрів у висоту. Горять цистерни з пально-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ підтвердили вибух у Донецьку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Горять склади окупантів на заводі "Топаз" в окупованому Донецьку. ВIДЕО

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Топ коментарі
+67
Дуже хвилююсь за Данєцк... Хоч би дощ не пішов
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26.07.2022 07:39
+58
"Открылась пасть огненной гиены" ,когда вы слили собственный город кацапам в 2014м. Ублюдки даунбасяцкие.
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26.07.2022 07:33
+44
Доброе утро, Донбасс!
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26.07.2022 07:32
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26.07.2022 07:27 Відповісти
курить на нефтебазе верх кретинизма
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26.07.2022 09:15 Відповісти
Грейтесь, пока есть возможность
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26.07.2022 07:27 Відповісти
Это просто репетиция перед поджигом Кремля.
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26.07.2022 07:28 Відповісти
Для того щоб підпалити кремль треба щоб переговори від України не вів абрамович. Без цього ніяк.
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26.07.2022 07:48 Відповісти
і щоб всякі обригамії не представляли інтереси
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26.07.2022 09:39 Відповісти
и ничего нам с этим сделать пока не удастся...
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26.07.2022 20:09 Відповісти
Ага, "врата ада"...
Скоріше сфинктер!
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26.07.2022 07:29 Відповісти
Зловісно Пекельний сфінктер - це вже майже Ієронім Босх...
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26.07.2022 07:57 Відповісти
знову свiжа бавовна...
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26.07.2022 07:30 Відповісти
Доброе утро, Донбасс!
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26.07.2022 07:32 Відповісти
Апять кандіціанєр пєрєгрєлся...
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26.07.2022 07:32 Відповісти
На нагрев вместо охлаждения включили.
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26.07.2022 08:45 Відповісти
"Открылась пасть огненной гиены" ,когда вы слили собственный город кацапам в 2014м. Ублюдки даунбасяцкие.
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26.07.2022 07:33 Відповісти
Никто его не сливал, его также как и Дебальцево захватили силой россияне. И никто им не смог дать отпор по причине отсутствия армии на тот момент
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26.07.2022 09:41 Відповісти
і наявність бешених "бабок" , які репетували "путин прийди, путин введи"
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26.07.2022 09:45 Відповісти
Какие бабки, что ты несешь, я был в Донецке в мае 2014, тогда туда заехали вооруженные до зубов боевики с автоматическим оружие и никто не смог и остановить.
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26.07.2022 20:56 Відповісти
Не пи#ди! Одесу, Харьків, Днепр відбили, й навіть у Чернігові намагалися у 14му щось там збиратися ватани але теж отримали й зрозуміли що не вийде. А Донецьк з Луганском підтримали рашистов або активно або тихим мовчанням.
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26.07.2022 10:31 Відповісти
Дніпро? Та тут у 2014 якесь падло тільки в інтернеті хрюкнуло та гавкнуло, але жодна миша з-під віника навіть не висунулася.
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26.07.2022 15:18 Відповісти
8 років Карл!!
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26.07.2022 07:37 Відповісти
Дуже хвилююсь за Данєцк... Хоч би дощ не пішов
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26.07.2022 07:39 Відповісти
Мать дощ им нияк не поможет
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26.07.2022 07:52 Відповісти
Разве что, бензиновый.
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26.07.2022 08:46 Відповісти
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26.07.2022 10:35 Відповісти
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26.07.2022 12:46 Відповісти
Ну, що, кацапчики, згоріли ваші капці! Взувайте лапті й шпацеруйте на цвинтар.
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26.07.2022 07:41 Відповісти
Цікаво слухати коментарі знімаючих подібні відосики.Можно зрозуміти за кого "оператор"- за Україну,за лаптєстан чи звичайний даунбасовець,якому "що воля, що неволя - всеодно."
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26.07.2022 07:59 Відповісти
Як кажуть на Бамбасі - "та какая разница, какая там тряпка висит, главное шоб жрачка дешёвая была, водяра и коммуналовка, а чё ещё для жизни нада?"
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26.07.2022 08:11 Відповісти
Істоти.
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26.07.2022 10:32 Відповісти
лишайні інфузорії
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26.07.2022 10:42 Відповісти
Ой-й-й!.. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй... Ой, як горить... Ой, який вужас! Зараз істерика буде! Ва-а-ааа! Ну хіба не *******, га? Ай-яй-яй. Ц-ц-ц.

