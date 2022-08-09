Момент вибуху в Новофедорівці. ВIДЕО
В мережі з’явився відеозапис вибуху в Новофедорівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили місцеві мешканці. Вони фільмували пожежу і випадково зняли потужний вибух.
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Топ коментарі
+96 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар09.08.2022 16:16 Посилання
+94 Валерий Викторович #508978
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+90 Oleg Mamont
показати весь коментар09.08.2022 16:13 Посилання
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В нас такі вибухи кожний день завдяки вам , кацапи...
это не ужас))
-Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?
-Мамо, шо ти робиш???
кацапи то худоба
кацапи то худоба
Кримчанам патріотам України радість.
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