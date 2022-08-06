Залужний подякував жінкам, які воюють у ЗСУ. ВIДЕО
В українській армії служать не лише чоловіки. Жінки також беруть до рук зброю та виконують складні завдання.
Як інформує Цензор.НЕТ, Головнокомандувач ЗСУ опублікував у телеграмі відео про жінок у ЗСУ. На ньому вони розповідають про небезпечні й складні моменти війни, які пережили.
"Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних Силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них", – прокоментував Залужний.
Топ коментарі
+14 николай николаенко #464850
показати весь коментар06.08.2022 22:10 Посилання
+12 izzabaru
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+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.08.2022 21:49 Посилання
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У нас у ЗСУ дуже багато проблем та бардаку, які потрібно вирішувати і ще вчора.
- і естетично це фото виглядає смішним коміксом
а русні - нищівної поразки !!!
А кацапам - гімна з очка! )))