(пойду выпью триста капель эфирной валерьянки... Забудусь сном)
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26.07.2022 08:06 Відповісти
Яка сумна новина
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26.07.2022 08:15 Відповісти
"Хлопок, потом задымление".
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26.07.2022 08:16 Відповісти
Гарнюсенька бавовночка
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26.07.2022 08:23 Відповісти
А колись прапорщик на нафтобазі було круто...
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26.07.2022 08:27 Відповісти
жители Даунбасса не осознают еще полностью чем закончится их афера с дылыныры ..а она закончится
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26.07.2022 08:28 Відповісти
Да особо ушлые уже сообразили и свалили в Европку по липовым документам и с украинскими паспортами...
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26.07.2022 08:50 Відповісти
особо ушльіє цей момент просрали, бо дрьістанульі в 2014
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26.07.2022 09:14 Відповісти
то добре ,нехай вже в Белгороде так запалає щоб забігали русняки як таракани від світла.
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26.07.2022 08:33 Відповісти
І чим тепер заправлять автотехніку щоб возить снаряди для "непабєдімай і легендарнай"? А снаряди вже "в дорозі" - їх не спиниш і ешелон "на обочину" не поставиш! Прийдеться склад організовувать А це - "нова мішень"!
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26.07.2022 08:34 Відповісти
Дид Байдин бидмас бадминтонит!
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26.07.2022 08:43 Відповісти
Бавовна така бавовна!
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26.07.2022 08:46 Відповісти
За домбас, за 8 лет! Или уже за 9?
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26.07.2022 08:46 Відповісти
мені нравиця як воно горить)
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26.07.2022 08:47 Відповісти
плачу...
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26.07.2022 09:09 Відповісти
торохтіли про 8 лет дамбить бамбас?

а коли НАСПРАВДІ від ЗСУ по окупантах прилетіло - дивуєтеся, ага?
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26.07.2022 09:21 Відповісти
Вот что химарс животворящий делает
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26.07.2022 09:25 Відповісти
Це не HIMARS, наші туди не долетять, а так близько їх підводити ніхто не буде. Скоріш за все це був Привид Феніксу. Тим більш їх розробляли після того, як подивились на віну з 14го року. imho
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26.07.2022 10:38 Відповісти
На одном из видосиков горит в далеке нефтебаза, солнце ещё не взошло, какой то пригород, а петухи прям разрываются, так орут, при том массово. Мдя-я-я... (недоумение)
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26.07.2022 10:03 Відповісти
Рюскагаварящій ти сам зрозумів що написав?
путин-*****.
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26.07.2022 10:35 Відповісти
Во истину *****!
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26.07.2022 12:49 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.07.2022 10:08 Відповісти
Можна сказати, що "Бамбас Міссісіпі у вогні", де порушення прав народу Бамбасу спричинило масові заворушення.
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26.07.2022 10:13 Відповісти
Ляпота, жарені свині кацапські тішать душу
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26.07.2022 10:15 Відповісти
Надеюсь, кацапов там хоть пару штук зажарилось
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26.07.2022 11:59 Відповісти
О так от... Горюче-смазочные материалы просвистели мимо... Теперь ни выпить то, что горит, не подмазать очко перед приходом ВСУ.
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26.07.2022 12:48 Відповісти
Гори-гори ясно!
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26.07.2022 13:12 Відповісти
Таке було коли кацапи завдали удару по заправці на окружній Харкова,
полумя було до неба.
Хлопок по Донецьку Зорян і Шкіряк схавлюють 😁
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26.07.2022 13:16 Відповісти
Восемь лет дамбили бамбас, а взрывы почему-то начались только сейчас.
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26.07.2022 13:43 Відповісти
 
 