Работа украинских артиллеристов на передовой. ВИДЕО

Украинские артиллеристы защищают Украину на передовой и наносят удары по позициям российских оккупантов.

Видео обнародовал военный корреспондент Руслан Смещук, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрели, как работает наша полевая арта. Ты приезжаешь на позицию - все замаскировано, все сидят и чилят. А потом - пыдыш - ребята получают координаты и через мгновение превращаются в единый механизм. Отработали, замаскировали и мгновенно по норам. Ну и ответочка конечно, куда же без нее", – рассказал он.

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