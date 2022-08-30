Украинские воины нанесли удар по оккупантам в Херсоне. ВИДЕО

Украинские воины нанесли очередной удар по оккупантам в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют видеозаписи, на которых зафиксирован пожар и взрывы.

"Херсон. Наши мочат кацапов", – говорит на записи один из авторов такого видео.

По информации некоторых источников, украинские воины уничтожили штаб оккупантов в Херсоне.

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Однако, есть еще информация и о новых ударах по Антоновскому мосту.

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