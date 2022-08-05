РУС
Из-за нехватки медикаментов в больницах Мариуполя умирает каждый четвертый пациент, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе в больницах из-за нехватки лекарств и медиков умирает фактически каждый 4-ый пациент.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Медицина. Фактически в больницах умирает каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, цинично предлагают "купить" в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину фирмам, частично – Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко (читай Петра Иванова)", - написал Андрющенко.

Для обустройства "нормальных" условий для российских военных людей размещают по коридорам. Из-за нехватки персонала – фактически бросают в одиночестве. Отсюда и сверхвысокая смертность.

"Инсулинозависимые в самом худшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице. Он и "раздает" инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины в городе нет. Никакой, кроме иллюзорной", - констатировал Андрющенко.

+10
Дуже багато маріупільців бажало сруського міру.
Бажання сбулось. Бажання матеріальні.
05.08.2022 11:38 Ответить
+9
Чтобы ее читали те, которые привели ЭТО, проголосовав в 2019 году. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже не до смеха?
05.08.2022 11:38 Ответить
+7
Навіщо нам ця інформація? Повідомляйте тим, хто здав Марік.
05.08.2022 11:33 Ответить
Їм насрати. Моя голосувальщиця за Боневтіка хоч і не каже напряму, але по натяках зрозуміло, що не проти, щоб і Київ русня взяла, бо сподівається на велику пенсію від них, і повернення совка з молодістю.
06.08.2022 09:49 Ответить
та у неї може якась хвороба з головою, якщо після всього що сталося вона ще на щось крім смерті від русскіх отримати сподівається.
07.08.2022 21:45 Ответить
ЗелеБєня, ці смерті на твоїй совісті. І не тільки вони.
05.08.2022 11:35 Ответить
У него эмпатия отсутствует как таковая. Иначе бы уже ушел с поста сам.
05.08.2022 11:45 Ответить
А телеграму в міжнародну амністію відправили? Це ж порушення прав людини - обмежений доступ цивільних людей до ліків, пані голова цвєї неповпжної амністії не бачить, ще окуляри їй вишліть....
05.08.2022 11:37 Ответить
Когда захватят Харьков, вы будете говорить что "Много харьковчан мечтало о русском мире - сами виноваты что их город захватили". Какие же ублюдки некоторые украинцы
07.08.2022 11:28 Ответить
та з якого переляку він українець-то? бот може писати українською, троль може, он сальдо теж може...міг.
07.08.2022 21:46 Ответить
а ви там знаєте, хто чого бажав, оракул чи що? як люди до останнього боролися, допомогали одне одному, це не совки і не ватники. З чого взяли що бажали русскій мір? опитування? там підставні люди, навіть якщо опитування про якийсь товар, що вже про політику говорит. Що? комісія виборча показала? у нас корупція зашкалює, звідки пан знає, що комісія подала правдиву інформацію?
07.08.2022 21:49 Ответить
05.08.2022 11:38 Ответить
Приишла біда -- відчиняи ворота
05.08.2022 11:40 Ответить
Писали, що місто знищене на 90%. То дивно, що там , взагалі, щось працює і хтось ще перебуває у таких жахливих умовах. Навіть, котиків у мацькву вивозять і по родинах влаштовують, а люди то таке?
05.08.2022 12:19 Ответить
чим більше зараз людей помре, тим русскім краще, вони в минулому сторіччі людей голодом морили. Чого? щоб всі повмирали, ініхто не згадував як було колись. Бо пісні про світле майбутнє то одне, вони світлого майбутнього навіть не збиралися починати будувати. Потім завезуть чернь з регіонів, які русскіє до краплі вже висмоктують.
07.08.2022 21:53 Ответить
По ютьюбу крутят русняву рекламу, як нібито в Маріуполі Росія все відбодовує. Хоча на відео всі люди вузькоглазі, і є підозра що відео знято десь в Лаосі. Ну то таке...
06.08.2022 09:57 Ответить
 
 