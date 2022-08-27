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29 061 60

Російський окупант "ділиться" реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як російський окупант після пострілу з РПГ завдає поранення струменем із РПГ іншому окупанту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

"Пропоную подивитися на те, як бравий російський орк ділиться реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем", - підкреслив він. 

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Пропоную подивитися на те, як бравий російський орк ділиться реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем.
🔥Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/wLhZ4yeg5m

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 27, 2022

Автор: 

армія рф (17359) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+29
Ну... или под струёй.
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27.08.2022 18:28
+24
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27.08.2022 18:54
+20
"Не стой под стрелой !"
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27.08.2022 18:27
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"Не стой под стрелой !"
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27.08.2022 18:27 Відповісти
Ну... или под струёй.
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27.08.2022 18:28 Відповісти
Не стой под "Иглой" !
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27.08.2022 18:33 Відповісти
Це для нормальних людей "Нє стой..." а кацапам можна
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27.08.2022 18:47 Відповісти
Це новаторський метод поїхати додому на больнічку під назвою "Дим отєчєства" )
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27.08.2022 18:52 Відповісти
"Хотите быстро загореть ? Тогда мы едем к вам!"
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27.08.2022 19:12 Відповісти
Для друга ему не жалко
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27.08.2022 18:27 Відповісти
Неправда, очень жалко! И он будет потом сильно мстить проклятым биндерам, которые убили его лучшего дружаню Витьку!!!
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27.08.2022 18:34 Відповісти
ардурдича пидорожкова.
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27.08.2022 22:35 Відповісти
а это было к чему?
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28.08.2022 01:34 Відповісти
с чего ты вдруг всех Викторов оскорбляешь???
от меня это и задело.
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28.08.2022 08:16 Відповісти
ясно
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28.08.2022 11:31 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&newwindow=1&client=firefox-b-d&bih=914&biw=1638&hl=uk&sxsrf=ALiCzsYxz2mrAhigAcbO0sMgM5GLP1Xm3Q%3A1661665307638&ei=GwALY87GJqqrxc8Py_S6kAM&ved=0***************************************&uact=5&oq=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz
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28.08.2022 08:43 Відповісти
Єслі друх аказался вдрух...
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27.08.2022 18:49 Відповісти
...кадыровцем? Тада кацапу - трында.
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27.08.2022 21:18 Відповісти
Вже доведено що "Телеграм" повністю підконтрольний ФСБ (Дурова випустили в Лондон саме за "повний доступ". Припиніть посилання на цей ворожий ресурс! Інсталюючи Телеграм ви допомагаєте *****.
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27.08.2022 18:30 Відповісти
Ким доведено? Тобою?
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27.08.2022 18:40 Відповісти
https://tjournal.ru/news/562296-durov-nashel-kompromiss-s-fsb-zachem-emu-sovershat-glupost-v-gosdume-ne-planiruyut-blokirovat-telegram
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27.08.2022 18:54 Відповісти
Нифига не понял, ты мне скидываешь ссылку на какой-то СРУ источник, которому я должен верить?
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29.08.2022 17:54 Відповісти
А ти просто вір голословним заявам Дурова. І для тебе все буде здаватись "ок". Експерти з кібербезпеки стверджують (гугл тобі в руки!) що єдиною умовою існування телеграму, який "чомусь" не блокується в **********, є саме повний доступ до інформації спецслужб. Сам Дуров на цьому доступі, знову ж Гугл тобі в руки!, заробив під 900 мільйонів доларів. А не погодився то сидів би в кацапській буцегарні, а "телеграм" кофіскували так само як і "в контактє".
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29.08.2022 18:49 Відповісти
Та дурову я не збирався вірити))) я не стверджую, що телеграм 100% безпечний, але поки таких даних я не знаходив. Про дурова наскільки я читав в новинах, то він виїхав до ОАЕ - мабуть же не просто так? Навіщо ж він з рашки поїхав?
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29.08.2022 19:09 Відповісти
З ********** втекли всі хто має гроші, здоровий глузд і найменшу можливість здриснути з підсанкційної клоаки. Це ж не на "три дні" за "три кабана"! Це повна дупа на десятиліття. З чого обирати? Розгром невідворотний - переможе той у кого "ленд ліз". А далі виплата репарацій, громадянська війна, розвал федерації і надзвичайна бідність з озлобленням на увесь світ. Ну ти б залишився в такій смердючій дірі очікуючи на голодні десятиліття, погроми, кримінал і смерть близьких в "кацапських джунглях"? "Ліхіє дєвяностиє" будуть виглядати як свято в дитсадку в порівнянні з тим що на них очікує. І це вже невідворотно!!!
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29.08.2022 19:20 Відповісти
Ну так отож)) навіщо йому співпрацювати з тим же фесебе, якщо він з мордору втік)
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30.08.2022 00:09 Відповісти
обидно стало за Дурика? сервера Телеграма живут рядом с серверами вКонтакте
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27.08.2022 21:50 Відповісти
ну если они распологаются на амазоне к примеру то почему бы и нет)))
Если ты не знаешь как сервера работают - то не нужно об этом писать, пусть они хоть трижды рядом живут - от этого ничего не меняется)) Мой сервер тоже там живёт и что? Значит у меня есть доступ к вконтакте и телеграмму?
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29.08.2022 17:56 Відповісти
Що саме доведено, де і ким? Звідки інформація про "саме за повний доступ"?
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27.08.2022 18:46 Відповісти
https://tjournal.ru/news/562296-durov-nashel-kompromiss-s-fsb-zachem-emu-sovershat-glupost-v-gosdume-ne-planiruyut-blokirovat-telegram
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27.08.2022 18:55 Відповісти
кучей кацапоботов, в том числе украиномовных, которые кидаются на защиту Дурика
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27.08.2022 21:52 Відповісти
Незважайте на ті меседжі)) там посилання на сру сайт на якому кимсь доведено)))
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29.08.2022 17:58 Відповісти
удалился под сень струй
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27.08.2022 18:31 Відповісти
Саме цікаве те, що після пострілу він не повернувся до враженого... Можливо, що така задумка була - краще 300-м, ніж 200-м.
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27.08.2022 18:34 Відповісти
А другой перестарался и под себя пальнул из рпг

