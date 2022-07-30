Робота українських артилеристів на передовій. ВIДЕО

Українські артилеристи боронять Україну на передовій та завдають ударів по позиціях російських окупантів.

Відео оприлюднив воєнний кореспондент Руслан Смещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивилися, як працює наша польова арта. Ти приїжджаєш на позицію - все замасковане, всі сидять і чилять. А потім пидишь, хлопці отримують координати і за мить перетворюються на єдиний механізм. Відпрацювали, замаскували і миттю по норах. Ну і отвєточка звісно, куди ж без неї", - розповів він.

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