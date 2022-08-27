Російський окупант "ділиться" реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як російський окупант після пострілу з РПГ завдає поранення струменем із РПГ іншому окупанту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

"Пропоную подивитися на те, як бравий російський орк ділиться реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем", - підкреслив він.

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