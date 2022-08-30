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Украинские воины нанесли удар по оккупантам в Херсоне. ВИДЕО

Украинские воины нанесли очередной удар по оккупантам в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют видеозаписи, на которых зафиксирован пожар и взрывы.

"Херсон. Наши мочат кацапов", – говорит на записи один из авторов такого видео.

По информации некоторых источников, украинские воины уничтожили штаб оккупантов в Херсоне.

Украинские воины нанесли удар по оккупантам в Херсоне 01

Смотрите: Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Братчук. ФОТО

Однако, есть еще информация и о новых ударах по Антоновскому мосту.

Украинские воины нанесли удар по оккупантам в Херсоне 02

Также смотрите: ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе в оккупированном Херсоне. ФОТО

Херсон (2821)


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Топ комментарии
+36
Кацапи , здохнете всі в нашій краіні , бо ми вас не кликали 😠‼️
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30.08.2022 12:14
+33
Удачи вам наши Герои !!!
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30.08.2022 12:11
+27
А як файно горить та вибухає!
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30.08.2022 12:16
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30.08.2022 12:11 Ответить
Херсон -Украина ! 💙💛❤️ 🙏🙏🙏❤️💙💛✊✊✊Слава ЗСУ ‼️🍀🍀🍀
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30.08.2022 21:43 Ответить
Удачи вам наши Герои !!!
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30.08.2022 12:11 Ответить
Кацапи , здохнете всі в нашій краіні , бо ми вас не кликали 😠‼️
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30.08.2022 12:14 Ответить
какой то ХЕР вам а не град получается для кацапов а они на что то налеются на рехзферендум поцы!!!!!
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30.08.2022 12:14 Ответить
А як файно горить та вибухає!
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30.08.2022 12:16 Ответить
Это типа мистер Джавелин Байрактарович HIMARS атакує щурів Шарікових путлера? Гарна справа... Слава ЗСУ💙💛👍💪👌
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30.08.2022 12:30 Ответить
Звичайна фраза:"НАШІ мочуть КАЦАПІВ".А як приємно☺👏👏👏
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30.08.2022 13:02 Ответить
наша кохана Таврія із рафінованим суржиком "мочуть кацапів" !

" !"

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30.08.2022 16:54 Ответить
... і онуки "старіков"
Кінофільм наповнений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC любов'ю головного героя Титаренка (Л. Бикова) до Батьківщини - в одному з епізодів, він каже побратимам: «Як же ви не помітили - ми ж сьогодні над моєю Україною билися… де і повітря інше, а небо блакитніше і земля зеленіша!».

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30.08.2022 17:19 Ответить
по гондонному мосту ує..башили !
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30.08.2022 16:50 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 17:31 Ответить
саме хотів написати
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30.08.2022 19:55 Ответить
Огромное спасибо украинцам что снимают куда прилетело. Это очень помогает ВСУ корректировать огонь и контролировать результаты из нескольких источников
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30.08.2022 18:38 Ответить
Так не хочется уезжать из Херсона. Здесь всё так по-домашнему....))
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30.08.2022 21:37 Ответить
 
 