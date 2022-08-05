Из-за нехватки медикаментов в больницах Мариуполя умирает каждый четвертый пациент, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе в больницах из-за нехватки лекарств и медиков умирает фактически каждый 4-ый пациент.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Медицина. Фактически в больницах умирает каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, цинично предлагают "купить" в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину фирмам, частично – Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко (читай Петра Иванова)", - написал Андрющенко.

Для обустройства "нормальных" условий для российских военных людей размещают по коридорам. Из-за нехватки персонала – фактически бросают в одиночестве. Отсюда и сверхвысокая смертность.

"Инсулинозависимые в самом худшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице. Он и "раздает" инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины в городе нет. Никакой, кроме иллюзорной", - констатировал Андрющенко.

