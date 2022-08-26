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В Крыму над Новоозерным близ Евпатории работает ПВО оккупантов. ВИДЕО

Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Крыму в поселке Новоозерное недалеко от Евпатории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграме.

Автор: 

взрыв (6739) Крым (26380) ПВО (2745)


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Топ комментарии
+30
Доброго вечора!
Це - з України !
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26.08.2022 22:19
+23
Праздник святого Хаймарса празднуют походу.
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26.08.2022 22:19
+21
.
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26.08.2022 22:19
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Правила форума Совет форумчан
Доброго вечора!
Це - з України !
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26.08.2022 22:19 Ответить
З язика зірвав
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26.08.2022 22:30 Ответить
а ти спльовуй
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27.08.2022 07:36 Ответить
Власним досвідом ділишся?
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27.08.2022 09:50 Ответить
просто гидко на таких придурків дивитись як ти
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28.08.2022 07:24 Ответить
Кацап?
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28.08.2022 09:31 Ответить
а, що тільки кацапам гидко дивитись на придурків? хоча там всі такі, тому зійдеш за свого.
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28.08.2022 16:43 Ответить
Кааацааап...
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28.08.2022 17:04 Ответить
це у тебе таке протяжне мацковське акання, палишся тупий кацап.
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28.08.2022 19:37 Ответить
Слухай, бот ти кацапсячий. Мене на Цензорі знають ще з 2016 року. А ти падло вилупилось трохи більше місяця тому. І сперечатися з **********, кацапсячим прихвотнем мені якось несолідно. Так, що ПНХ
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28.08.2022 20:19 Ответить
бидло кацапське, курс руцкава ******* знаєш, то
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28.08.2022 21:40 Ответить
ублюдок кончений, через таких підарів мене й заблокували, а я тут набагато раніше ніж ти кончена мерзота, пнх бидлота кацапстька.
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28.08.2022 21:41 Ответить
Шо підарок кацапсячий, зашкварився?
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28.08.2022 21:52 Ответить
підарок тут тільки ти, і такі підари, яких я постійно тут гнобив, поскаржились адміну, а ці продажні ..... мене й забанили, але всеодно буду вас ублюдків кацапських паплюжити
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28.08.2022 21:57 Ответить
Так, а якого хрера ти підарок тут шаришся серед продажних і адмінів і читачів? 3,14здуй на історічєскую до кацапів і там наслаждайся
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28.08.2022 21:59 Ответить
Чуєш, підарок, а тут на Цензорі немає кнопки (поскаржитись). Це тільки на кацапсячих ресурсах таке є
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28.08.2022 22:01 Ответить
еее, яке ти тупориле, відразу видно кацап, не знаєш, що тут є, але знаєш, що у вас на підарасії.
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28.08.2022 22:03 Ответить
Коли я почав брати участь на різних форумах та ресурсах то ти падло ще під стіл пішки ходило. Так, що я добре знаю і соцмережі і кацапсячі ресурси по типу маілСру. Вас ****** я ще тоді розмазував по стінці та отримував кучу лайків від справжніх українців, а не від таких перекрашених кацапів як ти. Так, що закрий своє кацапсяче хайло і не вилазь більше
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28.08.2022 22:08 Ответить
Праздник святого Хаймарса празднуют походу.
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26.08.2022 22:19 Ответить
Раша пукан-бомбей.
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26.08.2022 22:26 Ответить
.
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26.08.2022 22:19 Ответить
ліцензію на відстріл кацапів не потрібно
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27.08.2022 07:37 Ответить
Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
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26.08.2022 22:20 Ответить
Дурачье мля. Работают на публику. Запускают в воздух все что у них есть чтобы потом отчитаться мол что все до одной 100500 вражеских ракет сбили. Ниодна же до цели не долетела значит сбили все до одной.
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26.08.2022 22:22 Ответить
Я так думаю , что это тепловые ловушки , для отработки целеуказания и уничтожения целей, для тренинга л/ с . , ведь надо проверять юстировку станций наведения по реальным целям. Цель этого шоу , успокоить местных , мол- пво не спит все под контролем.
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26.08.2022 23:22 Ответить
... примерно как на стенде спортивной стрельбы, кричишь-« дать» , стоишь на изготовке, оператор запускает тарелку с аппарата.
Треннинг....
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26.08.2022 23:24 Ответить
ракети, що летять по координатах теплові ловушки до сраки, вони не на тепло наводяться
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27.08.2022 07:39 Ответить
Это и коню понятно куда ракеты летят... Але придивись що тут шмаляет или шилка или зсу-2 либо их панцир снарядами.. для эффекту специально в сумерках , отрабатывают поражение цели. Такими по 4 штрядами не летают ни рсзо ракеты тем более хаймерсы
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27.08.2022 09:30 Ответить
а ну те, що салюти, ну мається на увазі стріляють, вночі запускають щоб ефектніше імітувати збиття хаймарсів., запросто.
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28.08.2022 07:26 Ответить
Получай небо *******, хохлы вопросы?

Є така історія, що перський цар Кір, якщо не помиляюся, наказав відшмагати море, бо почався шторм, оце схожа ситуація
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26.08.2022 22:23 Ответить
Держите меня семеро !

Рамзан Кадыров в своём ТГ-канале он разместил аудиозапись, где, обращаясь к президенту Владимиру Путин, просит разрешить чеченским подразделениям завершить начатую военную спецоперацию.

По словам Рамзана Кадырова, операцию не нужно затягивать.
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26.08.2022 22:27 Ответить
А че не сам?
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26.08.2022 22:58 Ответить
під 'заВєрШітЬ' він просто має на увазі здатись і втекти з України!
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27.08.2022 03:14 Ответить
"хорошо, что сегодня пятница, а не завтра, как вчера" (С). традиционно кадыр овцы с аналогичными кое-какерами нажрались по этому поводу и давай видосики снимать.
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26.08.2022 22:28 Ответить
Може,орки п'яні і їм померещилось...що летять
наші ракети?
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26.08.2022 22:28 Ответить
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
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26.08.2022 22:32 Ответить
На другому відео звуки між серіями вибухів такі, наче якийся інопланетний крейсер гуде
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26.08.2022 22:35 Ответить
Хоспаді! Нас там ніт! Кацапи не в курсі?
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26.08.2022 22:39 Ответить
Таке враження що ті песиголовці відбиваються від нальоту 500 бомбардувальників, по чому ж вони розряджакють своє ППО?
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26.08.2022 22:44 Ответить
сейчас у нас новый лайфхак: из Николаевской области запускают в один конец в точку с заданными координатами китайский Mugin-5 Pro с несколькими килограммами взрывчатки и ударным взрывателем, а к БПЛА привязана десятиметровая лента из алюминиевой фольги с двумя плоскостями под углом 90 градусов. По дороге до Керчи возбуждаются все средства ПВО, и все там суетятся, бегают... А это верный признак того, что завтра внезапно в возбудившийся комплекс может что-то прилететь.
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26.08.2022 22:50 Ответить
"Ну люди в шоке, глаза аж вылазят у них. Ну а мне это по приколу, смотреть как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно ещё сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь."...(с)
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26.08.2022 23:08 Ответить
Ждать-то до завтра зачем?)
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26.08.2022 23:01 Ответить
 
 