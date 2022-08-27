Российский оккупант "делится" реактивной струей из РПГ со своим товарищем. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как российский оккупант после выстрела из РПГ наносит ранение струей из РПГ другому оккупанту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

"Предлагаю посмотреть на то, как бравый российский орк делится реактивной струей из РПГ со своим товарищем", - подчеркнул он.

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