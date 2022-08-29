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ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе в оккупированном Херсоне. ФОТО

Вечером 29 августа ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе, которую соорудили россияне под Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Также в сеть попали фото этого события.

ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе в оккупированном Херсоне 01

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мост (1027) Херсон (2817)


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Топ комментарии
+76
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Пока все упорно следят за новостями из херсонской области на харьковском плацдарме происходят не менее интересные события.
Ложитесь спать с верой в ВСУ.
Спокойной ночи всем хорошим людям и ночных кошмаров врагам!
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29.08.2022 21:30
+66
Шашлики смалять? Смачного вам, підари!
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29.08.2022 21:26
+52
ЗСУ КРАСАВИ!!!
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29.08.2022 21:29
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Шашлики смалять? Смачного вам, підари!
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29.08.2022 21:26 Ответить
Сподіваюсь не буряти, а чистокровні московіти...
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29.08.2022 21:48 Ответить
Польська зброя себе тут теж достойно показала!!! https://www.youtube.com/watch?v=LynIGiIGs1I&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=47 https://www.youtube.com/watch?v=LynIGiIGs1I&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=47

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29.08.2022 22:01 Ответить
до 6 км это очень круто как для ручного пзрк
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29.08.2022 23:47 Ответить
Зразу чутно, що говорить російськомовний, для якого українська - не рідна, а "засвоєна" Більш того - це "піджак", який не має ніякого поняття про зброю та практику її використання Що йому розказали, так він (зі своїм розумінням) і озвучив Пусте "сотрясєніє воздусєй"...
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30.08.2022 03:48 Ответить
А буряти чим гірші? Не треба позбавляти покидьків честі бути знищеними. Тем більш, що вони сюда перлися аж із далекого сходу.
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30.08.2022 08:13 Ответить
Приїлись
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30.08.2022 10:58 Ответить
Deep Purple - Smoke on the Water

Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места в округе,
Но глупец с ракетницей
Все сжег дотла.

Дым над водой
И огонь в небесах
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29.08.2022 23:46 Ответить
Красівоє!
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29.08.2022 21:28 Ответить
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29.08.2022 21:36 Ответить
ЗСУ КРАСАВИ!!!
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29.08.2022 21:29 Ответить
Неужели нельзя было запустить дрон чтобы снять всё это на видео, в фас, в профиль..
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29.08.2022 23:12 Ответить
орки будут ходить по воде пешком. кто ходить, кто не очень...
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29.08.2022 21:30 Ответить
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29.08.2022 21:40 Ответить
https://youtu.be/i_923cHCOxE
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29.08.2022 22:13 Ответить
ce lavrov ?
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29.08.2022 22:17 Ответить
Шкода що не можна дістати артилерією цей міст.
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29.08.2022 21:30 Ответить
какой?
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29.08.2022 21:32 Ответить
Там їх не так багато: антонівський, та понтонний.
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29.08.2022 21:34 Ответить
не вижу препятствий. От моста до Посад-Покровского 37 км.
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29.08.2022 21:43 Ответить
А ти врахував траєкторію польоту снарядів? Вони понтонний сховали з південного боку і "прикрили" прольотами стаціонарного! Наші ж можуть бить переважно з півночі! Можуть і з заходу - але лише "вздовж мосту" А він - неширокий
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30.08.2022 03:53 Ответить
Всі ці мости при відступі ЗСУ можна було спокійно підірвати якби не "майскіє шашликі" та "героїзм" 95 кварталу.
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29.08.2022 22:00 Ответить
вже можна )))
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29.08.2022 22:24 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Пока все упорно следят за новостями из херсонской области на харьковском плацдарме происходят не менее интересные события.
Ложитесь спать с верой в ВСУ.
Спокойной ночи всем хорошим людям и ночных кошмаров врагам!
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29.08.2022 21:30 Ответить
Дурень з довгим язиком гірший за ворога...
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30.08.2022 07:24 Ответить
ну от зачем? не достроили же. Не могли подождать?
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29.08.2022 21:31 Ответить
ta zadalbali uzhe
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29.08.2022 21:49 Ответить
вже всі жданики з"їли
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29.08.2022 21:54 Ответить
Орки тупі але вперті. Вже напевно знову будують
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29.08.2022 22:25 Ответить
ночью они ничего не строят. Ночь у них для того, что бы бояться.
Утром если будет приказ из штаба, то снова начнут строить.
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29.08.2022 22:40 Ответить
Где-то заскулил маленький стремоусов
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29.08.2022 21:31 Ответить
Случілся хлопок і задимлєніє.
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29.08.2022 21:32 Ответить
Шкода, що слуга народу ковальов не побачив, "рано ушел".
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29.08.2022 21:34 Ответить
Не шкодуйте того ковальова, зате він зараз на канцєрті у кабздона- дивиться і слухає його знамените "я прашу хать ні надалга больмая ти пакінь мєня.."
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29.08.2022 21:40 Ответить
Или в Монако пьет джус, не выходя из бассейна...
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29.08.2022 22:22 Ответить
Єноту, мабуть, прийдеться давати лиха закаблукам аж до ранку🤔 До речі, де він, штовхніть хтось цього сплюха, годі дрихнути,- час бавовни настав 😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2022 21:34 Ответить
погоджуюсь, без єнота новина не завершена
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29.08.2022 21:37 Ответить
Я шо, я завжди радий

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29.08.2022 21:54 Ответить
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ !


