ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов в Иловайске и Бриловке, - СтратКом. ВИДЕО

Вооруженные силы попали в склады боеприпасов оккупационных войск в оккупированных Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций.

По данным официального ведомства Вооруженных сил, в Иловайске "подавляющее большинство" россиян погибли, а состав БК сгорел дотла.

Перед Иловайском украинские военные, сообщают в Управлении стратегических коммуникаций, попали в склад в Бриловке.

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