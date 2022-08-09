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Момент взрыва в Новофедоровке. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись взрыва в Новофедоровке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали местные жители. Они снимали пожар и случайно сняли мощный взрыв.

Внимание! Ненормативная лексика!

взрыв (6797) Крым (26419)


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Топ комментарии
+96
АЄРОДРОМ НОВОФЕДОРОВКА , стратегические бомбардировщики подверглись атаке неизвестными ракетами на аэродроме , пишут про 7 ударов , все горит и взрывается !!!!! ПЛЯЖНИКИ В **** ПОКИДАЮТ КРЫМ , ПАНИКА !!!!!!
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09.08.2022 16:16
+94
В КРІМУ ВЗОРВАНА АВИАБАЗА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.08.2022 16:12
+90
то знову тупі москалі курили біля бімби )) то не ми
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09.08.2022 16:13
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Велкам в Україну 24 лютого...
В нас такі вибухи кожний день завдяки вам , кацапи...
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09.08.2022 18:01 Ответить
бегите нафиг туда откуда приехали в Российские болота!
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09.08.2022 18:02 Ответить
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09.08.2022 18:10 Ответить
как раз утром испуганный кокнашенко доложил что все снаряды к ХАЙМАРСам уничтожены, а неделю назад- сами установки были уничтожены
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09.08.2022 18:30 Ответить
кацапы, добро пожаловать на экскурсию в Харьков, не выезжая за пределы Крыма.
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09.08.2022 18:33 Ответить
сдам деревянный домик в Крыму, Саки, первая линия от аэродрома. При себе иметь свои огнетушители и металлические жетоны с паспортными данными.
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09.08.2022 18:40 Ответить
Белые тапочки иметь свои или вы предоставите? Рызмеры 40, 43 и 37. Спасибо
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09.08.2022 20:58 Ответить
памперсы, если есть
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09.08.2022 21:09 Ответить
Это пока ещё не Чернобаевка, но... Всё может быть!
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09.08.2022 19:16 Ответить
ну, в общем, кто-то молодец. можно дать медальку, или гражданство.
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09.08.2022 19:18 Ответить
Супер!
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09.08.2022 19:31 Ответить
Кацапи ржуть. Але скоро їм буде не до ржачки.
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09.08.2022 19:39 Ответить
ужвс?
это не ужас))
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09.08.2022 19:54 Ответить
Мем дня... -Мамулечка, надо сваливать. мамулечка!!!
-Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?
-Мамо, шо ти робиш???
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09.08.2022 19:56 Ответить
Мамо що Ви робите, то ж нашi!
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09.08.2022 23:22 Ответить
В Крыму начали расти грибы.
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09.08.2022 20:16 Ответить
грибьі пишется через ..о"
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09.08.2022 21:45 Ответить
Это вселяет оптимизм Умнички ВСУ
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09.08.2022 21:03 Ответить
Кацапам ***** хай ******** з україни
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09.08.2022 21:29 Ответить
.
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09.08.2022 21:41 Ответить
ви праві
кацапи то худоба
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09.08.2022 22:30 Ответить
сподобався коментар за кадром, що не слово то є мат. расєйскє гівно, а не люди
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09.08.2022 21:55 Ответить
ви праві
кацапи то худоба
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09.08.2022 22:29 Ответить
кацапів потрібно знищувати
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09.08.2022 22:28 Ответить
Мабуть біролуси лупанули,в них якраз навчання почались! От ґибаки по своїх хазяях б'ють,а ще з ЗСУ воювати хотять холуяри!!!
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09.08.2022 23:08 Ответить
Пускай привыкают
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09.08.2022 23:20 Ответить
Це добре,тому що ці авіабомби не полетят в сторону України!
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09.08.2022 23:26 Ответить
Радійте краснопузі крисчанє - це салют Бандера в дії.
Кримчанам патріотам України радість.
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10.08.2022 00:58 Ответить
Груш обжерлися москалики. От і гримнули.
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10.08.2022 02:51 Ответить
Це вселяє ОПТИМІЗМ !!!

Захід !!! Допомагайте !!! Це і в ваших інтересів ...
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10.08.2022 06:06 Ответить
https://img10.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B4%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-6304148.gif Непогано! Ну дуже непогано!
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10.08.2022 09:39 Ответить
Це не ми, но гарно ,краще ніж картина Пікассо
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10.08.2022 10:00 Ответить
Наконец-то мы достали кацапов! Слава ЗСУ!!!
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10.08.2022 18:05 Ответить
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