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29.08.2022 21:36 Ответить
Cообщают, что резко возрос спрос на надувные лодки и матрасы на правом берегу Днепра.
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29.08.2022 21:38 Ответить
А вплавь чо низзя, пачяпаевски, как их дедиваеваки, слабо пафффтарить... хотя бы ползком па дыну 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2022 21:43 Ответить
а на споднее?
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29.08.2022 21:55 Ответить
этот спрос закончился еще неделю назад вместе с надувными лодками. Сейчас уже актуальна пэт-тара и прочные мешки.
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29.08.2022 22:02 Ответить
у них Розетка та Нова пошта не працюють, тому так.
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29.08.2022 22:26 Ответить
Який придурок буде наводити понтон явно розуміючи що його знищать? Кацапи? Тоді питань нема.🤷
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29.08.2022 21:39 Ответить
Чорнобаївка everywhere....
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29.08.2022 22:10 Ответить
На каждую военную хитрость, свинособаки отвечают военной тупостью! - Отто Фон Бисмарк
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29.08.2022 21:40 Ответить
Не всякий оккупант доплывет до середины Днепра.
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29.08.2022 21:41 Ответить
Не всякий допливе цілим, деякі частинами
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29.08.2022 22:07 Ответить
*Мамулечка, надо свливать отсюда!*(с)
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29.08.2022 21:44 Ответить
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29.08.2022 21:50 Ответить
?
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29.08.2022 22:19 Ответить
*******, ******* і *******!
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29.08.2022 21:45 Ответить
Только что в Новой Каховке ****** ещё один склад бк орков.
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29.08.2022 21:47 Ответить
Кацапи як дід Чапай тікати будуть?
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29.08.2022 21:48 Ответить
Ну тіпа "можем павтаріть"
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29.08.2022 21:51 Ответить
Свинособаки, вокруг Симферополя и Севастополя, ковыряйте копытами окопы! Пора...
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29.08.2022 21:50 Ответить
а помогут?
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29.08.2022 21:57 Ответить
Краще нехай ласти на копита натягують.
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29.08.2022 21:58 Ответить
Нехай тікають через міст,доки його не розвалили,бо потім прийдеться в плав тікати!
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29.08.2022 22:13 Ответить
не надо им никуда тикать, пусть сдохнут убийцы , хотите ,чтобы они перегруппировались и дальше продолжали уничтожать Украину
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30.08.2022 00:57 Ответить
Дуже молодці!! Просто чарівнички якісь!!
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29.08.2022 22:07 Ответить
.Потвора!
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29.08.2022 22:12 Ответить
Попрошу дати джерело інфи: допоможе в просвітницькій роботі з некінченими зечмонями.Дякую.
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29.08.2022 23:02 Ответить
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29.08.2022 22:12 Ответить
ЗСУ, віримо ВАМ.
Зробіть оркам ніч бавовни та ********.
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29.08.2022 22:17 Ответить
К новому году будет освобождён Донецк и Луганск ....А может даже и Таганрог уже...
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29.08.2022 22:50 Ответить
Краще хай демілітаризують єкатиринбург,новосибірськ, волгоград воткінськ (заводи з виробництва кинджалів, калібрів, Іскандерів та пускових до останніх відповідно)
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30.08.2022 08:23 Ответить
Рєдкій "чапай" тепер допливе до середини Дніпра...
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29.08.2022 23:43 Ответить
Если основной мост пристрелян - на что московиты надеялись ?
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30.08.2022 00:02 Ответить
Как всегда, на авось.
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30.08.2022 00:36 Ответить
На фотке, ну ничего не видно, но очень интересно!
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30.08.2022 00:34 Ответить
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30.08.2022 00:54 Ответить
Русіш швайн смердить 😁

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30.08.2022 01:34 Ответить
Колись німці всю Европу пройшли …., тільки росіян називали свинями…русские свини..
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30.08.2022 02:37 Ответить
Понты хреновые, для переправы не годятся
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30.08.2022 07:21 Ответить
Переправа, Переправа ........
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30.08.2022 09:26 Ответить
 
 