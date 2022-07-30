Робота українських артилеристів на передовій. ВIДЕО
Українські артилеристи боронять Україну на передовій та завдають ударів по позиціях російських окупантів.
Відео оприлюднив воєнний кореспондент Руслан Смещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Подивилися, як працює наша польова арта. Ти приїжджаєш на позицію - все замасковане, всі сидять і чилять. А потім пидишь, хлопці отримують координати і за мить перетворюються на єдиний механізм. Відпрацювали, замаскували і миттю по норах. Ну і отвєточка звісно, куди ж без неї", - розповів він.
Топ коментарі
+18 Urs
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+12 Валентина Саюн #523841
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+9 Чайка Київ
показати весь коментар30.07.2022 10:48
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Німеччина планує відрити центр сервісного обслуговування PzH 2000 максимально близько до кордону з Україною - у Польщі. Це пов'язано з надвисокою інтенсивністю використання цих САУ, темп експлуатації яких значно перевищує норми Бундесверу, пише німецьке видання https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-**************-2000-mit-verschleisserscheinungen-a-e0a3bc00-5e4b-40fa-821a-c2d158079133 Spiegel .
Зазначається, що у німецькій армії середньодобова норма витрати снарядів на одну PzH 2000 становить 100 одиниць. Все що вище - вважається інтенсивною експлуатацією, а за наявною інформацією видання, у ЗСУ PzH 2000 працюють ледь не у режимі постійного вогню.
Також зазначається, що вогонь зазвичай ведеться на максимальну дальність, що передбачає більші навантаження на систему. За даними видання, окрім цілком логічного параметра зносу ствола, мова йде також і про механізм заряджання, який забезпечує "паспортну" довготривалу швидкострільність у 8 пострілів за хвилину.
З боку Defense Express нагадаємо, що офіційно PzH 2000 "приїхали" до ЗСУ https://defence-ua.com/weapon_and_tech/nimetski_sau_pzh_2000_vzhe_v_ukrajini_ta_gotovi_nischiti_armiju_rf_zaliznij_argument_u_kontrbatarejnij_borotbi_u_rukah_zsu-7875.html місяць тому , але навіть при темпі стрільби у 100 снарядів на добу за "помірною" експлуатацією за нормами Бундесверу, це вже дає 3000 пострілів на кожній САУ.
Враховуючі "значне перевищення" цієї норми, цілком зрозуміло, що ресурс, як мінімум, стволів на PzH 2000 вже добігає кінця. Аналогічна історія вже трапилась і з гаубицями M777, яким також почали https://defence-ua.com/army_and_war/***********************************************************************************************************-7798.html активно замінювати стволи .
Варто також нагадати, що PzH 2000 це "цифрова" САУ, то ресурси вузлів та агрегатів вираховуються самостійно, а програмне забезпечення має функцію попередження. Тому Бундесвер без затримок швидко надав ЗСУ всі необхідні пакети запасних частин для вирішення проблем.
Також, з огляду на інформацію про відкриття сервісного центру поблизу України, скоріш за все питання обслуговування PzH 2000 в категорії "відновлювальний ремонт" буде проходити вже силам компанії виробника САУ - Krauss-Maffei Wegmann.
А враховуючи те, що компанія отримала згоду на https://defence-ua.com/weapon_and_tech/nimechchina_pogodila_prodazh_ukrajini_100_sau_pzh_2000_za_17_mlrd_jevro_zmi-8323.html продаж 100 одиниць PzH 2000 Україні , цілком логічним є і розгортання відповідної інфраструктури. Як і її перенесення, при першій же можливості, цього центру вже на територію України.
В этом видимо и суть происходящего... Колония полноценная, сельскохозяйственная.
Обучение техников и обслуживающего персонала как правило требует большего времени, чем обучение пользователя вооружения.
Так что ваши причитания про "колонию" по меньшей мере неуместны.
Але французи стверджують, що виробництво нової самохідної артустановки коштуватиме лише 5 млн євро за одиницю
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорно оголосив, що його відомство дало компанії Nexter замовлення на виробництво 18 нових самохідних артилерійських установок CAESAR NG, для заміни переданих для ЗСУ 18 САУ CAESAR. Про це пише польський https://defence24.pl/polityka-obronna/francja-zamawia-*******-by-uzupelnic-sprzet-przekazany-ukrainie портал Defence24.
Лекорно заявляє, що виробництво нових САУ для французької армії коштуватиме усього 85 мільйонів євро, тобто лише по 5 млн євро за одиницю. Але в свою чергу, цикл виробництва однієї нової самохідної артустановки складатиме аж 18 місяців.
На даний момент збройні сили Франції мають в своєму розпорядженні лише 59 САУ CAESAR, хоча на кінець 2021 року було 77 одиниць.
План на довгострокову перспективу - збільшити кількість "Цезарів" до 109 одиниць. При цьому є дві опції - або усі ці 109 самохідних артустановок будуть виконані у модифікації CAESAR NG, або ж - що у модифікації NG будуть виготовлені лише 50 нових САУ, а інші 59 із наявності французької армії будуть просто вдосконалені до цього рівня. Хоча https://defence-ua.com/army_and_war/chi_gotova_frantsija_do_realnoji_vijni_koli_dodatkovi_3_mlrd_jevro_ne_dopomozhut-8110.html мінімально необхідна для збройних сил Франції кількість "Цезарів" - 215 одиниць, а оптимально необхідна кількість - 425 САУ (щоб повернутись до боєздатності рівня 1980-х років)
Самохідна артустановка CAESAR NG має ту ж саму гармату L52 калібру 155 мм, як і в базовій версії.
Відмінності починаються з "екіпажної" частини: потужність силової установки збільшена від 260 к.с. до 460 к.с., оновлене шасі та коробка передач, нова система управління вогнем та зв'язку. Найцікавіша новація - система радіоелектронної боротьби Thales Barage. Окрім французької армії, самохідні артустановки CAESAR у версії NG замовила Литва (18 одиниць) та Бельгія (28 одиниць).
Після ленд-лізу ІІ СВ США озолотилися.