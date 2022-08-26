У Криму над Новоозерним поблизу Євпаторії працює ППО окупантів. ВIДЕО
Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Криму в селищі Новоозерне неподалік Євпаторії.
Про це інформує Цензор.НЕТ у телеграмі.
Топ коментарі
+30 Алекс Мышкевич
показати весь коментар26.08.2022 22:19
+23 Valter Valter
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+21 ПравдаЛюбка
показати весь коментар26.08.2022 22:19
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Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Треннинг....
Є така історія, що перський цар Кір, якщо не помиляюся, наказав відшмагати море, бо почався шторм, оце схожа ситуація
Рамзан Кадыров в своём ТГ-канале он разместил аудиозапись, где, обращаясь к президенту Владимиру Путин, просит разрешить чеченским подразделениям завершить начатую военную спецоперацию.
По словам Рамзана Кадырова, операцию не нужно затягивать.
наші ракети?