Залужний подякував жінкам, які воюють у ЗСУ. ВIДЕО

В українській армії служать не лише чоловіки. Жінки також беруть до рук зброю та виконують складні завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, Головнокомандувач ЗСУ опублікував у телеграмі відео про жінок у ЗСУ. На ньому вони розповідають про небезпечні й складні моменти війни, які пережили.

"Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних Силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них", – прокоментував Залужний.