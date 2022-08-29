ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе в оккупированном Херсоне. ФОТО

Вечером 29 августа ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе, которую соорудили россияне под Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Также в сеть попали фото этого события.

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