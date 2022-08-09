Момент взрыва в Новофедоровке. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись взрыва в Новофедоровке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали местные жители. Они снимали пожар и случайно сняли мощный взрыв.
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+96 Валерий Викторович #508978
показать весь комментарий09.08.2022 16:16 Ссылка
+94 Валерий Викторович #508978
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+90 Oleg Mamont
показать весь комментарий09.08.2022 16:13 Ссылка
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В нас такі вибухи кожний день завдяки вам , кацапи...
это не ужас))
-Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?
-Мамо, шо ти робиш???
кацапи то худоба
кацапи то худоба
Кримчанам патріотам України радість.
Захід !!! Допомагайте !!! Це і в ваших інтересів ...