Видео недавно было
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27.08.2022 18:38 Відповісти
Там швидше за все очі тю-тю! Самостріли руки й ноги дірявлять, залишитись сліпим ніякий самостріл не захоче.
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27.08.2022 19:08 Відповісти
Было еще круче. Когда-то в Киеве один браток стрелял с Мухи, вроде. Упер в плечо и вперед. Руку нашли в 20 метрах от тела
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27.08.2022 18:42 Відповісти
её невозможно упереть в плечо...
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27.08.2022 20:14 Відповісти
Это действительно было. А как у него получилось - его проблемы
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27.08.2022 20:46 Відповісти
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27.08.2022 18:43 Відповісти
ничего его орку-другану не будет, может даже не контузит, только оглушит сильно. там минимально допустимая дистанция безопасности для рпг
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27.08.2022 18:46 Відповісти
и очки свиноцабаке тёмные...!\если повезло...)))\
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27.08.2022 18:51 Відповісти
Это ж касапы. Может его вся рота продырявит, пока он без сознания лежит
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27.08.2022 18:55 Відповісти
Кому допустимая, русским? Людям - не менее 30 метров. Стоящим ближе ломает кости, сотрясает мозг, рвёт барабанные перепонки, выдувает/выжигает глаза. Ну, и в данном видео ещё и шпигует элементами грунта стенок окопа.
Только не говори мне про минимальную дистанцию до стены сзади при стрельбе в здании, не подтверди свой профан.
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28.08.2022 01:01 Відповісти
Тільки що у кацапа з гранатометом за спиною був інший кацап, постріл - і вже за спиною "сп"янілий негр" заліг у засідці...
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27.08.2022 18:47 Відповісти
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27.08.2022 18:54 Відповісти
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27.08.2022 19:30 Відповісти
Эдуард Хиль - Вокализ "Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой" (1976)
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27.08.2022 19:39 Відповісти
не стой под струей
💥💥💥
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27.08.2022 20:05 Відповісти
Не поняла, что за струя...
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27.08.2022 22:31 Відповісти
Реактивная струя при выстреле гранатомета. Нельзя сзади от стреляющего стоять.
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27.08.2022 22:48 Відповісти
Спасибо. Значит, струя поражающая? А почему "струя"? Это воздух раскаленный?
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27.08.2022 22:54 Відповісти
Сзади от стреляющего из РПГ, Стугны или Джавелина и подобных вблизи никому стоять нельзя.
Пусковая установка грубо говоря представляет собой открытую с двух концов "трубу" в которой находится сама граната с сильным реактивным двигателем во время выстрела из которого газовая струя вырываясь из заднего конца "трубы" может поразить стоящего сзади.
Это техника безопасности которую должен знать каждый гранатометчик.
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28.08.2022 07:52 Відповісти
..не свисти,можно и нужно,по 10 тварей пусть стоят....
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28.08.2022 08:03 Відповісти
Большое спасибо. Теперь поняла принцип действия. Картинка наглядно показывает.
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28.08.2022 13:32 Відповісти
P.S. В википедии в статье о гранатометах и принципе действия ничего о "задней" струе не пишут.
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27.08.2022 22:59 Відповісти
skeltanagiai gali ir apziot vamzdi....
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28.08.2022 08:02 Відповісти
Ačiū. Jau supratau. 😉
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28.08.2022 13:33 Відповісти
Побільше таких акцій в кацпській армії )
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27.08.2022 22:51 Відповісти
Мольодец !!! Дайтє єму сєльодкі !!!
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27.08.2022 23:40 Відповісти
Круче было бы , если бы стрелец взял шайтан-трубу не тем концом!
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27.08.2022 23:53 Відповісти
..чем меньше быдлонасекомышей болот мацковии,тем чище Ukraine
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28.08.2022 08:00 Відповісти
 
 