ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе в оккупированном Херсоне. ФОТО
Вечером 29 августа ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе, которую соорудили россияне под Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Также в сеть попали фото этого события.
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+76 Йцу Кенг #461207
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+66 vadyan
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+52 Сергій Тим ( 25%)
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Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места в округе,
Но глупец с ракетницей
Все сжег дотла.
Дым над водой
И огонь в небесах
Пока все упорно следят за новостями из херсонской области на харьковском плацдарме происходят не менее интересные события.
Ложитесь спать с верой в ВСУ.
Спокойной ночи всем хорошим людям и ночных кошмаров врагам!
Утром если будет приказ из штаба, то снова начнут строить.
Зробіть оркам ніч бавовни та ********.