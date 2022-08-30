Украинские воины нанесли удар по оккупантам в Херсоне. ВИДЕО
Украинские воины нанесли очередной удар по оккупантам в Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют видеозаписи, на которых зафиксирован пожар и взрывы.
"Херсон. Наши мочат кацапов", – говорит на записи один из авторов такого видео.
По информации некоторых источников, украинские воины уничтожили штаб оккупантов в Херсоне.
Однако, есть еще информация и о новых ударах по Антоновскому мосту.
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Кінофільм наповнений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC любов'ю головного героя Титаренка (Л. Бикова) до Батьківщини - в одному з епізодів, він каже побратимам: «Як же ви не помітили - ми ж сьогодні над моєю Україною билися… де і повітря інше, а небо блакитніше і земля зеленіша!».
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