Залужный поблагодарил женщин, воюющих в ВСУ. ВИДЕО
В украинской армии служат не только мужчины. Женщины также берут в руки оружие и выполняют сложные задачи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Главнокомандующий ВСУ опубликовал в телеграме видео о женщинах в ВСУ. На нем они рассказывают об опасных и сложных моментах войны, которые они пережили.
"Тысячи женщин, которые сегодня служат и работают в Вооруженных Силах Украины, вносят неоценимый вклад в защиту нашего государства. Уважение и признательность каждой из них", – прокомментировал Залужный.
Топ комментарии
+14 николай николаенко #464850
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+12 izzabaru
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+11 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.08.2022 21:49 Ссылка
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У нас у ЗСУ дуже багато проблем та бардаку, які потрібно вирішувати і ще вчора.
- і естетично це фото виглядає смішним коміксом
а русні - нищівної поразки !!!
А кацапам - гімна з очка! )))