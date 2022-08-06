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Залужний подякував жінкам, які воюють у ЗСУ. ВIДЕО

жінки

В українській армії служать не лише чоловіки. Жінки також беруть до рук зброю та виконують складні завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, Головнокомандувач ЗСУ опублікував у телеграмі відео про жінок у ЗСУ. На ньому вони розповідають про небезпечні й складні моменти війни, які пережили.

"Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних Силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них", – прокоментував Залужний.

Автор: 

жінки (632) ЗСУ (7642) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+14
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06.08.2022 22:10
+12
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06.08.2022 21:48
+11
котик бажає ковбаски
а русні - нищівної поразки !!!
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06.08.2022 21:49
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06.08.2022 21:48 Відповісти
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06.08.2022 22:00 Відповісти
хм, кому як а мене це фото напружує - показувати серця у військовій формі і за такої посади не дуже здорово.

У нас у ЗСУ дуже багато проблем та бардаку, які потрібно вирішувати і ще вчора.

- і естетично це фото виглядає смішним коміксом
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06.08.2022 22:03 Відповісти
котик бажає ковбаски
а русні - нищівної поразки !!!
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06.08.2022 21:49 Відповісти
Какая ковбаса? Не было тут никакой ковбасы, хозяин.

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06.08.2022 21:57 Відповісти
Котик бажає молочка
А кацапам - гімна з очка! )))

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06.08.2022 21:58 Відповісти
В 95 квартал дорога
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06.08.2022 21:58 Відповісти
Залужний і не змушує. Це ідея президента.
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06.08.2022 22:01 Відповісти
Представте Ксения воюют исключительно женщины которых незаставляют, они сами идут нашу страну защищать. А вам минус, надо что-то новое выдумывать, хорошие выпады в сторону президента Украины нужно тоже с умом придумывать, а не так как вы, в каждой новости дай его обосру..главное то десять гривен за пост заплатят, эгэж?
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06.08.2022 22:28 Відповісти
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06.08.2022 21:58 Відповісти
Дякуємо, бо решту жінок з членами ймають коло Тиси...
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06.08.2022 22:01 Відповісти
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06.08.2022 22:10 Відповісти
жінкиням респект
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06.08.2022 22:23 Відповісти
Наши милые и любимые защитнички, Бог вам в помощь, возвращайтесь все живыми и здоровыми!
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06.08.2022 22:26 Відповісти
.Світлина з Лондонського фронту - короткий відпочинок . а потім знову в бій . .
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06.08.2022 23:01 Відповісти
 
 