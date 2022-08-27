Російський окупант "ділиться" реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри, як російський окупант після пострілу з РПГ завдає поранення струменем із РПГ іншому окупанту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
"Пропоную подивитися на те, як бравий російський орк ділиться реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем", - підкреслив він.
Пропоную подивитися на те, як бравий російський орк ділиться реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 27, 2022
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Топ коментарі
+29 Сергей Кушнир #474364
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+24 Перехватчик
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+20 Colt
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от меня это и задело.
Если ты не знаешь как сервера работают - то не нужно об этом писать, пусть они хоть трижды рядом живут - от этого ничего не меняется)) Мой сервер тоже там живёт и что? Значит у меня есть доступ к вконтакте и телеграмму?
Видео недавно было
Только не говори мне про минимальную дистанцию до стены сзади при стрельбе в здании, не подтверди свой профан.
💥💥💥
Пусковая установка грубо говоря представляет собой открытую с двух концов "трубу" в которой находится сама граната с сильным реактивным двигателем во время выстрела из которого газовая струя вырываясь из заднего конца "трубы" может поразить стоящего сзади.
Это техника безопасности которую должен знать каждый гранатометчик.