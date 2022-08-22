В оккупированном Донецке взрывается склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

В оккупированном Донецке детонируют боеприпасы на складе российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара на складе опубликована в соцсетях. По сообщениям в сетях, детонация началась в четыре утра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мелитополь: партизаны расправились с российским оккупантом, в разных районах города взрывы, - мэр Федоров. ВИДЕО