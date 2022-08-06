Залужный поблагодарил женщин, воюющих в ВСУ. ВИДЕО

В украинской армии служат не только мужчины. Женщины также берут в руки оружие и выполняют сложные задачи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Главнокомандующий ВСУ опубликовал в телеграме видео о женщинах в ВСУ. На нем они рассказывают об опасных и сложных моментах войны, которые они пережили.

"Тысячи женщин, которые сегодня служат и работают в Вооруженных Силах Украины, вносят неоценимый вклад в защиту нашего государства. Уважение и признательность каждой из них", – прокомментировал Залужный.