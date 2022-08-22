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Новости Видео Война
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В оккупированном Донецке взрывается склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

В оккупированном Донецке детонируют боеприпасы на складе российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара на складе опубликована в соцсетях. По сообщениям в сетях, детонация началась в четыре утра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мелитополь: партизаны расправились с российским оккупантом, в разных районах города взрывы, - мэр Федоров. ВИДЕО

взрыв (6823) Донецьк (6323)


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Топ комментарии
+60
Ось як виглядить справді «вісім років бомбили»
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22.08.2022 10:10 Ответить
+33
"Восемь лет домбили бонбас". Це називиється не буди лихо, або по-їхньому "мєчти сбиваются"!
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22.08.2022 10:21 Ответить
+32
Горить палає техніка ворожа - Рідна Україна переможе!
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22.08.2022 10:16 Ответить
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Ось як виглядить справді «вісім років бомбили»
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22.08.2022 10:10 Ответить
Malo byde! (C)
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22.08.2022 10:14 Ответить
З язика зняли
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22.08.2022 10:25 Ответить
Та це ще навіть не починали...
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22.08.2022 11:25 Ответить
Горіли орки, й палали. Горіли орки, й палали, палали, палали.
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22.08.2022 10:13 Ответить
Горить палає техніка ворожа - Рідна Україна переможе!
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22.08.2022 10:16 Ответить
Крок за кроком,склад за складом,аеродромом ми нищимо орків.
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22.08.2022 10:17 Ответить
"Восемь лет домбили бонбас". Це називиється не буди лихо, або по-їхньому "мєчти сбиваются"!
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22.08.2022 10:21 Ответить
Так, тепер треба насипати їм за вісім років ,,бамбьожек" про які волали. Вернути борг.
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22.08.2022 11:02 Ответить
який чудовий світанок у донецьку. очей не відведеш, правда кацапи?
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22.08.2022 10:22 Ответить
Красота - річ відносна ...
Одним - це картини Відродженя чи скульптури античності...
Іншим - крута тачка , особнячок і смартфон ...
А для нас зараз - подібні відео з горящими складами чи технікою москалів
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22.08.2022 11:18 Ответить
Не вижу противоречий между этими пунктами.
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22.08.2022 11:27 Ответить
Генерал Марченко казав...спалимо логістику ворога .. тоді й почнем контрнаступ...
Поспіх тут ні до чого...
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22.08.2022 10:23 Ответить
Та то підготовка до Дня Незалежності України.
Репетиція з петардами.
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22.08.2022 10:24 Ответить
Це мабуть даунецькі петадри пуляють.
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22.08.2022 10:24 Ответить
побільше таких феєрверків у кацапів
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22.08.2022 10:26 Ответить
а где видео за все "8 лет бамбили"
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22.08.2022 10:28 Ответить
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22.08.2022 10:51 Ответить
Линирійці прпиніть обстрілювати динирійців, ви ж були братніми народами!
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22.08.2022 10:41 Ответить
Нарот ДНР не хочет разговаривать на языке нарота ЛНР, вот и дамбят бимбас...
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22.08.2022 11:42 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884472.html Ууу, це ж скільки "недопалків" прилетить по лаптям... скільки "бавовни" буде на складах цапів)
Німеччина схвалила постачання Україні високоточних артснарядів Vulcano.
Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano
Інженер з Diehl Defense пояснив, що це "найточніші артилерійські ********** у світі".
Вони допомагають вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.

Svitlana Yuryk
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22.08.2022 10:49 Ответить
255?..
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22.08.2022 13:58 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884241.html Бгг, армия засРашки уже калек на фронт отправляет)))

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22.08.2022 10:50 Ответить
Ніякого співчуття!
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22.08.2022 10:55 Ответить
"Кто в лнр занимается защитой прав людей?"(С) - смешно аж ржачно
Якою защитой, яких прав, яких людей?? Наголосували самі, а тепер шоу влаштовують "Что, где, когда?"
Немає там у вас ніякої защитьі, ні прав!! Там "руССкий мир".
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22.08.2022 11:30 Ответить
У кого гыпс - тому бронник не нужен!
Ибо качество их бронников...
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22.08.2022 12:26 Ответить
нарушєніє прав чєловєка
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22.08.2022 14:38 Ответить
Як казав Остап Ібрагімович Берта-Марія: "-Обратитесь в Лигу сексуальных реформ." (c)
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23.08.2022 01:36 Ответить
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22.08.2022 10:51 Ответить
А де ж багатотисячні мітинги того бидла, яке в 2014 році верещало "***** пріді"? Нехай знов покличуть, щоб лічно допоміг погасити пожежі.
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22.08.2022 10:53 Ответить
******** бамбас путенг памагі забярі на рабсею!!!
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22.08.2022 11:08 Ответить
Вроде располага ******** 15шки
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22.08.2022 11:13 Ответить
Не розумію, навіщо звозити селітру в центр міста і складати поблизу храму?
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22.08.2022 11:27 Ответить
Міндобриво все таки . ! Щоб добре росла й розвивалась - бавовна . .
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22.08.2022 11:31 Ответить
місцеві пишуть що це база терористів "пятнашка"
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22.08.2022 11:43 Ответить
бачу як літають
"камні з нєба""
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22.08.2022 12:07 Ответить
Народ Даунбасса! Горит имущество народной, прости Господи, республики, а вы видосики снимаете! Взяли быстро лопаты и бегом тушить пожар!

Пы.Сы. Снимавшему первое виде - респект! Длительность видео позволило получить наивысшую степень удовлетворения! Ну, вы понимаете.... Это не парасекундные видосики!
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22.08.2022 12:30 Ответить
Яка калорійна гуманітарка, що аж консерви вибухають.
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22.08.2022 13:12 Ответить
 
 