Российский оккупант "делится" реактивной струей из РПГ со своим товарищем. ВИДЕО
В сеть попали кадры, как российский оккупант после выстрела из РПГ наносит ранение струей из РПГ другому оккупанту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
"Предлагаю посмотреть на то, как бравый российский орк делится реактивной струей из РПГ со своим товарищем", - подчеркнул он.
Пропоную подивитися на те, як бравий російський орк ділиться реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 27, 2022
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+29 Сергей Кушнир #474364
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от меня это и задело.
Если ты не знаешь как сервера работают - то не нужно об этом писать, пусть они хоть трижды рядом живут - от этого ничего не меняется)) Мой сервер тоже там живёт и что? Значит у меня есть доступ к вконтакте и телеграмму?
Видео недавно было
Только не говори мне про минимальную дистанцию до стены сзади при стрельбе в здании, не подтверди свой профан.
💥💥💥
Пусковая установка грубо говоря представляет собой открытую с двух концов "трубу" в которой находится сама граната с сильным реактивным двигателем во время выстрела из которого газовая струя вырываясь из заднего конца "трубы" может поразить стоящего сзади.
Это техника безопасности которую должен знать каждый гранатометчик.