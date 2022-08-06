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Залужный поблагодарил женщин, воюющих в ВСУ. ВИДЕО

В украинской армии служат не только мужчины. Женщины также берут в руки оружие и выполняют сложные задачи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Главнокомандующий ВСУ опубликовал в телеграме видео о женщинах в ВСУ. На нем они рассказывают об опасных и сложных моментах войны, которые они пережили. 

"Тысячи женщин, которые сегодня служат и работают в Вооруженных Силах Украины, вносят неоценимый вклад в защиту нашего государства. Уважение и признательность каждой из них", – прокомментировал Залужный.

женщины (891) ВСУ (6665) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+14
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06.08.2022 22:10
+12
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06.08.2022 21:48
+11
котик бажає ковбаски
а русні - нищівної поразки !!!
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06.08.2022 21:49
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06.08.2022 21:48 Ответить
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06.08.2022 22:00 Ответить
хм, кому як а мене це фото напружує - показувати серця у військовій формі і за такої посади не дуже здорово.

У нас у ЗСУ дуже багато проблем та бардаку, які потрібно вирішувати і ще вчора.

- і естетично це фото виглядає смішним коміксом
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06.08.2022 22:03 Ответить
котик бажає ковбаски
а русні - нищівної поразки !!!
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06.08.2022 21:49 Ответить
Какая ковбаса? Не было тут никакой ковбасы, хозяин.

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06.08.2022 21:57 Ответить
Котик бажає молочка
А кацапам - гімна з очка! )))

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06.08.2022 21:58 Ответить
В 95 квартал дорога
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06.08.2022 21:58 Ответить
Залужний і не змушує. Це ідея президента.
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06.08.2022 22:01 Ответить
Представте Ксения воюют исключительно женщины которых незаставляют, они сами идут нашу страну защищать. А вам минус, надо что-то новое выдумывать, хорошие выпады в сторону президента Украины нужно тоже с умом придумывать, а не так как вы, в каждой новости дай его обосру..главное то десять гривен за пост заплатят, эгэж?
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06.08.2022 22:28 Ответить
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06.08.2022 21:58 Ответить
Дякуємо, бо решту жінок з членами ймають коло Тиси...
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06.08.2022 22:01 Ответить
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06.08.2022 22:10 Ответить
жінкиням респект
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06.08.2022 22:23 Ответить
Наши милые и любимые защитнички, Бог вам в помощь, возвращайтесь все живыми и здоровыми!
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06.08.2022 22:26 Ответить
.Світлина з Лондонського фронту - короткий відпочинок . а потім знову в бій . .
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06.08.2022 23:01 Ответить
 
 