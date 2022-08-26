В Крыму над Новоозерным близ Евпатории работает ПВО оккупантов. ВИДЕО
Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Крыму в поселке Новоозерное недалеко от Евпатории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграме.
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Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Треннинг....
Є така історія, що перський цар Кір, якщо не помиляюся, наказав відшмагати море, бо почався шторм, оце схожа ситуація
Рамзан Кадыров в своём ТГ-канале он разместил аудиозапись, где, обращаясь к президенту Владимиру Путин, просит разрешить чеченским подразделениям завершить начатую военную спецоперацию.
По словам Рамзана Кадырова, операцию не нужно затягивать.
наші ракети?